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हिंदी न्यूज़शिक्षाGermany Visa Interview:  जर्मनी में पढ़ाई के लिए कैसे मिलता है स्टूडेंट वीजा, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कौन से सवाल?

Germany Visa Interview:  जर्मनी में पढ़ाई के लिए कैसे मिलता है स्टूडेंट वीजा, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कौन से सवाल?

Germany Visa Interview: जर्मनी में पढ़ाई के लिए स्टूडेंट वीजा कैसे मिलता है? आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं? इंटरव्यू में कौन से सवाल पूछे जाते हैं और पूरी प्रक्रिया क्या है? यहां जानें.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 29 Jun 2026 06:10 AM (IST)
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Germany Visa Interview: विदेश में पढ़ने की बात करें तो जर्मनी आज भारतीय छात्रों के लिए सबसे पसंदीदा देशों में से एक बन गया है. बता दें कि साल 2024 में करीब 49,000 से ज्यादा भारतीय छात्र जर्मनी की यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे थे और यह संख्या देखते ही देखते हर साल बढ़ती ही जा रही है. इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जर्मनी की सरकारी यूनिवर्सिटीज में ट्यूशन फीस लगभग न के बराबर होती है. इसके अलावा पढ़ाई का स्तर बहुत ऊंचा है और पढ़ाई के बाद नौकरी मिलने के भी अच्छे मौके होते हैं. लेकिन जर्मनी में पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको स्टूडेंट वीजा लेना जरूरी है, जो कि एक जरूरी कदम है. 

वीजा आवेदन कैसे करें पूरा तरीका?

जर्मनी का स्टूडेंट वीजा पाने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार करने पढ़ते हैं. सबसे पहले आपके पास जर्मन यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर होना चाहिए. इसके साथ ही APS सर्टिफिकेट भी जरूरी है, जो आपके भारतीय पढ़ाई के कागजों की जांच करता है यह 2022 से सभी भारतीय आवेदकों के लिए अनिवार्य है. इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस, पासपोर्ट, भाषा की परीक्षा जिस्मेल्ट्स , TOEFL या TestDaF का सर्टिफिकेट और एक कवर लेटर भी जरूरी है जिसमें आप अपनी पढ़ाई की योजना लिखते हैं. 

जनवरी 2025 से जर्मनी ने वीजा आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है. अब आवेदन Consular Services Portal यानी digital.diplo.de पर करना होता है पहले आप इस पोर्टल पर अपना खाता बनाएं और सभी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करें. अधिकारी आपके कागज पहले ऑनलाइन जांचते हैं, फिर आपको VFS केंद्र पर अपॉइंटमेंट का लिंक मिलता है. वीजा की फीस करीब 75 यूरो यानी लगभग 7,300 रुपये है. वीजा मिलने में आमतौर पर 6 से 12 हफ्ते का समय लग सकता है, इसलिए कोर्स शुरू होने से कम से कम 3-4 महीने पहले आवेदन करें.

यह भी पढ़ेंः बड़ी खबर: 9वीं से 12 तक के छात्रों को बोर्ड परीक्षा के रजिस्ट्रेशन के लिए अपार आईडी अनिवार्य

इंटरव्यू में क्या-क्या पूछा जाता है?

रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करने के अलावा इंटरव्यू भी देना जरूरी होता है. वीजा इंटरव्यू जर्मन दूतावास में होता है और यह आमतौर पर 10 से 15 मिनट का होता है. इसमें वीजा अधिकारी यह देखना चाहते हैं कि आप सच में पढ़ने जाना चाहते हैं या नहीं. ऐसे में कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आटा है की इस इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा. इंटरव्यू में आमतौर पर ये सवाल पूछे जाते हैं:

  • जर्मनी ही क्यों चुना पढ़ाई के लिए? यहां आपको जर्मनी की शिक्षा की गुणवत्ता और अपने करियर से जोड़कर जवाब देना होगा.
  • आपका कोर्स क्या है और आपने यह यूनिवर्सिटी क्यों चुनी?
  • पढ़ाई का खर्च कहां से आएगा? ब्लॉक्ड अकाउंट और पारिवारिक सहायता के बारे में बताएं.
  • पढ़ाई के बाद क्या करेंगे भारत लौटेंगे या जर्मनी में रहेंगे?
  • जर्मनी में कहां रहेंगे? छात्रावास, किराए का घर आदि की जानकारी रखें.
  • आपकी पुरानी पढ़ाई का आपके इस कोर्स से क्या संबंध है?

ध्यान दें कि इंटरव्यू में हमेशा सच बोलें, आत्मविश्वास रखें और जवाब सीधे व साफ दें. रटे-रटाए जवाब न दें.

यह भी पढ़ेंः B.Pharm कर रहे हैं? इन सरकारी स्कॉलरशिप के लिए जरूर करें आवेदन

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Published at : 29 Jun 2026 06:10 AM (IST)
Tags :
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