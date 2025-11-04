डीएसपी यानी डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का पद सरकार की सबसे जिम्मेदार और सम्मानित नौकरियों में से एक माना जाता है इस पद पर तैनात अफसरों को न सिर्फ शानदार सैलरी मिलती है, बल्कि कई तरह की सरकारी सुविधाएं भी दी जाती हैं.

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में तैनात डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला इन दिनों सुर्खियों में हैं कानपुर नगर में लंबे समय तक तैनाती के दौरान उन्होंने कथित तौर पर करीब 100 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित की SIT जांच में खुलासा हुआ है कि शुक्ला ने अपने परिवार, साझेदारों और करीबी साथियों के नाम पर कई बेनामी संपत्तियां खड़ी कीं, जिनमें आर्यनगर की 11 दुकानें और कई अन्य प्रॉपर्टी शामिल हैं.

कितनी मिलता है वेतन

डीएसपी यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एक राज्य स्तरीय अधिकारी होता है जिसकी भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती है यह एक सम्मानजनक और जिम्मेदारी वाला पद है.

उत्तर प्रदेश सरकार में डीएसपी का पे स्केल 56,100 रुपये से लेकर 1,67,800 रुपये तक होता है 7वें वेतन आयोग के अनुसार, डीएसपी की इन-हैंड सैलरी करीब 73,000 से 80,000 रुपये के बीच होती है, जो सर्विस के वर्षों और ग्रेड पे पर निर्भर करती है.

डीएसपी को सुविधाएं?

ट्रैवल अलाउंस और पेट्रोल का खर्च सरकार उठाती है. यूनिफॉर्म और उसकी देखरेख के लिए अलग से राशि. पूरे परिवार को सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं और इंश्योरेंस कवर मिलता है.

DSP को गाड़ियां दी जाती हैं. सरकारी बंगला, जिसमें सुरक्षा गार्ड और घरेलू सहायकों की सुविधा भी दी जाती है.

