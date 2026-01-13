हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षा​Rajasthan Exam Calendar 2026: राजस्थान में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी राहत, इस साल भरे जाएंगे 1 लाख से ज्यादा पद

​Rajasthan Exam Calendar 2026: राजस्थान में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी राहत, इस साल भरे जाएंगे 1 लाख से ज्यादा पद

Rajasthan Exam Calendar 2026: राजस्थान सरकार ने 2026 में होने वाली 44 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है, जिसमें एक लाख से अधिक पदों की जानकारी दी गई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Rajni Upadhyay | Updated at : 13 Jan 2026 10:55 AM (IST)
Preferred Sources

सरकारी नौकरी का सपना देख रहे राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. राजस्थान सरकार ने साल 2026 में होने वाली 44 भर्ती परीक्षाओं का पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है. इस कैलेंडर में यह साफ बताया गया है कि कौन-सी भर्ती किस महीने में होगी और कितने पदों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी. खास बात यह है कि यह कैलेंडर एक लाख से ज्यादा पदों के लिए जारी किया गया है, जिससे लाखों युवाओं को आगे की तैयारी का साफ रोडमैप मिल गया है.

सरकार की ओर से जारी इस परीक्षा कैलेंडर को उन उम्मीदवारों के लिए बेहद उपयोगी माना जा रहा है, जो लंबे समय से अलग-अलग सरकारी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं. अब अभ्यर्थी यह आसानी से देख सकते हैं कि उनकी पसंद की भर्ती परीक्षा कब है और उनके पास तैयारी के लिए कितना समय बचा है.

जनवरी से होगी परीक्षाओं की शुरुआत

भर्ती परीक्षाओं की शुरुआत जनवरी 2026 से होगी. साल की शुरुआत में शिक्षा विभाग से जुड़ी कई अहम परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. इसमें प्राध्यापक भर्ती, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती शामिल हैं. लेवल-I और लेवल-II के साथ-साथ हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और सामाजिक अध्ययन जैसे विषयों के लिए भी परीक्षाएं जनवरी में ही होंगी. इसके अलावा शिक्षा विभाग के विभिन्न पदों पर करीब 10 हजार से ज्यादा भर्तियों की परीक्षा जनवरी से मार्च के बीच प्रस्तावित है.

फरवरी और मार्च में तकनीकी और आयुष विभाग की भर्तियां

फरवरी महीने में सहायक विद्युत निरीक्षक, कनिष्ठ रसायनज्ञ और आयुष मिशन के तहत विभिन्न पदों की परीक्षाएं होंगी. आयुष विभाग में बड़ी संख्या में पद होने से इस सेक्टर में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह महीना अहम रहेगा. मार्च में सहायक अभियंता संयुक्त भर्ती (मुख्य परीक्षा) आयोजित की जाएगी, जो तकनीकी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा मौका है.

अप्रैल में पुलिस, कृषि और पशुपालन विभाग की परीक्षा

अप्रैल 2026 में भी कई बड़ी परीक्षाएं होंगी. इसमें उप निरीक्षक पुलिस परीक्षा, कृषि पर्यवेक्षक, पशु चिकित्सा अधिकारी और सहायक कृषि अभियंता जैसी भर्तियां शामिल हैं. इन परीक्षाओं में हजारों पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिससे ग्रामीण और कृषि क्षेत्र से जुड़े युवाओं को फायदा मिलने की उम्मीद है.

मई और जून में शिक्षा और वन विभाग की परीक्षाएं

मई महीने में प्रयोगशाला सहायक, व्याख्याता, कृषि व्याख्याता और कोच भर्ती जैसी परीक्षाएं होंगी. इसके साथ ही राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त) परीक्षा भी मई में प्रस्तावित है, जिसे राज्य की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में गिना जाता है. जून में महिला पर्यवेक्षक और वनपाल भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी.

जुलाई और अगस्त में लिपिक, कानून और इंजीनियरिंग भर्तियां

जुलाई 2026 में कांस्टेबल भर्ती, लिपिक ग्रेड-II और कनिष्ठ सहायक भर्ती जैसी बड़ी परीक्षाएं होंगी, जिनमें हजारों पद शामिल हैं. इसके अलावा कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के विभिन्न पदों की परीक्षा भी जुलाई से अगस्त के बीच आयोजित की जाएगी. अगस्त में कंप्यूटर अनुदेशक और सांख्यिकी अधिकारी की परीक्षाएं होंगी.

सितंबर और अक्टूबर में तकनीकी और सफाई कर्मचारी भर्ती

सितंबर 2026 में शारीरिक शिक्षा अध्यापक, कारखाना एवं बॉयलर निरीक्षक और रसायन निरीक्षक की परीक्षाएं होंगी. वहीं अक्टूबर महीने में सबसे बड़ी भर्तियों में से एक राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती की परीक्षा प्रस्तावित है, जिसमें करीब 25 हजार पद शामिल हैं. इसके अलावा ऊर्जा विभाग और अन्य विविध पदों की परीक्षाएं भी अक्टूबर में होंगी.

नवंबर और दिसंबर में साल की आखिरी परीक्षाएं

नवंबर में संरक्षण अधिकारी और कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा होगी. दिसंबर 2026 में संविदा टीचिंग एसोसिएट, ग्राम विकास अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी और नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल भर्ती की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. इन परीक्षाओं के साथ साल 2026 का भर्ती चक्र पूरा होगा.

Published at : 13 Jan 2026 10:55 AM (IST)
Tags :
Education  Rajasthan Bharti Pariksha Calendar 2026
