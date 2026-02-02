CUET UG रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ी, जानें अब कब तक कर पाएंगे आवेदन?

CUET UG 2026 की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है. जिन छात्रों का आवेदन किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाया था, उनके लिए अब एक और मौका दिया गया है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने CUET UG 2026 की आवेदन की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया है, जिससे लाखों छात्रों को राहत मिली है.

CUET UG 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पहले से ही चल रही थी, लेकिन बड़ी संख्या में छात्रों ने समय बढ़ाने की मांग की थी. छात्रों की समस्याओं को देखते हुए NTA ने आवेदन की अंतिम तारीख को बढ़ाने का फैसला लिया है. अब उम्मीदवार 4 फरवरी 2026 रात 11:50 बजे तक CUET UG 2026 का फॉर्म भर सकते हैं.इस फैसले से उन छात्रों को फायदा मिलेगा, जो तकनीकी कारणों, पेमेंट फेल होने या अन्य दिक्कतों की वजह से समय पर आवेदन नहीं कर पाए थे.

NTA द्वारा जारी संशोधित शेड्यूल में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 4 फरवरी 2026 तय की गई है.इसके बाद आवेदन शुल्क जमा करने के लिए छात्रों को 7 फरवरी 2026 तक का समय मिलेगा.वहीं आवेदन में सुधार करने के लिए 9 से 11 फरवरी 2026 तक करेक्शन विंडो खोली जाएगी. परीक्षा का आयोजन संभावित रूप से मई 2026 में किया जाएगा.

किन छात्रों को मिलेगा बढ़ी तारीख का फायदा

बढ़ी हुई आवेदन डेट का लाभ उन सभी छात्रों को मिलेगा, जिनका आवेदन अधूरा रह गया था, जिनकी फीस समय पर जमा नहीं हो पाई थी या जिन्हें वेबसाइट से जुड़ी तकनीकी समस्या आई थी. इसके अलावा वे छात्र भी अब आवेदन कर सकते हैं जो पहले किसी कारण से फॉर्म नहीं भर पाए थे.साथ ही NTA ने छात्रों को सलाह दी है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें. फॉर्म भरते समय सभी जानकारियां सावधानी से जांच लें, ताकि बाद में करेक्शन की जरूरत न पड़े. साथ ही उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर समय-समय पर जारी होने वाले नोटिस भी जरूर चेक करते रहें. आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद उम्मीदवार अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर आवेदन की स्थिति जरूर जांच लें. किसी भी गलती या अधूरी जानकारी की स्थिति में करेक्शन विंडो का सही समय पर उपयोग करें, ताकि आगे चलकर एडमिट कार्ड या परीक्षा में कोई परेशानी न हो.





CUET UG 2026 में आवेदन कैसे करें?

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI