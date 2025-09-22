छात्रों के कल्याण और ज्ञान के भविष्य को कैसे आकार दे रहा है पतंजलि का शिक्षा मॉडल? जानिए

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य और ज्ञान दोनों की तलाश हर किसी को है. ऐसे में पतंजलि योगपीठ का शिक्षा मॉडल एक नई उम्मीद की किरण बन रहा है. पतंजलि का दावा है कि स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के नेतृत्व में शुरू हुआ यह मॉडल प्राचीन भारतीय ज्ञान को आधुनिक शिक्षा से जोड़कर नई पीढ़ी को तैयार कर रहा है. पतंजलि यूनिवर्सिटी और आचार्यकुलम जैसे संस्थान योग, आयुर्वेद और संस्कृत को विज्ञान, मैनेजमेंट व तकनीक के साथ मिलाकर पढ़ाते हैं. पतंजलि ने बताया कि छात्रों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन कौशल, नैतिक मूल्य और शारीरिक स्वास्थ्य भी सिखाया जाता है. यह मॉडल न सिर्फ व्यक्तिगत विकास पर जोर देता है, बल्कि समाज सेवा के लिए भी प्रेरित करता है.

पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज में बीएएमएस से एमडी तक कोर्स उपलब्ध

पतंजलि का कहना है, ''यह दृष्टिकोण हरिद्वार के गंगा तट पर बसे शांत वातावरण में फल-फूल रहा है. यहां 10 विभाग हैं जो भारतीय संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण और विज्ञान पर केंद्रित हैं. हाल ही में पतंजलि ने राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू साइन किया है, जिससे आयुर्वेद और योग अनुसंधान में वैश्विक अवसर खुलेंगे. पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज में बीएएमएस से एमडी तक कोर्स उपलब्ध हैं, जो चार चरणों पर आधारित हैं: अध्ययन, बोध, आचरण और प्रचार. छात्रों को जड़ी-बूटियों की पहचान, आधुनिक लैब और पंचकर्म थेरेपी की ट्रेनिंग दी जाती है. आचार्यकुलम में वैदिक शिक्षा के साथ सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई होती है, जहां छात्र 99% से ऊपर अंक ला चुके हैं. यह मॉडल गुरुकुल परंपरा को आईटी और प्रोफेशनल कोर्स से जोड़ता है, जिससे छात्र डॉक्टर, रिसर्चर या सोशल रिफॉर्मर बनते हैं.''

पतंजलि का दावा है, ''वेलनेस के क्षेत्र में पतंजलि का योगदान अभूतपूर्व है. पतंजलि वेलनेस सेंटर में नेचरोपैथी, योग, पंचकर्म और हर्बल थेरेपी का मिश्रण है. यहां डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का प्राकृतिक इलाज होता है. रिसर्च फाउंडेशन वैज्ञानिक तरीके से आयुर्वेद को प्रमाणित कर रहा है, जो सरकारी मान्यता प्राप्त है. छात्रों को मेडिटेशन सेंटर, स्पोर्ट्स ग्राउंड और हॉस्टल मिलते हैं, जहां वे समग्र जीवनशैली अपनाते हैं. वैश्विक स्तर पर पतंजलि के सर्टिफाइड कोर्स योग टीचर्स तैयार कर रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से यूरोप तक फैल चुके हैं.''

रोगमुक्त दुनिया का सपना साकार कर रहा है पतंजलि का मॉडल

पतजंलि का कहना है, ''भविष्य के लिए यह मॉडल रोगमुक्त दुनिया का सपना साकार कर रहा है. छात्र कहते हैं कि यहां की शिक्षा करियर के साथ समाज सेवा सिखाती है. पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के ट्रेनिंग प्रोग्राम से युवा फार्माकोलॉजी और क्लिनिकल रिसर्च में आगे बढ़ रहे हैं. कुल मिलाकर, पतंजलि का शिक्षा मॉडल स्वास्थ्य और ज्ञान का ऐसा पुल बना रहा है, जो नई पीढ़ी को मजबूत और संतुलित बनाएगा. आने वाले समय में यह भारतीय बुद्धिमत्ता को दुनिया भर में फैलाएगा, और वेलनेस की नई क्रांति लाएगा.''

