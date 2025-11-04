हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षामैनपुरी के DSP ऋषिकांत शुक्ला के पास मिली 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, जानें इस पद पर कितनी सैलरी देती है यूपी सरकार?

मैनपुरी के DSP ऋषिकांत शुक्ला के पास मिली 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, जानें इस पद पर कितनी सैलरी देती है यूपी सरकार?

मैनपुरी के डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला के पास करीब 100 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति मिलने से हड़कंप मच गया है. आखिर यूपी सरकार अपने डीएसपी अधिकारियों को कितनी सैलरी और सुविधाएं देती है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 04 Nov 2025 11:47 AM (IST)
डीएसपी यानी डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का पद सरकार की सबसे जिम्मेदार और सम्मानित नौकरियों में से एक माना जाता है इस पद पर तैनात अफसरों को न सिर्फ शानदार सैलरी मिलती है, बल्कि कई तरह की सरकारी सुविधाएं भी दी जाती हैं.

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में तैनात डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला इन दिनों सुर्खियों में हैं कानपुर नगर में लंबे समय तक तैनाती के दौरान उन्होंने कथित तौर पर करीब 100 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित की SIT जांच में खुलासा हुआ है कि शुक्ला ने अपने परिवार, साझेदारों और करीबी साथियों के नाम पर कई बेनामी संपत्तियां खड़ी कीं, जिनमें आर्यनगर की 11 दुकानें और कई अन्य प्रॉपर्टी शामिल हैं.

कितनी मिलता है वेतन

डीएसपी यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एक राज्य स्तरीय अधिकारी होता है जिसकी भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती है यह एक सम्मानजनक और जिम्मेदारी वाला पद है.

उत्तर प्रदेश सरकार में डीएसपी का पे स्केल 56,100 रुपये से लेकर 1,67,800 रुपये तक होता है 7वें वेतन आयोग के अनुसार, डीएसपी की इन-हैंड सैलरी करीब 73,000 से 80,000 रुपये के बीच होती है, जो सर्विस के वर्षों और ग्रेड पे पर निर्भर करती है.

डीएसपी को सुविधाएं?

ट्रैवल अलाउंस और पेट्रोल का खर्च सरकार उठाती है. यूनिफॉर्म और उसकी देखरेख के लिए अलग से राशि. पूरे परिवार को सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं और इंश्योरेंस कवर मिलता है.

DSP को गाड़ियां दी जाती हैं. सरकारी बंगला, जिसमें सुरक्षा गार्ड और घरेलू सहायकों की सुविधा भी दी जाती है.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 04 Nov 2025 11:47 AM (IST)
