भारत ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में पाकिस्तान को जमकर खरी-खोटी सुनाई. इस बार का मुद्दा था पाकिस्तान की तरफ से अपनी ही जनता पर बमबारी करना और भारत पर निराधार आरोप लगाना. इस अवसर पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य और भारतीय विदेश सेवा (IFS) के अधिकारी क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान को खुलकर फटकार लगाई और उसकी नीतियों को पूरी दुनिया के सामने उजागर किया. ऐसे में आइए जानते हैं क्षितिज त्यागी कौन हैं...

हाल ही में पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा की तिराह घाटी में हवाई हमले की रिपोर्ट आई थी, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में तबाही के दृश्य दिखाई दे रहे हैं सड़कें मलबे से भरी हैं, वाहन जल चुके हैं और ढहे हुए मकानों से शव निकाले जा रहे हैं. इस हमले के बाद भारत ने UNHRC में पाकिस्तान के कार्यों की कड़ी निंदा की.

क्षितिज त्यागी कौन हैं?



क्षितिज त्यागी ने जिनेवा में पाकिस्तान की आलोचना करके पूरी दुनिया का ध्यान खींचा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तेजतर्रार डिप्लोमेट ने शुरुआत इंजीनियरिंग से की थी.

उन्होंने IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और फिर थर्मल एनर्जी और पर्यावरण इंजीनियरिंग में एमटेक किया. इसके बाद उन्होंने जोंस लैंग लासाल नामक रियल एस्टेट कंपनी में लगभग तीन साल तक बिजनेस एनालिस्ट के रूप में काम किया.

अप्रैल 2010 में उन्होंने भारत सरकार से जुड़कर नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में वैज्ञानिक के रूप में काम शुरू किया. दो साल के बाद उन्होंने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास की और भारतीय विदेश सेवा (IFS) में शामिल हुए. लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में प्रशिक्षण के बाद उन्होंने विदेश मंत्रालय में अपनी यात्रा शुरू की और अब UNHRC में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.

अपने ही लोगों पर बमबारी का खुलासा



UNHRC के सत्र में एजेंडा आइटम 4 के तहत बोलते हुए क्षितिज त्यागी ने कहा कि पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल इस मंच का दुरुपयोग करता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत के खिलाफ निराधार और भड़काऊ बयान देने वाले यह लोग अपने देश में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाते हैं.

