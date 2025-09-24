हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षापहले इंजीनियरिंग की फिर बने डिप्लोमेट...जानिए कितने पढ़े-लिखे हैं क्षितिज त्यागी, जिन्होंने UNHRC में उधेड़ दी पाकिस्तान की बखिया

पहले इंजीनियरिंग की फिर बने डिप्लोमेट...जानिए कितने पढ़े-लिखे हैं क्षितिज त्यागी, जिन्होंने UNHRC में उधेड़ दी पाकिस्तान की बखिया

भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने UNHRC में पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और उसकी मानवाधिकार उल्लंघनों को दुनिया के सामने उजागर किया. आइए जानते हैं क्षितिज त्यागी कौन हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 24 Sep 2025 06:59 PM (IST)
Preferred Sources

भारत ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में पाकिस्तान को जमकर खरी-खोटी सुनाई. इस बार का मुद्दा था पाकिस्तान की तरफ से अपनी ही जनता पर बमबारी करना और भारत पर निराधार आरोप लगाना. इस अवसर पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य और भारतीय विदेश सेवा (IFS) के अधिकारी क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान को खुलकर फटकार लगाई और उसकी नीतियों को पूरी दुनिया के सामने उजागर किया. ऐसे में आइए जानते हैं क्षितिज त्यागी कौन हैं...

हाल ही में पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा की तिराह घाटी में हवाई हमले की रिपोर्ट आई थी, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में तबाही के दृश्य दिखाई दे रहे हैं सड़कें मलबे से भरी हैं, वाहन जल चुके हैं और ढहे हुए मकानों से शव निकाले जा रहे हैं. इस हमले के बाद भारत ने UNHRC में पाकिस्तान के कार्यों की कड़ी निंदा की.

क्षितिज त्यागी कौन हैं?

क्षितिज त्यागी ने जिनेवा में पाकिस्तान की आलोचना करके पूरी दुनिया का ध्यान खींचा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तेजतर्रार डिप्लोमेट ने शुरुआत इंजीनियरिंग से की थी.

उन्होंने IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और फिर थर्मल एनर्जी और पर्यावरण इंजीनियरिंग में एमटेक किया. इसके बाद उन्होंने जोंस लैंग लासाल नामक रियल एस्टेट कंपनी में लगभग तीन साल तक बिजनेस एनालिस्ट के रूप में काम किया.

यह भी पढ़ें - मध्यप्रदेश में ग्राम प्रधान की कितनी है सैलरी, 8वें वेतन आयोग से यह कितनी बढ़ेगी?

अप्रैल 2010 में उन्होंने भारत सरकार से जुड़कर नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में वैज्ञानिक के रूप में काम शुरू किया. दो साल के बाद उन्होंने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास की और भारतीय विदेश सेवा (IFS) में शामिल हुए. लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में प्रशिक्षण के बाद उन्होंने विदेश मंत्रालय में अपनी यात्रा शुरू की और अब UNHRC में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.

अपने ही लोगों पर बमबारी का खुलासा

UNHRC के सत्र में एजेंडा आइटम 4 के तहत बोलते हुए क्षितिज त्यागी ने कहा कि पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल इस मंच का दुरुपयोग करता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत के खिलाफ निराधार और भड़काऊ बयान देने वाले यह लोग अपने देश में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाते हैं.

यह भी पढ़ें - Railway Jobs: रेलवे में होगी 8000 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक कर सकेंगे अप्लाई

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 24 Sep 2025 06:59 PM (IST)
Tags :
Education India Vs Pakistan Kshitij Tyag UNHRC 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हिंसा के रास्ते पर न चलें...', लेह में Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी तो सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने का किया ऐलान
'हिंसा के रास्ते पर न चलें...', लेह में Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी तो सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने का किया ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अब किसी का इंतजार नहीं', शिवपाल यादव के जेल में न मिलने जाने पर आजम खान का बयान
'अब किसी का इंतजार नहीं', शिवपाल यादव के जेल में न मिलने जाने पर आजम खान का बयान
भोजपुरी सिनेमा
'जया बच्चन ने मुझे डंडे से पीटा, मुझे दर्द हुआ...', भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ का खुलासा
'जया बच्चन ने मुझे डंडे से पीटा, मुझे दर्द हुआ', भोजपुरी स्टार निरहुआ का खुलासा
इंडिया
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
Advertisement

वीडियोज

Trump News: ट्रंप ने महिलाओं को ऐसी कौन सी सलह दे दी? जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला! |ABP LIVE
Khabar Filmy Hai: एडल्ट कॉमेडी 'मस्ती 4' का टीज़र हुआ आउट | 24 Sept 2025 | ABP News
Vasudha: 😯Vasudha की लाल साड़ी में Vidai, Babu sa के फैसले से बढ़ा Dev के लिए खतरा #sbs
Iphone 17 Update: Apple ने ये क्या कर दिया? iOS 26 अपडेट के बाद अब ये काम... |ABP LIVE
Reservation Promise: राहुल गांधी का Bihar में बड़ा ऐलान, EBC, SC, ST, OBC को 10 गारंटी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हिंसा के रास्ते पर न चलें...', लेह में Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी तो सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने का किया ऐलान
'हिंसा के रास्ते पर न चलें...', लेह में Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी तो सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने का किया ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अब किसी का इंतजार नहीं', शिवपाल यादव के जेल में न मिलने जाने पर आजम खान का बयान
'अब किसी का इंतजार नहीं', शिवपाल यादव के जेल में न मिलने जाने पर आजम खान का बयान
भोजपुरी सिनेमा
'जया बच्चन ने मुझे डंडे से पीटा, मुझे दर्द हुआ...', भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ का खुलासा
'जया बच्चन ने मुझे डंडे से पीटा, मुझे दर्द हुआ', भोजपुरी स्टार निरहुआ का खुलासा
इंडिया
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
क्रिकेट
अकड़ तो देखो! शाहीन अफरीदी ने कर दिया कप्तान सूर्यकुमार को चैलेंज, राइवलरी स्टेटमेंट पर बोले- फाइनल में देख लेंगे...
अकड़ तो देखो! शाहीन अफरीदी ने कर दिया कप्तान सूर्यकुमार को चैलेंज, बोले- फाइनल में देख लेंगे...
यूटिलिटी
पुराना फोन बेचने का बना रहे हैं प्लान तो कर लें ये जरूरी काम, नहीं चोरी होगा आपका डेटा
पुराना फोन बेचने का बना रहे हैं प्लान तो कर लें ये जरूरी काम, नहीं चोरी होगा आपका डेटा
हेल्थ
Symptoms of Burning Mouth Syndrome: मुंह की जलन क्यों नहीं होती खत्म? कैसे पहचानें बर्निंग माउथ सिंड्रोम के लक्षण
मुंह की जलन क्यों नहीं होती खत्म? कैसे पहचानें बर्निंग माउथ सिंड्रोम के लक्षण
नौकरी
अमेरिका का H-1B वीजा या चीन का K वीजा, विदेश में नौकरी पाने के लिए दोनों में बेहतर कौन?
अमेरिका का H-1B वीजा या चीन का K वीजा, विदेश में नौकरी पाने के लिए दोनों में बेहतर कौन?
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget