CBI Officer बनने का सपना देख रहे हैं? यहां जानिए CBI में भर्ती की पूरी प्रक्रिया

CBI Officer बनने का सपना देख रहे हैं? यहां जानिए CBI में भर्ती की पूरी प्रक्रिया

CBI Officer बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए यह खबर बेहद काम की है. यहां जानिए CBI में नौकरी पाने की योग्यता, परीक्षा, सैलरी और पूरा करियर रास्ता आसान भाषा में.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 02 Feb 2026 07:05 AM (IST)
Preferred Sources

देश में जब भी किसी बड़े घोटाले, हाई-प्रोफाइल क्राइम या भ्रष्टाचार के मामले की बात होती है, तो सबसे पहले नाम आता है CBI यानी Central Bureau of Investigation का. CBI ऑफिसर बनना न सिर्फ एक सम्मानजनक सरकारी नौकरी है, बल्कि देश सेवा का बड़ा मौका भी है. हर साल हजारों युवा CBI में जाने का सपना देखते हैं, लेकिन सही जानकारी के अभाव में कई लोग पीछे रह जाते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि CBI Officer बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, कौन-सी परीक्षा देनी होती है और कितनी सैलरी मिलती है.

CBI में अधिकारी बनने के लिए क्या पढ़ाई चाहिए?

CBI ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहली शर्त है कि उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए. स्ट्रीम कोई भी हो सकती है आर्ट्स.साइंस,या कॉमर्स. इसके अलावा उम्मीदवार की आयु सीमा, फिजिकल फिटनेस और चरित्र सत्यापन भी जरूरी होता है, क्योंकि यह एक जांच एजेंसी की नौकरी है.

कैसे बन सकते हैं अधिकारी? 

CBI में सीधे भर्ती नहीं होती, बल्कि अलग-अलग परीक्षाओं के जरिए अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं.पहला और सबसे आम रास्ता है SSC CGL परीक्षा, इस परीक्षा को पास करने के बाद उम्मीदवार को CBI Sub-Inspector के पद पर नियुक्ति मिल सकती है.यह CBI में एंट्री-लेवल ऑफिसर की पोस्ट होती है.दूसरा रास्ता है UPSC Civil Services परीक्षा.इस परीक्षा को पास कर IPS अधिकारी बनने के बाद CBI में DSP, SP या DIG जैसे बड़े पदों पर तैनाती मिलती है.

CBI Officer की सैलरी 

CBI ऑफिसर की सैलरी पद के हिसाब से अलग-अलग होती है.सीबीआई सब-इंस्पेक्टर की शुरुआती सैलरी लगभग 45,000 रुपये से 55,000 रुपये प्रति माह तक  होती है.DSP या SP स्तर के अधिकारियों को 70,000 रुपये से 1 लाख रुपये से ज्यादा मासिक वेतन मिलता है.इसके अलावा DA, HRA, TA, सरकारी आवास, मेडिकल सुविधा और पेंशन जैसे कई सरकारी फायदे भी मिलते हैं.

CBI में काम और जिम्मेदारियां

CBI ऑफिसर का काम सिर्फ फाइलें देखना नहीं होता. उन्हें भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, मर्डर केस, साइबर क्राइम और बड़े घोटालों की जांच करनी होती है. कई बार कोर्ट में केस की पैरवी और सबूत पेश करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं पर होती है.CBI में काम करने के लिए ईमानदारी, धैर्य और मजबूत मानसिकता बेहद जरूरी होती है. यह नौकरी रोमांचक जरूर है, लेकिन दबाव और जिम्मेदारी भी काफी ज्यादा होती है.जो युवा देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और कानून-व्यवस्था में रुचि रखते हैं, उनके लिए CBI एक बेहतरीन करियर विकल्प है.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 02 Feb 2026 07:04 AM (IST)
