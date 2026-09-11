UGC NET जून 2026 री-एग्जाम की प्रोविजनल आंसर की जारी, 13 सितंबर तक दर्ज कराएं आपत्ति

एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2026 के री-एग्जाम की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है. यह आंसर की इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों के एग्जाम में शामिल हुए उम्मीदवारों के लिए जारी की गई है. उम्मीदवार अपनी आंसर की के साथ रिकॉर्डेड रिस्पांस भी देख सकते हैं. अगर किसी सवाल या उसके उत्तर को लेकर कोई आपत्ति है तो एनटीए की ओर से तय समय के अंदर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है. री-एग्जाम में शामिल उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर प्रोविजनल आंसर की और अपनी रिकॉर्डेड रिस्पांस सीट चेक कर सकते हैं.

3 विषयों के लिए आयोजित हुआ था री-एग्जाम

यूजीसी नेट जून 2026 री-एग्जाम इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों के लिए 9 और 10 सितंबर 2026 को देश के अलग-अलग परीक्षा केंद्र पर आयोजित की गई थी. एनटीए ने यह परीक्षा प्रश्न पत्रों से जुड़ी शिकायतों की समीक्षा के बाद कराई थी. एक्सपर्ट समिति की जांच में प्रश्न पत्र को टाइपिंग संबंधी गलतियां, अनुवाद से जुड़ी दिक्कतें, कुछ नामों का छूट जाना, किताबों के नाम में गड़बड़ी और प्रश्नों की भाषा से संबंधित समस्याएं सामने आई थी. इसके बाद तीनों विषयों की परीक्षा दोबारा करने का निर्णय लिया गया था.

13 सितंबर तक करा सकते हैं आपत्ति दर्ज

अगर किसी उम्मीदवार को प्रोविजनल आंसर की में किसी उत्तर पर संदेह है, तो वह ऑनलाइन चैलेंज कर सकता है. प्रति प्रश्न पर आपत्ति के लिए 200 रुपये की प्रोसेसिंग फीस देनी होगी. फीस का पेमेंट ऑनलाइन किया जा सकता है. फीस जमा करने का समय भी 13 सितंबर रात 11:59 बजे तक है. एनटीए ने स्पष्ट किया है कि तय समय के बाद किसी भी तरह की आपत्ति को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा.

कैसे दर्ज कराएं आपत्ति?

उम्मीदवार सबसे पहले यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं.

इसके बाद जून 2026 प्रोविजनल आंसर की से जुड़े लिंक पर क्लिक करें.

अब मांगी गई लॉगिन डिटेल्स, एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि या पासवर्ड डालकर लॉगिन करें.

इसके बाद स्क्रीन पर प्रोविजनल आंसर की, प्रश्न पत्र और रिकॉर्डेड रिस्पांस दिखाई देगा.

उम्मीदवार अपने उत्तरों का मिलान करने के बाद जिस प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करनी है उसे चुन सकते हैं.

जरूरत पड़ने पर संबंधित प्रमाण पत्र या डॉक्यूमेंट भी अपलोड किया जा सकते हैं.

इसके बाद 200 रुपये प्रति प्रश्न की फीस जमा करके आपत्ति सबमिट करनी होगी.

वहीं आवेदन पूरा होने के बाद कंफर्मेशन पेज और पेमेंट रसीद को डाउनलोड करके रख लें.

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एक्सपर्ट कमेटी करेगी आपत्तियों की जांच

उम्मीदवारों की ओर से भेजी गई आपत्तियों की जांच एक्सपर्ट कमेटी करेगी. अगर किसी आपत्ती को सही पाया जाता है, तो प्रोविजनल आंसर की में जरूरी बदलाव किया जाएगा और सभी उम्मीदवारों के लिए उस विषय की आंसर की को इस आधार पर संशोधित किया जाएगा. ऐसी स्थिति में इस सवाल पर अलग-अलग उम्मीदवारों को दोबारा आपत्ति कराने की जरूरत नहीं होगी. वहीं एक्सेप्ट की गई आपत्ति के लिए जमा किए गए 200 रुपये की फीस वापस कर दी जाएगी. एनटीए के अनुसार अंतिम आंसर की को ही रिजल्ट तैयार करने का आधार बनाया जाएगा.

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