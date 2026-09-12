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हिंदी न्यूज़शिक्षाFMGE 2026: आज से शुरू हुुए रजिस्ट्रेशन, 31 अक्टूबर को होगी परीक्षा

FMGE 2026: आज से शुरू हुुए रजिस्ट्रेशन, 31 अक्टूबर को होगी परीक्षा

NBEMS FMGE अक्टूबर 2026 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई. इस परीक्षा के जरिए विदेश से मेडिकल की डिग्री लेने वाले एलिजिबल भारतीय नागरिक भारत में प्रैक्टिसेज के लिए टेस्ट दे सकते हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 12 Sep 2026 08:58 AM (IST)
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नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) FMGE अक्टूबर 2026 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है. इच्छुक उम्मीदवार शाम 5 बजे से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे. इस परीक्षा के जरिए विदेश से मेडिकल की डिग्री लेने वाले एलिजिबल भारतीय नागरिक और ओवरसीज इंडियन सिटीजन भारत में मेडिकल प्रैक्टिसेेज के लिए जरूरी स्क्रीनिंग टेस्ट दे सकते हैं. एनबीईएमएस की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई और 25 सितंबर तक चलेगी. एफएमजीई अक्टूबर सेशन की परीक्षा 31 अक्टूबर 2026 को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में देशभर के निर्धारित परीक्षा केंद्र पर आयोजित की जाएगी. 

FMGE 2026 के लिए जरूरी तारीखें 

एफएमजी अक्टूबर 2026 सेशन का डीटेल्ड इनफॉरमेशन बुलेटिन 11 सितंबर को जारी किया जाएगा. इसी दिन शाम 5 बजे से ऑनलाइन आवेदन भी शुरू होंगे. उम्मीदवारों को 25 सितंबर तक का अपना फॉर्म जमा करना होगा. इसके बाद 31 अक्टूबर को परीक्षा आयोजित की जाएगी. वहीं परीक्षा का रिजल्ट 30 नवंबर 2026 तक जारी किए जाने की संभावना है. 

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300 सवालों का होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम 

एफएमजीई अक्टूबर 2026 में एक ही पेपर होगा, जिसमें 300 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे. परीक्षा कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से होगी और प्रश्न केवल अंग्रेजी भाषा में होंगे. हर सवाल के चार ऑप्शन दिए जाएंगे, जिनमें से उम्मीदवार को सही उत्तर चुनना होगा. उम्मीदवार परीक्षा के दौरान सवालों को रिव्यू के लिए मार्क भी कर सकेंगे, ताकि समय रहते दोबारा उन प्रश्नों पर नजर डाल सके. इसके अलावा एफएमजीई अक्टूबर 2026 के लिए परीक्षा फीस 5,250 है. वहीं 945 जीएसटी देना होगा. इस तरह उम्मीदवार को कुल 6,195 रुपये का पेमेंट करना होगा. 

ऐसे करें एफएमजीई के लिए आवेदन 

रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिव होने के बाद उम्मीदवार एनबीईएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एफएमजीई अक्टूबर 2026 का ऑप्शन चुन सकते हैं. इसके बाद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करना होगा और आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरनी होगी. जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद परीक्षा फीस जमा कर फॉर्म सबमिट करना होगा. लास्ट में कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करके सुरक्षित रख सकते हैं. वहीं उम्मीदवार काे ध्यान रखना होगा कि एफएमजीई 2026 के लिए सिर्फ एक आवेदन फॉर्म जमा किया जा सकता है. एक से ज्यादा आवेदन करने पर एनबीईएमएस उच्च एप्लीकेशन नंबर वाले फॉर्म का ही एडमिट कार्ड जारी कर सकता है और दूसरे आवेदन रद्द किए जा सकते हैं. ऐसे मामलों में जमा फीस भी जब्त हो सकती है. 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 12 Sep 2026 08:58 AM (IST)
Tags :
Education News FMGE 2026 FMGE October 2026
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