GATE Exam 2026: गेट एस्पिरेंट्स को मिला एक और मौका, लेट फीस के साथ 13 अक्टूबर तक कर सकते हैं अप्लाई
GATE Exam 2026: गेट परीक्षा के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 9 अक्टूबर से बढ़ाकर 13 अक्टूबर कर दी गई. परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये राहत की बात है. ऐसे में जानते हैं अप्लाई करने का प्रॉसेस.
GATE Exam 2026: भारत में होने वाली सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक गेट की परीक्षा भी है. ऐसे में इसकी तैयारी करने वाले कई स्टूडेंट्स के लिए राहत की बात यह है कि IIT गुवाहाटी ने इसके रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख को 9 अक्टूबर से बढ़ाकर 13 अक्टूबर कर दिया है. दरअसल, कई बार तकनीकी खराबियों के चलते या लास्ट टाइम पर साइट पर रश होने के कारण कई कैंडिडेट्स फॉर्म नहीं भर पाते.
ऐसे में इन सब परेशानियों को देखते हुए लेट फीस के साथ अब फॉर्म भरने के लिए 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, जिसके चलते अब गेट एस्पिरेंट्स को अपना सपना पूरा करने का एक और मौका मिला है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसे कर सकते है गेट की परीक्षा के लिए अप्लाई और कितनी लगेगी लेट फीस.
कितनी है फॉर्म भरने की लेट फीस ?
बात अगर फॉर्म की फीस की करें तो पहले एससी, एसटी, महिला और दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए हर एक पेपर की फीस 1000 रुपए और बाकी कैंडिडेट्स के लिए 2000 रुपए थी, लेकिन लास्ट डेट निकलने के बाद 13 अक्टूबर तक फॉर्म भरने वाले एससी, एसटी, महिला और दिव्यांग कैंडिडेट्स को 1500 रुपए और बाकी सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अब 2500 रुपए लेट फीस जमा करनी होगी.
कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी ?
1. फोटोग्राफ (पासपोर्ट साइज)
2. डिजिटल सिग्नेचर
3. वैलिड फोटो आईडी (आधार, पैनकार्ड, पासपोर्ट आदि)
4. कैटेगरी सर्टिफिकेट (एससी/एसटी/ओबीसी/PwD सर्टिफिकेट)
5. एजुकेशन क्वालीफिकेशन सर्टिफिकेट
कैसे करें अप्लाई ?
1. सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाना है.
2. इसके बाद होम पेज पर दिए गए गेट 2026 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना है.
3. अब आपको अपनी डिटेल्स डालकर इसमें लॉग इन करना है.
4. फिर एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई डिटेल्स भरकर, जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं.
5. लास्ट में रजिस्ट्रेशन फीस भरकर सबमिट पर क्लिक करें और आपका फॉर्म भर जाएगा.
6. इसके बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी भी डाउनलोड कर लें.
