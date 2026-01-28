CUET UG के लिए रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट बेहद करीब, जानें आवेदन करने के आसान स्टेप्स

CUET UG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख अब बेहद नजदीक है और लाखों छात्रों के पास आवेदन करने का आखिरी मौका बचा है. समय रहते फॉर्म भरने से छात्र परीक्षा में शामिल होकर देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में दाखिले का सपना पूरा कर सकते ह

कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET UG 2026 के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के लिए यह समय बेहद अहम है. देश की बड़ी और नामी यूनिवर्सिटीज में ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिले का रास्ता खोलने वाली इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख तेजी से पास आ रही है. अगर आप भी CUET UG 2026 में शामिल होना चाहते हैं, तो बिना देरी किए आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेना जरूरी है.

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने CUET UG 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 जनवरी 2026 से शुरू कर दी है. इच्छुक छात्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2026 तय की गई है. यानी अब छात्रों के पास आवेदन करने के लिए बहुत कम समय बचा है.

परीक्षा कब होगी

CUET UG 2026 परीक्षा का आयोजन 11 मई से 31 मई 2026 के बीच किया जाएगा. यह परीक्षा देश और विदेश में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में होगी. छात्रों को परीक्षा की तारीख, शिफ्ट और केंद्र की जानकारी बाद में एडमिट कार्ड के जरिए दी जाएगी.

फॉर्म में गलती हो जाए तो क्या करें

कई बार जल्दबाजी में फॉर्म भरते समय छात्रों से छोटी-बड़ी गलतियां हो जाती हैं. इसे ध्यान में रखते हुए NTA ने करेक्शन विंडो का भी प्रावधान किया है. CUET UG 2026 के लिए करेक्शन विंडो 2 फरवरी से 4 फरवरी 2026 तक रात 11:50 बजे तक खुली रहेगी. इस दौरान छात्र अपने आवेदन फॉर्म में जरूरी सुधार कर सकेंगे.

कौन कर सकता है आवेदन

CUET UG 2026 में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 12वीं पास होना जरूरी है. जो छात्र 2026 में 12वीं की परीक्षा देने वाले हैं, वे भी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस परीक्षा के लिए कोई आयु सीमा तय नहीं की गई है. यानी उम्र को लेकर छात्रों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है.

आवेदन शुल्क कितना देना होगा

जनरल वर्ग के छात्रों के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये रखा गया है. ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर) और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 900 रुपये देने होंगे. एससी, एसटी, दिव्यांग और थर्ड जेंडर उम्मीदवारों के लिए शुल्क 800 रुपये तय किया गया है. वहीं, भारत से बाहर के परीक्षा केंद्र चुनने वाले उम्मीदवारों को 4500 रुपये शुल्क देना होगा.

आवेदन कैसे करें

सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाएं. होमपेज पर “Registration for CUET (UG) 2026” लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद “New Registration” विकल्प चुनें और आगे बढ़ें. अब मांगी गई सभी जरूरी जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरें और सबमिट करें. रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद लॉगिन करें. लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड में अपनी शैक्षणिक जानकारी, परीक्षा केंद्र का विकल्प और अन्य विवरण भरें. इसके बाद फोटो, सिग्नेचर और जरूरी दस्तावेज सही साइज में अपलोड करें. अब आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें और फॉर्म सबमिट कर दें. आखिर में भरे हुए फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रख लें.

