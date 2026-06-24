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हिंदी न्यूज़शिक्षाअब पैसों की चिंता नहीं! MCA छात्रों को मिल रही ये सरकारी स्कॉलरशिप

अब पैसों की चिंता नहीं! MCA छात्रों को मिल रही ये सरकारी स्कॉलरशिप

MCA छात्रों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में सहायता प्रदान करना है.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 24 Jun 2026 06:46 AM (IST)
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हायर एजुकेशन हासिल करने वाले स्टूडेंट्स के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अलग-अलग स्कॉलरशिप स्कीम चलाई जाती हैं. ऐसे में आज जानते हैं मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन्स (MCA) की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए सरकारी स्कॉलरशिप के बारे में. इन योजनाओं का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर, मेधावी और विशेष श्रेणी के छात्रों को पढ़ाई जारी रखने में सहायता प्रदान करना है.
 
पीजी छात्रों के लिए खास छात्रवृत्ति
 
MCA जैसे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए UGC की "यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर स्कॉलरशिप" काफी लोकप्रिय है. यह छात्रवृत्ति उन छात्रों को दी जाती है जिन्होंने स्नातक स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो और आगे की पढ़ाई जारी रखी हो.
 
इसके अलावा पीजी इंदिरा गांधी सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है. यह योजना उन छात्राओं के लिए है जो अपने माता-पिता की एकमात्र संतान हैं और नियमित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रही हैं. इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि छात्राएं बिना किसी आर्थिक परेशानी के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें.
 
आरक्षित एवं विशेष वर्गों को भी लाभ
 
अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्रों के लिए विभिन्न राज्य सरकारें पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं संचालित करती हैं. उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में सामाजिक कल्याण विभाग इन योजनाओं का संचालन करता है. इन स्कॉलरशिप के तहत छात्रों की ट्यूशन फीस, परीक्षा शुल्क और अन्य शैक्षणिक खर्चों में सहायता दी जाती है. पात्रता के लिए परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा से कम होना आवश्यक होता है.
अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मेरिट-कम-मीन्स योजना
 
अल्पसंख्यक समुदायों जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के छात्रों के लिए केंद्र सरकार की मेरिट-कम-मीन्स स्कॉलरशिप योजना मौजूद है. ये स्कीम  तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है.
 
आवेदन कैसे करें?
 
सरकारी छात्रवृत्तियों के लिए छात्रों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) पर पंजीकरण करना होता है. सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) नंबर प्राप्त करना आवश्यक है. आवेदन के समय छात्रों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), शैक्षणिक अंकपत्र और फीस रसीद जैसे दस्तावेज जमा करने होते हैं. जिन छात्रों को ऑनलाइन आवेदन में परेशानी होती है, वे अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं.
 

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 24 Jun 2026 06:46 AM (IST)
Tags :
Education MCA
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