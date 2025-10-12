हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
GATE Exam 2026: गेट एस्पिरेंट्स को मिला एक और मौका, लेट फीस के साथ 13 अक्टूबर तक कर सकते हैं अप्लाई

GATE Exam 2026: गेट परीक्षा के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 9 अक्टूबर से बढ़ाकर 13 अक्टूबर कर दी गई. परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये राहत की बात है. ऐसे में जानते हैं अप्लाई करने का प्रॉसेस.

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 12 Oct 2025 03:09 PM (IST)
Preferred Sources

GATE Exam 2026: भारत में होने वाली सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक गेट की परीक्षा भी है. ऐसे में इसकी तैयारी करने वाले कई स्टूडेंट्स के लिए राहत की बात यह है कि IIT गुवाहाटी ने इसके रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख को 9 अक्टूबर से बढ़ाकर 13 अक्टूबर कर दिया है. दरअसल, कई बार तकनीकी खराबियों के चलते या लास्ट टाइम पर साइट पर रश होने के कारण कई कैंडिडेट्स फॉर्म नहीं भर पाते.

ऐसे में इन सब परेशानियों को देखते हुए लेट फीस के साथ अब फॉर्म भरने के लिए 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, जिसके चलते अब गेट एस्पिरेंट्स को अपना सपना पूरा करने का एक और मौका मिला है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसे कर सकते है गेट की परीक्षा के लिए अप्लाई और कितनी लगेगी लेट फीस.

कितनी है फॉर्म भरने की लेट फीस ?

बात अगर फॉर्म की फीस की करें तो पहले एससी, एसटी, महिला और दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए हर एक पेपर की फीस 1000 रुपए और बाकी कैंडिडेट्स के लिए 2000 रुपए थी, लेकिन लास्ट डेट निकलने के बाद 13 अक्टूबर तक फॉर्म भरने वाले एससी, एसटी, महिला और दिव्यांग कैंडिडेट्स को 1500 रुपए और बाकी सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अब 2500 रुपए लेट फीस जमा करनी होगी. 

कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी ?

1. फोटोग्राफ (पासपोर्ट साइज)
2. डिजिटल सिग्नेचर 
3. वैलिड फोटो आईडी (आधार, पैनकार्ड, पासपोर्ट आदि)
4. कैटेगरी सर्टिफिकेट (एससी/एसटी/ओबीसी/PwD सर्टिफिकेट)
5. एजुकेशन क्वालीफिकेशन सर्टिफिकेट 

कैसे करें अप्लाई ? 

1. सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाना है.
2. इसके बाद होम पेज पर दिए गए गेट 2026 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना है.
3. अब आपको अपनी डिटेल्स डालकर इसमें लॉग इन करना है.
4. फिर एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई डिटेल्स भरकर, जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं. 
 5. लास्ट में रजिस्ट्रेशन फीस भरकर सबमिट पर क्लिक करें और आपका फॉर्म भर जाएगा.
6. इसके बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी भी डाउनलोड कर लें. 

दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Published at : 12 Oct 2025 03:09 PM (IST)
