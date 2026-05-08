Summer Vacation 2026 : दिल्ली में गर्मी की छुट्टियां 11मई से, 9वीं-10वीं और 12वीं के लिए खास आदेश; पढ़ें पूरा शेड्यूल
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 11 मई से गर्मी की छुट्टियां शुरू होने जा रही हैं. वहीं कक्षा 9वीं,10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए रेमेडियल क्लासेस चलाने का आदेश भी जारी किया गया है.यहां पढ़ें पूरा शेड्यूल
- दिल्ली सरकारी स्कूलों में 11 मई से 30 जून 2026 तक गर्मी की छुट्टियां रहेंगी.
- कक्षा 9, 10, 12 के लिए 11-23 मई तक विशेष रेमेडियल क्लासेज़ होंगी.
- 9वीं, 10वीं के लिए विज्ञान-गणित; 12वीं के लिए स्कूल तय करेंगे विषय.
- रेमेडियल क्लासेज़ सुबह 7:30 से 10:30 तक, यूनिफॉर्म अनिवार्य होगी.
दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूलों के लिए समर वेकेशन और रेमेडियल क्लासेस को लेकर नया सर्कुलर जारी किया है. आदेश के मुताबिक 11 मई से 30 जून 2026 तक गर्मी की छुट्टियां रहेंगी.हालांकि इस दौरान कक्षा 9वीं, 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए विशेष रेमेडियल क्लासेस आयोजित की जाएंगी.दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में 11 मई 2026 से समर वेकेशन शुरू हो जायेंगी.शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार छुट्टियां 30 जून 2026 तक रहेंगी. इस दौरान स्कूलों में नियमित पढ़ाई बंद रहेगी, लेकिन जरूरतमंद छात्रों के लिए विशेष कक्षाएं जारी रहेंगी.
इन कक्षाओं के लिए जारी हुआ खास आदेश
शिक्षा विभाग ने कक्षा 9वीं, 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए रेमेडियल क्लासेस चलाने के निर्देश दिए हैं.ये कक्षाएं 11 मई से 23 मई 2026 तक आयोजित की जाएंगी. इसका उद्देश्य छात्रों की पढ़ाई मजबूत करना और कमजोर विषयों में सुधार लाना है.
किन विषयों पर रहेगा फोकस
कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए विज्ञान और गणित विषय पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा.वहीं 12वीं के छात्रों के लिए विषयों का चयन स्कूल के प्रधानाचार्य छात्रों की जरूरत के अनुसार करेंगे.जरूरत पड़ने पर अन्य विषय भी शामिल किए जा सकते हैं.
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क्या रहेगा स्कूल का समय
रेमेडियल क्लासेस सुबह की शिफ्ट में आयोजित होंगी. शिक्षकों का समय सुबह 7:20 बजे से 11:00 बजे तक रहेगा, जबकि छात्रों की कक्षाएं सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक चलेंगी. हर पीरियड एक घंटे का होगा और कुल तीन पीरियड लगाए जाएंगे.रेमेडियल क्लासेस में आने वाले छात्रों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म पहनना जरूरी होगा. साथ ही छात्रों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी. स्कूलों को अभिभावकों से सहमति पत्र यानी एनओसी लेना भी जरुरी किया गया है.
शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रमुखों को रेमेडियल क्लासेस का टाइम टेबल पहले से तैयार करने के निर्देश दिए हैं. शिक्षकों को छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देने और पढ़ाई में सुधार लाने को कहा गया है. जरूरत पड़ने पर गेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की भी मदद ली जा सकती है.
निगरानी में होंगी क्लासेस
दिल्ली शिक्षा विभाग ने जिला और जोन स्तर के अधिकारियों को रेमेडियल क्लासेस की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं. अधिकारियों को नियमित रूप से स्कूलों का दौरा कर व्यवस्थाओं की जांच करनी होगी ताकि कक्षाएं सही तरीके से संचालित हो सकें.
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Source: IOCL