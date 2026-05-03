गुजरात बोर्ड 12वीं का रिजल्ट कल होगा जारी, यहां जानें मार्कशीट डाउनलोड करने का तरीका 

Gujarat Board HSC Result 2026: परीक्षाएं खत्म होने के बाद छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल रिजल्ट को लेकर ही होता है. इसी बीच गुजरात बोर्ड के छात्रों के लिए एक अहम खबर सामने आई है. गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड (GSHSEB) की ओर से एचएससी (HSC) यानी कक्षा 12वीं के नतीजे का ऐलान कल यानी 4 मई 2026 को होने जा रहा है. इस खबर के बाद लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है.

जानकारी के अनुसार, 12वीं के तहत साइंस, जनरल और वोकेशनल तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट एक साथ जारी किया जाएगा. यानी सभी वर्ग के छात्र एक ही दिन अपना परिणाम देख सकेंगे. वहीं 10वीं यानी SSC का रिजल्ट की तारीख भी घोषित कर दी गई है, जो 6 मई 2026 को जारी होगा.

कहां और कैसे चेक करें रिजल्ट

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र सबसे पहले गुजरात बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट gseb.org पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं. जैसे ही रिजल्ट घोषित होगा, वैसे ही वेबसाइट के होमपेज पर 10वीं या 12वीं रिजल्ट का लिंक एक्टिव हो जाएगा. साथ ही उस लिंक पर क्लिक करके आप अपगा रिजल्ट देख सकते है. उस लिंक पर क्लिक करने पर एक नया पेज खुलता है, जहां छात्रों को अपनी जरूरी जानकारी भरनी होती है. इसमें मुख्य रूप से रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करनी होती है. कुछ मामलों में सीट नंबर भी मांगा जा सकता है. सभी जानकारी सही तरीके से भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होता है. सबमिट करने के बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है. इसमें आपके विषयवार अंक, कुल अंक और पास या फेल की स्थिति साफ तौर पर लिखी होती है. छात्र चाहें तो इस रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं या भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.

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परीक्षा से जुड़ी अहम जानकारी और पिछले साल का रिजल्ट

बता दें गुजरात बोर्ड एसएससी की परीक्षाएं 26 फरवरी से 18 मार्च 2026 के बीच आयोजित की गई थी. वही परीक्षा के लिए 87 जोन में 1006 केंद्र बनाए गए थे जिसमें लाखों छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया था. अगर पिछले साल की बात करें तो 2025 में गुजरात बोर्ड का रिजल्ट काफी अच्छा रहा था. 10वीं में 83 प्रतिशत से ज्यादा छात्र पास हुए थे, जबकि 12वीं साइंस स्ट्रीम का रिजल्ट 83.51 प्रतिशत रहा था. ऐसे में इस साल भी इसी के आसपास पास प्रतिशत रहने की संभावना जताई जा रही है.

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