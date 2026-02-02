हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाCUET UG रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ी, जानें अब कब तक कर पाएंगे आवेदन?

CUET UG रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ी, जानें अब कब तक कर पाएंगे आवेदन?

CUET UG 2026 के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के लिए राहत भरी खबर है. NTA ने रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है.अब उम्मीदवार 4 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 02 Feb 2026 12:26 PM (IST)
CUET UG 2026 की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है. जिन छात्रों का आवेदन किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाया था, उनके लिए अब एक और मौका दिया गया है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी  ने CUET UG 2026 की आवेदन की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया है, जिससे लाखों छात्रों को राहत मिली है.

CUET UG 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पहले से ही चल रही थी, लेकिन बड़ी संख्या में छात्रों ने समय बढ़ाने की मांग की थी. छात्रों की समस्याओं को देखते हुए NTA ने आवेदन की अंतिम तारीख को बढ़ाने का फैसला लिया है. अब उम्मीदवार 4 फरवरी 2026 रात 11:50 बजे तक CUET UG 2026 का फॉर्म भर सकते हैं.इस फैसले से उन छात्रों को फायदा मिलेगा, जो तकनीकी कारणों, पेमेंट फेल होने या अन्य दिक्कतों की वजह से समय पर आवेदन नहीं कर पाए थे.

NTA द्वारा जारी संशोधित शेड्यूल में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 4 फरवरी 2026 तय की गई है.इसके बाद आवेदन शुल्क जमा करने के लिए छात्रों को 7 फरवरी 2026 तक का समय मिलेगा.वहीं आवेदन में सुधार करने के लिए 9 से 11 फरवरी 2026 तक करेक्शन विंडो खोली जाएगी. परीक्षा का आयोजन संभावित रूप से मई 2026 में किया जाएगा.

किन छात्रों को मिलेगा बढ़ी तारीख का फायदा

बढ़ी हुई आवेदन डेट का लाभ उन सभी छात्रों को मिलेगा, जिनका आवेदन अधूरा रह गया था, जिनकी फीस समय पर जमा नहीं हो पाई थी या जिन्हें वेबसाइट से जुड़ी तकनीकी समस्या आई थी. इसके अलावा वे छात्र भी अब आवेदन कर सकते हैं जो पहले किसी कारण से फॉर्म नहीं भर पाए थे.साथ ही NTA ने छात्रों को सलाह दी है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें. फॉर्म भरते समय सभी जानकारियां सावधानी से  जांच लें, ताकि बाद में करेक्शन की जरूरत न पड़े. साथ ही उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर समय-समय पर जारी होने वाले नोटिस भी जरूर चेक करते रहें. आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद उम्मीदवार अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर आवेदन की स्थिति जरूर जांच लें. किसी भी गलती या अधूरी जानकारी की स्थिति में करेक्शन विंडो का सही समय पर उपयोग करें, ताकि आगे चलकर एडमिट कार्ड या परीक्षा में कोई परेशानी न हो.

CUET UG 2026 में आवेदन कैसे करें?

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 02 Feb 2026 12:26 PM (IST)
CUET UG 2026 CUET 2026 Last Date
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Embed widget