हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाSummer Vacation 2026 : दिल्ली में गर्मी की छुट्टियां 11मई से, 9वीं-10वीं और 12वीं के लिए खास आदेश; पढ़ें पूरा शेड्यूल

Summer Vacation 2026 : दिल्ली में गर्मी की छुट्टियां 11मई से, 9वीं-10वीं और 12वीं के लिए खास आदेश; पढ़ें पूरा शेड्यूल

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 11 मई से गर्मी की छुट्टियां शुरू होने जा रही हैं. वहीं कक्षा 9वीं,10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए रेमेडियल क्लासेस चलाने का आदेश भी जारी किया गया है.यहां पढ़ें पूरा शेड्यूल

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 08 May 2026 06:38 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • दिल्ली सरकारी स्कूलों में 11 मई से 30 जून 2026 तक गर्मी की छुट्टियां रहेंगी.
  • कक्षा 9, 10, 12 के लिए 11-23 मई तक विशेष रेमेडियल क्लासेज़ होंगी.
  • 9वीं, 10वीं के लिए विज्ञान-गणित; 12वीं के लिए स्कूल तय करेंगे विषय.
  • रेमेडियल क्लासेज़ सुबह 7:30 से 10:30 तक, यूनिफॉर्म अनिवार्य होगी.

दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूलों के लिए समर वेकेशन और रेमेडियल क्लासेस को लेकर नया सर्कुलर जारी किया है. आदेश के मुताबिक 11 मई से 30 जून 2026 तक गर्मी की छुट्टियां रहेंगी.हालांकि इस दौरान कक्षा 9वीं, 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए विशेष रेमेडियल क्लासेस आयोजित की जाएंगी.दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में 11 मई 2026 से समर वेकेशन शुरू हो जायेंगी.शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार छुट्टियां 30 जून 2026 तक रहेंगी. इस दौरान स्कूलों में नियमित पढ़ाई बंद रहेगी, लेकिन जरूरतमंद छात्रों के लिए विशेष कक्षाएं जारी रहेंगी.

इन कक्षाओं के लिए जारी हुआ खास आदेश
शिक्षा विभाग ने कक्षा 9वीं, 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए रेमेडियल क्लासेस चलाने के निर्देश दिए हैं.ये कक्षाएं 11 मई से 23 मई 2026 तक आयोजित की जाएंगी. इसका उद्देश्य छात्रों की पढ़ाई मजबूत करना और कमजोर विषयों में सुधार लाना है.

किन विषयों पर रहेगा फोकस
कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए विज्ञान और गणित विषय पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा.वहीं 12वीं के छात्रों के लिए विषयों का चयन स्कूल के प्रधानाचार्य छात्रों की जरूरत के अनुसार करेंगे.जरूरत पड़ने पर अन्य विषय भी शामिल किए जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें: आईआईटी और एनआईटी की फीस में कितना होता है अंतर, जानिए किसमें मिलेगा अच्छा प्लेसमेंट?

क्या रहेगा स्कूल का समय
रेमेडियल क्लासेस सुबह की शिफ्ट में आयोजित होंगी. शिक्षकों का समय सुबह 7:20 बजे से 11:00 बजे तक रहेगा, जबकि छात्रों की कक्षाएं सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक चलेंगी. हर पीरियड एक घंटे का होगा और कुल तीन पीरियड लगाए जाएंगे.रेमेडियल क्लासेस में आने वाले छात्रों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म पहनना जरूरी होगा. साथ ही छात्रों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी. स्कूलों को अभिभावकों से सहमति पत्र यानी एनओसी लेना भी जरुरी किया गया है.

शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रमुखों को रेमेडियल क्लासेस का टाइम टेबल पहले से तैयार करने के निर्देश दिए हैं. शिक्षकों को छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देने और पढ़ाई में सुधार लाने को कहा गया है. जरूरत पड़ने पर गेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की भी मदद ली जा सकती है.

निगरानी में होंगी क्लासेस
दिल्ली शिक्षा विभाग ने जिला और जोन स्तर के अधिकारियों को रेमेडियल क्लासेस की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं. अधिकारियों को नियमित रूप से स्कूलों का दौरा कर व्यवस्थाओं की जांच करनी होगी ताकि कक्षाएं सही तरीके से संचालित हो सकें.

यह भी पढ़ें - फेल छात्रों को मिलेगा दूसरा मौका, NIOS के जरिए दोबारा दाखिले की प्रक्रिया शुरू

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read More
Published at : 08 May 2026 06:34 PM (IST)
Tags :
Education Delhi School News Delhi Summer Vacation 2026 Remedial Classes 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
Summer Vacation 2026 : दिल्ली में गर्मी की छुट्टियां 11मई से, 9वीं-10वीं और 12वीं के लिए खास आदेश; पढ़ें पूरा शेड्यूल
दिल्ली में गर्मी की छुट्टियां 11मई से, 9वीं-10वीं और 12वीं के लिए खास आदेश; पढ़ें पूरा शेड्यूल
शिक्षा
AI Replacing Jobs: क्या AI छीन सकता है आपकी नौकरी, चीन की अदालत के फैसले पर क्यों हो रही चर्चा?
क्या AI छीन सकता है आपकी नौकरी, चीन की अदालत के फैसले पर क्यों हो रही चर्चा?
शिक्षा
​Manipur Board 10th Result​: मणिपुर बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, इतने फीसदी स्टूडेंट्स पास; ऐसे करें तुरंत चेक
मणिपुर बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, इतने फीसदी स्टूडेंट्स पास; ऐसे करें तुरंत चेक
शिक्षा
कौन थी देश की पहली महिला IFS अफसर, जानें उस समय कितनी मिलती थी तनख्वाह?
कौन थी देश की पहली महिला IFS अफसर, जानें उस समय कितनी मिलती थी तनख्वाह?
Advertisement

वीडियोज

Bengal New CM: कौन बनेगा बंगाल का सीएम? | Dilip Ghosh | BJP | Subhendu Adhikari
Tamil Nadu Government Formation: TVK विधायक औरवरिष्ठ नेताओं की बैठक
Bengal New CM: Suvendu Adhikari नहीं बंगाल में ये होंगे नए सीएम?
Tamil Nadu Government Formation: सत्ता की लड़ाई में नया मोड़, छोटे दल बनेंगे किंगमेकर?
Suvendu Adhikari's PA shot dead: 3 हिस्ट्रीशीटर..पर हत्यारा अब भी दूर क्यों? | TMC | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bengal CM: पश्चिम बंगाल के नए सीएम के ऐलान के बाद जानें शुभेंदु अधिकारी का पहला रिएक्शन
पश्चिम बंगाल के नए सीएम के ऐलान के बाद जानें शुभेंदु अधिकारी का पहला रिएक्शन
चुनाव 2026
विजय होंगे तमिलनाडु के सीएम? रास्ता हुआ साफ, इन पार्टियों ने कर दिया सपोर्ट
विजय होंगे तमिलनाडु के सीएम? रास्ता हुआ साफ, इन पार्टियों ने कर दिया सपोर्ट
बिहार
अखिलेश यादव का पोस्ट कांग्रेस पर निशाना? तारिक अनवर का ऐसा जवाब, 'उन्होंने अपनी पार्टी की...'
अखिलेश यादव का पोस्ट कांग्रेस पर निशाना? तारिक अनवर का ऐसा जवाब, 'उन्होंने अपनी पार्टी की...'
बॉलीवुड
Aakhri Sawal Trailer: सच से पर्दा उठाती है संजय दत्त की 'आखिरी सवाल', दमदार है फिल्म का ट्रेलर
सच से पर्दा उठाती है संजय दत्त की 'आखिरी सवाल', दमदार है फिल्म का ट्रेलर
क्रिकेट
10 हजार पास मांगे तो छिन गई IPL 2026 फाइनल की मेजबानी, इस रिपोर्ट से खुल गया बड़ा राज
10 हजार पास मांगे तो छिन गई IPL 2026 फाइनल की मेजबानी, इस रिपोर्ट से खुल गया बड़ा राज
इंडिया
Explained: सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय अपने पास क्यों रखा? बिहार में कर्पूरी से लेकर नीतीश तक ट्रेंड क्या, इसके बिना कैसे कमजोर होता CM
सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय अपने पास क्यों रखा? बिहार में कर्पूरी से लेकर नीतीश तक ट्रेंड क्या
एग्रीकल्चर
घर के किचन गार्डन में कैसे उगाएं अदरक? चाय से लेकर देसी दवा की नहीं रहेगी कमी
घर के किचन गार्डन में कैसे उगाएं अदरक? चाय से लेकर देसी दवा की नहीं रहेगी कमी
विश्व
‘अंग्रेजी में क्यों बोल रहे?’ ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय अधिकारियों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बोला पाकिस्तान, इंटरनेट पर हो गया ट्रोल
‘अंग्रेजी में क्यों बोल रहे?’ ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय अधिकारियों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बोला पाकिस्तान, इंटरनेट पर ट्रोल
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget