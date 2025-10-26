हवा में उड़ना यानी पायलट बनना कई लोगों का बचपन का सपना होता है. हालांकि, जो बच्चे बचपन में हवाई जहाज उड़ाने के सपने देखते हैं, उन्हें असली उड़ान देने के लिए सालों की मेहनत और ट्रेनिंग लगती है. आसमान में उड़ान भरना जितना रोमांचक होता है, उतना ही जिम्मेदारी भरा और चुनौतीपूर्ण भी होता है. यही वजह है कि पायलट्स की गिनती दुनिया के सबसे हाई पेइंग प्रोफेशन में होती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि प्राइवेट जेट उड़ाने वाले पायलट की सैलरी कितनी होती है और पायलट बनने के लिए कौन-कौन सी डिग्री जरूरी होती है.



कैसे होती है पायलट की ट्रेनिंग?



पायलट बनने की शुरुआत 12वीं कक्षा से होती है, उम्मीदवार को फिजिक्स और मैथ्स विषयों के साथ 12वीं पास होना जरूरी होता है. इसके बाद किसी DGCA से मान्यता प्राप्त फ्लाइंग स्कूल में दाखिला लेना होता है. यहां पहले लिखित परीक्षा पास करनी होती है, उसके बाद 200 घंटे की उड़ान ट्रेनिंग दी जाती है. ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उम्मीदवार को कमर्शियल पायलट लाइसेंस जारी किया जाता है, जिससे वह किसी एयरलाइन या प्राइवेट एविएशन कंपनी में पायलट के तौर पर काम कर सकता है.



पायलट बनने में कितना आता है खर्च?



भारत में पायलट बनने की पूरी प्रक्रिया में लगभग 35 से 40 लाख तक का खर्च आता है. यह खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि उम्मीदवार कौन सा कोर्स कर रहा है. इन कोर्स में स्टूडेंट प्राइवेट लाइसेंस, प्राइवेट पायलट लाइसेंस या कमर्शियल पायलट लाइसेंस कोर्स शामिल होते हैं. इन कोर्सों के दौरान छात्रों को नेविगेशन, एयर रेगुलेशन, मौसम विज्ञान, और विमान संचालन से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाती है.



कितनी होती है प्राइवेट जेट पायलट की सैलरी?



प्राइवेट जेट उड़ाने वाले पायलट की सैलरी एयरलाइन पायलट के बराबर या कई बार उससे ज्यादा होती है. भारत में एक प्राइवेट जेट पायलट की औसत सैलरी 10 से 15 लाख रुपये प्रतिमाह होती है. वहीं विदेशों में खासकर मिडिल ईस्ट के देशों में जहां ट्रेंड पायलट्स की कमी है, वहां प्राइवेट जेट पायलट की सैलरी और ज्यादा होती है.



पायलट बनने के लिए कौन सी डिग्रियां होती है जरूरी?



-Student Pilot License- शुरुआती लेवल की ट्रेनिंग के लिए.

-Private Pilot License- प्राइवेट जेट उड़ाने की अनुमति के लिए.

-Commercial Pilot License- व्यावसायिक रूप से विमान उड़ाने के लिए.

-इसके अलावा पायलट बनने के लिए DGCA की तरफ से आयोजित Navigation, Meteorology, Air Regulation जैसी परीक्षा पास करना और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट पास करना भी जरूरी होता है.

