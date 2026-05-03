हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षागुजरात बोर्ड 12वीं का रिजल्ट कल होगा जारी, यहां जानें मार्कशीट डाउनलोड करने का तरीका 

गुजरात बोर्ड 12वीं का रिजल्ट कल होगा जारी, यहां जानें मार्कशीट डाउनलोड करने का तरीका 

Gujarat Board HSC Result 2026: गुजरात बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 4 मई 2026 को जारी होगा, वहीं 10वीं का 6 मई 2026 को जारी होगा. जानें रिजल्ट कैसे चेक करें, मार्कशीट डाउनलोड करने का आसान तरीका.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 03 May 2026 04:04 PM (IST)
Preferred Sources

Gujarat Board HSC Result 2026: परीक्षाएं खत्म होने के बाद छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल रिजल्ट को लेकर ही होता है. इसी बीच गुजरात बोर्ड के छात्रों के लिए एक अहम खबर सामने आई है. गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड (GSHSEB) की ओर से एचएससी (HSC) यानी कक्षा 12वीं के नतीजे का ऐलान कल यानी 4 मई 2026 को होने जा रहा है. इस खबर के बाद लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है.

जानकारी के अनुसार, 12वीं के तहत साइंस, जनरल और वोकेशनल तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट एक साथ जारी किया जाएगा. यानी सभी वर्ग के छात्र एक ही दिन अपना परिणाम देख सकेंगे. वहीं 10वीं यानी SSC का रिजल्ट की तारीख भी घोषित कर दी गई है, जो 6 मई 2026 को जारी होगा. 

कहां और कैसे चेक करें रिजल्ट

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र सबसे पहले गुजरात बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट gseb.org पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं. जैसे ही रिजल्ट घोषित होगा, वैसे ही वेबसाइट के होमपेज पर 10वीं या 12वीं रिजल्ट का लिंक एक्टिव हो जाएगा. साथ ही उस लिंक पर क्लिक करके आप अपगा रिजल्ट देख सकते है. उस लिंक पर क्लिक करने पर एक नया पेज खुलता है, जहां छात्रों को अपनी जरूरी जानकारी भरनी होती है. इसमें मुख्य रूप से रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करनी होती है. कुछ मामलों में सीट नंबर भी मांगा जा सकता है. सभी जानकारी सही तरीके से भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होता है. सबमिट करने के बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है. इसमें आपके विषयवार अंक, कुल अंक और पास या फेल की स्थिति साफ तौर पर लिखी होती है. छात्र चाहें तो इस रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं या भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.

यह भी पढ़ेंः CISCE ने जारी किया 10वीं-12वीं क्लास का रिजल्ट; इतने परसेंट स्टूडेंट्स हुए पास

परीक्षा से जुड़ी अहम जानकारी और पिछले साल का रिजल्ट

बता दें गुजरात बोर्ड एसएससी की परीक्षाएं 26 फरवरी से 18 मार्च 2026 के बीच आयोजित की गई थी. वही परीक्षा के लिए 87 जोन में 1006 केंद्र बनाए गए थे जिसमें लाखों छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया था. अगर पिछले साल की बात करें तो 2025 में गुजरात बोर्ड का रिजल्ट काफी अच्छा रहा था. 10वीं में 83 प्रतिशत से ज्यादा छात्र पास हुए थे, जबकि 12वीं साइंस स्ट्रीम का रिजल्ट 83.51 प्रतिशत रहा था. ऐसे में इस साल भी इसी के आसपास पास प्रतिशत रहने की संभावना जताई जा रही है.

यह भी पढ़ेंः CISCE ने जारी किया 10वीं-12वीं क्लास का रिजल्ट, Direct Link से तुरंत करें चेक

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 03 May 2026 04:04 PM (IST)
Tags :
GSEB 12th Result Gujarat Board SSC Result Gujarat Board HSC Result 2026 How To Download HSC Marksheet
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
गुजरात बोर्ड 12वीं का रिजल्ट कल होगा जारी, यहां जानें मार्कशीट डाउनलोड करने का तरीका 
गुजरात बोर्ड 12वीं का रिजल्ट कल होगा जारी, यहां जानें मार्कशीट डाउनलोड करने का तरीका 
शिक्षा
CBSE Class 12 Result 2026: क्या 10 से 15 मई के बीच आएगा CBSE 12वीं का रिजल्ट, जान लें ताजा अपडेट 
क्या 10 से 15 मई के बीच आएगा CBSE 12वीं का रिजल्ट, जान लें ताजा अपडेट 
शिक्षा
Sports Engineer: वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से बुमराह के जूते तक...सबकुछ डिजाइन करने वाले स्पोर्ट्स इंजीनियर कैसे बनते हैं? 
वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से बुमराह के जूते तक...सबकुछ डिजाइन करने वाले स्पोर्ट्स इंजीनियर कैसे बनते हैं? 
शिक्षा
Security Agency In India: सिक्योरिटी एजेंसी खोलने के लिए कितना पढ़ा-लिखा होना चाहिए, जान लें पूरा प्रोसीजर
सिक्योरिटी एजेंसी खोलने के लिए कितना पढ़ा-लिखा होना चाहिए, जान लें पूरा प्रोसीजर
Advertisement

वीडियोज

Bengal Election Result 2026: बंगाल में किसकी सरकार? बता रहा सट्टा बाजार! | Betting Market
Delhi Vivek Vihar Fire: सावधान! AC बन सकता है 'Time Bomb', दिल्ली में एक झटके में ली 9 जान!
Delhi Vivek Vihar Fire: AC बना मौत का कारण! इस्तेमाल करते है तो ध्यान दें! | Delhi News | Tragedy
Delhi Vivek Vihar Fire: फायर एग्जिट था या नहीं? विवेक विहार में 9 मौतों का दर्द! | Delhi News
West Bengal Repolling Breaking: बंगाल में Voting के बाद बड़ा कांड! | CRPF | BJP Vs TMC | Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
हिमाचल प्रदेश
Kangra News: हिमाचल के कांगड़ा में हादसा, 40 सवारियों से भरी बस पलटी, ड्राइवर को आया था हार्ट अटैक!
हिमाचल के कांगड़ा में हादसा, 40 सवारियों से भरी बस पलटी, ड्राइवर को आया था हार्ट अटैक!
इंडिया
मुंबई सट्टा बाजार की भविष्यवाणी ने बढ़ाई धुकधुकी! तमिलनाडु में DMK, असम में BJP की वापसी, बंगाल में क्या है ट्रेंड?
मुंबई सट्टा बाजार की भविष्यवाणी ने बढ़ाई धुकधुकी! तमिलनाडु में DMK, असम में BJP की वापसी, बंगाल में क्या है ट्रेंड?
बॉलीवुड
'वो उनको मारना चाहते थे...', सलमान खान के बॉडीगार्ड ने किया खुलासा, 2024 में घर पर हुई थी फायरिंग
'वो उनको मारना चाहते थे...', सलमान खान के बॉडीगार्ड ने किया खुलासा, 2024 में घर पर हुई थी फायरिंग
आईपीएल 2026
राजस्थान रॉयल्स टीम के नए मालिक, इस परिवार के पास 75% हिस्सेदारी; जानें कितनी है कुल कीमत
राजस्थान रॉयल्स टीम के नए मालिक, इस परिवार के पास 75% हिस्सेदारी; जानें कितनी है कुल कीमत
विश्व
'युद्ध खत्म करो, प्रतिबंध हटाओ और मुआवजा दो', ईरान ने अमेरिका को भेजा नया प्रस्ताव, ट्रंप के सामने क्या रखीं शर्तें?
'युद्ध खत्म करो, प्रतिबंध हटाओ और मुआवजा दो', ईरान ने अमेरिका को भेजा नया प्रस्ताव, क्या रखीं शर्तें?
विश्व
अमेरिका ने ईरानी तेल खरीद पर चीन की 5 कंपनियों के खिलाफ लगाया बैन, ड्रैगन ने पहली बार उठाया ये कदम
अमेरिका ने ईरानी तेल खरीद पर चीन की 5 कंपनियों के खिलाफ लगाया बैन, ड्रैगन ने पहली बार उठाया ये कदम
ट्रेंडिंग
समंदर की गहराई में शान से लहराया तिरंगा, अंडमान में रचा गया इतिहास, वीडियो देख चौड़ा हो जाएगा सीना
समंदर की गहराई में शान से लहराया तिरंगा, अंडमान में रचा गया इतिहास, वीडियो देख चौड़ा हो जाएगा सीना
एग्रीकल्चर
एक पेड़ से 1000 लौकी, कटिंग की इस टेक्निक को जान लेंगे तो मुनाफा ही मुनाफा
एक पेड़ से 1000 लौकी, कटिंग की इस टेक्निक को जान लेंगे तो मुनाफा ही मुनाफा
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget