हरियाणा बोर्ड ने जारी की 10वीं और 12वीं एग्जाम की डेटशीट, जानें कब से कब तक होंगी परीक्षाएं

हरियाणा बोर्ड के लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) ने साल 2026 में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं की आधिकारिक डेटशीट जारी कर दी है. बोर्ड ने यह शेड्यूल पहले ही जारी कर छात्रों को तैयारी का पूरा समय देने की कोशिश की है. बोर्ड के अनुसार परीक्षाएं फरवरी 2026 से शुरू होकर अप्रैल 2026 तक चलेंगी. इस बार भी सभी परीक्षाएं दोपहर की शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी.

हरियाणा बोर्ड की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फरवरी के आखिरी सप्ताह से शुरू होंगी. कक्षा 12वीं की पहली परीक्षा 25 फरवरी 2026 को होगी, जबकि कक्षा 10वीं की परीक्षा 26 फरवरी 2026 से शुरू की जाएगी. बोर्ड ने साफ किया है कि सभी परीक्षाएं दोपहर 12:30 बजे से शुरू होंगी, जिससे छात्रों को सुबह तैयारी का पूरा समय मिल सके.

कक्षा 10वीं का परीक्षा कार्यक्रम

कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए बोर्ड ने संतुलित शेड्यूल तैयार किया है. पहली परीक्षा गणित की होगी, जो 26 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी. इसके बाद 28 फरवरी को हिंदी की परीक्षा होगी. मार्च महीने में अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे मुख्य विषयों की परीक्षाएं कराई जाएंगी.

इसके अलावा गृह विज्ञान, चित्रकला, कृषि, कंप्यूटर विज्ञान, पशुपालन, नृत्य, शारीरिक शिक्षा और संगीत जैसे विषयों की परीक्षाएं भी अलग-अलग तिथियों पर होंगी. आईटी और आईटीईएस जैसे विषयों की परीक्षा भी मार्च के मध्य में तय की गई है. बोर्ड ने व्यावसायिक यानी NSQF विषयों के लिए भी अलग से परीक्षा तिथि निर्धारित की है, जिससे इन विषयों के छात्रों को किसी तरह की परेशानी न हो.

कक्षा 12वीं की परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल

कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षाएं 25 फरवरी 2026 को अंग्रेजी विषय से शुरू होंगी. इसके बाद राजनीति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और लेखाशास्त्र जैसे अहम विषयों की परीक्षाएं मार्च महीने में होंगी.

गणित की परीक्षा 17 मार्च 2026 को रखी गई है, जबकि हिंदी की परीक्षा 24 मार्च 2026 को होगी. भूगोल, व्यवसाय अध्ययन, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और उद्यमिता जैसे विषयों की परीक्षाएं भी मार्च के अंत तक पूरी कर ली जाएंगी.

इसके अलावा संगीत, नृत्य, ललित कला, गृह विज्ञान और सैन्य विज्ञान जैसे विषयों के लिए भी अलग-अलग तिथियां तय की गई हैं. NSQF से जुड़े विषयों की परीक्षाएं अप्रैल की शुरुआत में कराई जाएंगी, जिससे परीक्षा सत्र का समापन हो सके.

सभी परीक्षाएं दोपहर की शिफ्ट में

हरियाणा बोर्ड ने एक बार फिर सभी परीक्षाएं दोपहर 12:30 बजे से कराने का फैसला लिया है. इससे दूर-दराज के इलाकों से आने वाले छात्रों को राहत मिलेगी. परीक्षा का समय ज्यादातर विषयों के लिए तीन घंटे का होगा, जबकि कुछ विषयों की परीक्षा ढाई घंटे में पूरी होगी.

यह भी पढ़ें - UGC New Rules: नए UGC नियमों के खिलाफ जनरल कैटेगरी के छात्र क्यों कर रहे हैं विरोध? जानिए पूरा मामला

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI