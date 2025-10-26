हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाप्राइवेट जेट उड़ाने वाले पायलट की कितनी होती है सैलरी, जानें कौन-कौन सी डिग्री की पड़ती है जरूरत

पायलट बनने की शुरुआत 12वीं कक्षा से होती है, उम्मीदवार को फिजिक्स और मैथ्स विषयों के साथ 12वीं पास होना जरूरी होता है. इसके बाद किसी DGCA से मान्यता प्राप्त फ्लाइंग स्कूल में दाखिला लेना होता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 26 Oct 2025 11:55 AM (IST)
हवा में उड़ना यानी पायलट बनना कई लोगों का बचपन का सपना होता है. हालांकि, जो बच्चे बचपन में हवाई जहाज उड़ाने के सपने देखते हैं, उन्हें असली उड़ान देने के लिए सालों की मेहनत और ट्रेनिंग लगती है. आसमान में उड़ान भरना जितना रोमांचक होता है, उतना ही जिम्मेदारी भरा और चुनौतीपूर्ण भी होता है. यही वजह है कि पायलट्स की गिनती दुनिया के सबसे हाई पेइंग प्रोफेशन में होती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि प्राइवेट जेट उड़ाने वाले पायलट की सैलरी कितनी होती है और पायलट बनने के लिए कौन-कौन सी डिग्री जरूरी होती है.

कैसे होती है पायलट की ट्रेनिंग?

पायलट बनने की शुरुआत 12वीं कक्षा से होती है, उम्मीदवार को फिजिक्स और मैथ्स विषयों के साथ 12वीं पास होना जरूरी होता है. इसके बाद किसी DGCA से मान्यता प्राप्त फ्लाइंग स्कूल में दाखिला लेना होता है. यहां पहले लिखित परीक्षा पास करनी होती है, उसके बाद 200 घंटे की उड़ान ट्रेनिंग दी जाती है. ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उम्मीदवार को कमर्शियल पायलट लाइसेंस जारी किया जाता है, जिससे वह किसी एयरलाइन या प्राइवेट एविएशन कंपनी में पायलट के तौर पर काम कर सकता है.

पायलट बनने में कितना आता है खर्च?

भारत में पायलट बनने की पूरी प्रक्रिया में लगभग 35 से 40 लाख तक का खर्च आता है. यह खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि उम्मीदवार कौन सा कोर्स कर रहा है. इन कोर्स में स्टूडेंट प्राइवेट लाइसेंस, प्राइवेट पायलट लाइसेंस या कमर्शियल पायलट लाइसेंस कोर्स शामिल होते हैं. इन कोर्सों के दौरान छात्रों को नेविगेशन, एयर रेगुलेशन, मौसम विज्ञान, और विमान संचालन से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाती है.

कितनी होती है प्राइवेट जेट पायलट की सैलरी?

प्राइवेट जेट उड़ाने वाले पायलट की सैलरी एयरलाइन पायलट के बराबर या कई बार उससे ज्यादा होती है. भारत में एक प्राइवेट जेट पायलट की औसत सैलरी 10 से 15 लाख रुपये प्रतिमाह होती है. वहीं विदेशों में खासकर मिडिल ईस्ट के देशों में जहां ट्रेंड पायलट्स की कमी है, वहां प्राइवेट जेट पायलट की सैलरी और ज्यादा होती है.

पायलट बनने के लिए कौन सी डिग्रियां होती है जरूरी?

-Student Pilot License- शुरुआती लेवल की ट्रेनिंग के लिए.
-Private Pilot License- प्राइवेट जेट उड़ाने की अनुमति के लिए.
-Commercial Pilot License- व्यावसायिक रूप से विमान उड़ाने के लिए.
-इसके अलावा पायलट बनने के लिए DGCA की तरफ से आयोजित Navigation, Meteorology, Air Regulation जैसी परीक्षा पास करना और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट पास करना भी जरूरी होता है.

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 26 Oct 2025 11:55 AM (IST)
Pilot DGCA Private Jet Pilot Salary In India Pilot Training Cost India
