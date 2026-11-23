DU News: दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित रखने के बजाया बदलती दुनिया और बाजार की व्यवहारिक जरूरत से जोड़ा जा रहा है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत दिल्ली यूनिवर्सिटी ने चार प्रमुख विषयों कॉमर्स, पंजाबी, इतिहास और अंग्रेजी के प्रोग्राम में जरूरी संशोधन किए हैं. जिन्हें डीयू के अपडेट हुई यूजीसी 2022 नोटिफिकेशन लिस्ट में दर्ज किया गया है. इन बदलाव के तहत क्लासरूम में आधुनिक डिजिटल बिजनेस, दिल्ली की साहित्यिक विरासत और व्यावहारिक रिसर्च जैसे पहलुओं को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा.

कुलपति के निर्देश

दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह के अनुसार हर सेमेस्टर में छात्रों की ओर से 50 प्रतिशत या उससे ज्यादा क्रेडिट अपने मुख्य सब्जेक्ट में लाने का प्रावधान है. इसके साथ ही 4 वर्षीय ग्रेजुएट प्रोग्राम के चौथे वर्ष में जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च प्रोजेक्ट और डिजर्टेशन के मूल्यांकन को लेकर भी प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, हालांकि मूल्यांकन के नए नियमों और पीजी एडमिशन को लेकर शिक्षक संगठनों और प्रिंसिपल संगठन ने कई जरूरी मुद्दे भी उठाए हैं.

चार विषयों के पाठ्यक्रम में क्या बदला?

कॉमर्स में क्या बदला?

दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉमर्स विषय में ई-कॉमर्स के पुराने सिलेबस को संशोधित कर आधुनिक डिजिटल बिजनेस की जरूरत के अनुरूप अपडेट किया गया है.

पंजाबी में क्या बदला?

पंजाबी सब्जेक्ट में सेमेस्टर 3 और 4 के एईसी पूल में पंजाबी भाषा अते मीडिया की जगह करजी पंजाबी यानी कामकाजी पंजाबी को शामिल किया गया है. वहीं बीए ऑनर्स पंजाबी में दिल्ली दा पंजाबी साहित्य नाम से नया डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव पेपर जोड़ा गया है. जिससे दिल्ली के साहित्यिक विरासत को एकेडमिक पहचान मिलेगी.

इतिहास में क्या बदलाव?

इतिहास विभाग के चार डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव पेपरों से जुड़े 1 सितंबर 2026 के नोटिफिकेशन में जरूरी आंशिक संशोधन किया गया है.

अंग्रेजी में क्या बदला?

अंग्रेजी के जेनेटिक इलेक्टिव प्रोग्राम में संशोधन कर वैकल्पिक पेपरों की व्यवस्था को अपडेट किया गया है.

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चौथे साल के रिसर्च ट्रैक पर गाइडलाइन

एनईपी के तहत चौथे साल में रिसर्च ट्रैक चुनने वाले विद्यार्थियों को 6 नवंबर को रिसर्च वर्क डिजर्टेशन और एकेडमिक प्रोजेक्ट के मूल्यांकन की गाइडलाइन जारी की गई, जबकि 17 नवंबर को सातवें सेमेस्टर के रिसर्च ट्रैक की एंड टर्म असेसमेंट से जुड़े निर्देश नोटिफिकेशन लिस्ट में दर्ज किए गए. वहीं टीचर्स के संगठन डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट ने 6 नवंबर को कुलपति को पत्र लिखकर कहा है कि 10 जुलाई 2026 को अधिसूचना के तहत 2026-27 से सातवें और आठवें सेमेस्टर में रिसर्च, एकेडमिक प्रोजेक्ट व एंटरप्रेन्योरशिप ट्रैक के क्रेडिट 6 से बढ़ाकर 10 प्रति सेमेस्टर कर दिए गए हैं. इसके चलते प्रत्येक सेमेस्टर में मूल्यांकन भी 240 अंकों से बढ़कर 400 अंकों का हो गया है. संगठन ने मांग की है कि दोनों सेमेस्टर के लिए स्पष्ट संशोधन नियम बने और क्रेडिट बढ़ाने के नाम पर छात्रों पर स्कोप्स इंडेक्स पेपर प्रकाशित करने, चैप्टर लिखने या पेटेंट लेने का अनिवार्य दबाव न डाला जाए.

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