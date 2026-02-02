CBI Officer बनने का सपना देख रहे हैं? यहां जानिए CBI में भर्ती की पूरी प्रक्रिया

देश में जब भी किसी बड़े घोटाले, हाई-प्रोफाइल क्राइम या भ्रष्टाचार के मामले की बात होती है, तो सबसे पहले नाम आता है CBI यानी Central Bureau of Investigation का. CBI ऑफिसर बनना न सिर्फ एक सम्मानजनक सरकारी नौकरी है, बल्कि देश सेवा का बड़ा मौका भी है. हर साल हजारों युवा CBI में जाने का सपना देखते हैं, लेकिन सही जानकारी के अभाव में कई लोग पीछे रह जाते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि CBI Officer बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, कौन-सी परीक्षा देनी होती है और कितनी सैलरी मिलती है.

CBI में अधिकारी बनने के लिए क्या पढ़ाई चाहिए?

CBI ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहली शर्त है कि उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए. स्ट्रीम कोई भी हो सकती है आर्ट्स.साइंस,या कॉमर्स. इसके अलावा उम्मीदवार की आयु सीमा, फिजिकल फिटनेस और चरित्र सत्यापन भी जरूरी होता है, क्योंकि यह एक जांच एजेंसी की नौकरी है.

कैसे बन सकते हैं अधिकारी?

CBI में सीधे भर्ती नहीं होती, बल्कि अलग-अलग परीक्षाओं के जरिए अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं.पहला और सबसे आम रास्ता है SSC CGL परीक्षा, इस परीक्षा को पास करने के बाद उम्मीदवार को CBI Sub-Inspector के पद पर नियुक्ति मिल सकती है.यह CBI में एंट्री-लेवल ऑफिसर की पोस्ट होती है.दूसरा रास्ता है UPSC Civil Services परीक्षा.इस परीक्षा को पास कर IPS अधिकारी बनने के बाद CBI में DSP, SP या DIG जैसे बड़े पदों पर तैनाती मिलती है.

CBI Officer की सैलरी

CBI ऑफिसर की सैलरी पद के हिसाब से अलग-अलग होती है.सीबीआई सब-इंस्पेक्टर की शुरुआती सैलरी लगभग 45,000 रुपये से 55,000 रुपये प्रति माह तक होती है.DSP या SP स्तर के अधिकारियों को 70,000 रुपये से 1 लाख रुपये से ज्यादा मासिक वेतन मिलता है.इसके अलावा DA, HRA, TA, सरकारी आवास, मेडिकल सुविधा और पेंशन जैसे कई सरकारी फायदे भी मिलते हैं.

CBI में काम और जिम्मेदारियां

CBI ऑफिसर का काम सिर्फ फाइलें देखना नहीं होता. उन्हें भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, मर्डर केस, साइबर क्राइम और बड़े घोटालों की जांच करनी होती है. कई बार कोर्ट में केस की पैरवी और सबूत पेश करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं पर होती है.CBI में काम करने के लिए ईमानदारी, धैर्य और मजबूत मानसिकता बेहद जरूरी होती है. यह नौकरी रोमांचक जरूर है, लेकिन दबाव और जिम्मेदारी भी काफी ज्यादा होती है.जो युवा देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और कानून-व्यवस्था में रुचि रखते हैं, उनके लिए CBI एक बेहतरीन करियर विकल्प है.



