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हिंदी न्यूज़शिक्षाIB में कैसे बन सकते हैं ऑफिसर, इसके लिए कैसे करें करियर की शुरुआत?

IB में कैसे बन सकते हैं ऑफिसर, इसके लिए कैसे करें करियर की शुरुआत?

देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करने का है सपना. तो ये खबर आपके लिए बड़े काम की है इसमें हम बतायेंगे आपको क्या चाहिए योग्यता? और कैसे कर सकते हैं शुरुआत की पूरी जानकारी....

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 27 Jun 2026 12:25 PM (IST)
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  • जिम्मेदारी, गोपनीयता संग प्रारंभिक तैयारी सफलता दिलाएगी.

अगर आप सरकारी नौकरी में एक ऐसा काम करना चाहते हैं. जिसमें देश सेवा करने का मौका मिले.ऐसे में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB एक अच्छा करियर विकल्प साबित हो सकता है. यह विभाग देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जरूरी हिस्सा माना जाता है. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि IB में ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, और उसकी तैयारी कहां से शुरू करनी चाहिए तो इसके बारे में आप पूरी डिटेल्स यहां पढ़ सकते हैं.

क्या है इंटेलिजेंस ब्यूरो?

इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB  भारत की एक खुफिया एजेंसी है. जिसका काम देश के अंदर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखना है, और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी जुटाना होता है. यह विभाग गृह मंत्रालय के तहत काम करता है.

IB में ऑफिसर बनने के लिए क्या पढ़ाई चाहिए?

इंटेलिजेंस ब्यूरो में अलग-अलग पदों के लिए योग्यताएं तय की जाती है. अगर आपका लक्ष्य आईबी मैं ऑफिसर बनने का है तो ज्यादातर मामलों में ग्रेजुएशन करना जरूरी होता है. इसके साथ ही कुछ विशेष पदों के लिए टेक्निकल ज्ञान होना भी जरूरी है.तो सबसे पहले अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करें. साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर सकते हैं. सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, अंग्रेजी और रीजनिंग जैसे विषयों पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा.आईबी में ऑफिसर बनने के लिए IB ACIO मानी जाती है. इसमें लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाता है.

कैसे होती है भर्ती प्रक्रिया?

इंटेलिजेंस ब्यूरो में भर्ती के लिए तीन चरणों में चयन किया जाता है. कुछ पदों के लिए परीक्षा होती है उसके बाद इंटरव्यू लिया जाता है. परीक्षा में सामान्य ज्ञान सोचने और समझने की की क्षमता के बारे में भी सवाल किए जाते हैं.

यह भी पढ़ें - बिना परीक्षा RCFL में नौकरी का मौका, 2.20लाख तक मिलेगा वेतन, ऐसे करें आवेदन

कब शुरू करें तैयारी?

इसकी तैयारी जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना बेहतर रहेगा. पढ़ाई के साथ- साथ आप   थोड़ा समय सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, अंग्रेजी और रीजनिंग के लिए निकल सकते है. परीक्षा का पैटर्न समझें और नियमित अभ्यास करें. सही योजना और लगातार मेहनत से इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके बढ़ सकते हैं.

इन बातों का रखना होता है विशेष ध्यान

इंटेलिजेंस ब्यूरो का पद एक बहुत जिम्मेदारी और अनुशासन बनाए रखने का पद होता है. इसके लिए उम्मीदवार को समझदारी भरे फैसले, अनुशासन, जिम्मेदारी इसके अलावा जानकारी को गोपनीय रखने की क्षमता होनी चाहिए.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 27 Jun 2026 12:25 PM (IST)
Tags :
Education IB Officer Career
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