हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाCUET UG के लिए रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट बेहद करीब, जानें आवेदन करने के आसान स्टेप्स

CUET UG के लिए रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट बेहद करीब, जानें आवेदन करने के आसान स्टेप्स

CUET UG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख अब बेहद नजदीक है और लाखों छात्रों के पास आवेदन करने का आखिरी मौका बचा है. आइए जानते हैं स्टूडेंट्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 28 Jan 2026 12:09 PM (IST)
Preferred Sources

CUET UG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख अब बेहद नजदीक है और लाखों छात्रों के पास आवेदन करने का आखिरी मौका बचा है. समय रहते फॉर्म भरने से छात्र परीक्षा में शामिल होकर देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में दाखिले का सपना पूरा कर सकते ह

कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET UG 2026 के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के लिए यह समय बेहद अहम है. देश की बड़ी और नामी यूनिवर्सिटीज में ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिले का रास्ता खोलने वाली इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख तेजी से पास आ रही है. अगर आप भी CUET UG 2026 में शामिल होना चाहते हैं, तो बिना देरी किए आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेना जरूरी है.

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने CUET UG 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 जनवरी 2026 से शुरू कर दी है. इच्छुक छात्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2026 तय की गई है. यानी अब छात्रों के पास आवेदन करने के लिए बहुत कम समय बचा है.

परीक्षा कब होगी

CUET UG 2026 परीक्षा का आयोजन 11 मई से 31 मई 2026 के बीच किया जाएगा. यह परीक्षा देश और विदेश में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में होगी. छात्रों को परीक्षा की तारीख, शिफ्ट और केंद्र की जानकारी बाद में एडमिट कार्ड के जरिए दी जाएगी.

फॉर्म में गलती हो जाए तो क्या करें

कई बार जल्दबाजी में फॉर्म भरते समय छात्रों से छोटी-बड़ी गलतियां हो जाती हैं. इसे ध्यान में रखते हुए NTA ने करेक्शन विंडो का भी प्रावधान किया है. CUET UG 2026 के लिए करेक्शन विंडो 2 फरवरी से 4 फरवरी 2026 तक रात 11:50 बजे तक खुली रहेगी. इस दौरान छात्र अपने आवेदन फॉर्म में जरूरी सुधार कर सकेंगे.

कौन कर सकता है आवेदन

CUET UG 2026 में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 12वीं पास होना जरूरी है. जो छात्र 2026 में 12वीं की परीक्षा देने वाले हैं, वे भी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस परीक्षा के लिए कोई आयु सीमा तय नहीं की गई है. यानी उम्र को लेकर छात्रों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है.

आवेदन शुल्क कितना देना होगा

जनरल वर्ग के छात्रों के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये रखा गया है. ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर) और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 900 रुपये देने होंगे. एससी, एसटी, दिव्यांग और थर्ड जेंडर उम्मीदवारों के लिए शुल्क 800 रुपये तय किया गया है. वहीं, भारत से बाहर के परीक्षा केंद्र चुनने वाले उम्मीदवारों को 4500 रुपये शुल्क देना होगा.

आवेदन कैसे करें

  1. सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर “Registration for CUET (UG) 2026” लिंक पर क्लिक करें.
  3. इसके बाद “New Registration” विकल्प चुनें और आगे बढ़ें.
  4. अब मांगी गई सभी जरूरी जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरें और सबमिट करें.
  5. रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद लॉगिन करें.
  6. लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड में अपनी शैक्षणिक जानकारी, परीक्षा केंद्र का विकल्प और अन्य विवरण भरें.
  7. इसके बाद फोटो, सिग्नेचर और जरूरी दस्तावेज सही साइज में अपलोड करें.
  8. अब आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें और फॉर्म सबमिट कर दें.
  9. आखिर में भरे हुए फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रख लें.

यह भी पढ़ें - UGC New Rules: नए UGC नियमों के खिलाफ जनरल कैटेगरी के छात्र क्यों कर रहे हैं विरोध? जानिए पूरा मामला

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 28 Jan 2026 12:09 PM (IST)
Tags :
Education CUET UG
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अजित पवार के निधन पर PM मोदी हुए इमोशनल, बोले- 'मैं इस शोक की घड़ी में...'
अजित पवार के निधन पर PM मोदी हुए इमोशनल, बोले- 'मैं इस शोक की घड़ी में...'
महाराष्ट्र
Maharashtra Politics: अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र की राजनीति में होंगे ये बदलाव! NCP पर भी मंडरा सकते हैं संकट के बादल
अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र की राजनीति में होंगे ये बदलाव! NCP पर भी संकट के बादल
इंडिया
अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र से दिल्ली तक शोक, पीएम मोदी-अमित शाह ने लगाया CM फडणवीस को फोन
अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र से दिल्ली तक शोक, पीएम मोदी-अमित शाह ने लगाया CM फडणवीस को फोन
स्पोर्ट्स
भारत के खिलाफ मैच बॉयकॉट किया तो पाकिस्तान हो जाएगा 'भिखारी', भरने पड़ सकते हैं 348 करोड़ रुपये
भारत के खिलाफ मैच बॉयकॉट किया तो पाकिस्तान हो जाएगा 'भिखारी', भरने पड़ सकते हैं 348 करोड़ रुपये
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026: Gold और Silver होंगे सस्ते? जानिए expert का अनुमान | Paisa Live
Unocoin के Founder Sathvik Vishwanath से जानिए Crypto Sector का Future | Paisa Live
India–EU FTA: सस्ती Wine से लेकर सस्ता इलाज | India का Global Trade Masterstroke | Paisa Live
Railway में 2.7 लाख करोड़ का record budget | Vande Bharat Sleeper और Kavach System से बड़ा बदलाव |
India–EU FTA Final Stage | Car Import Duty Cut to 40%? Auto Stocks Impact Explained | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अजित पवार के निधन पर PM मोदी हुए इमोशनल, बोले- 'मैं इस शोक की घड़ी में...'
अजित पवार के निधन पर PM मोदी हुए इमोशनल, बोले- 'मैं इस शोक की घड़ी में...'
महाराष्ट्र
Maharashtra Politics: अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र की राजनीति में होंगे ये बदलाव! NCP पर भी मंडरा सकते हैं संकट के बादल
अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र की राजनीति में होंगे ये बदलाव! NCP पर भी संकट के बादल
इंडिया
अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र से दिल्ली तक शोक, पीएम मोदी-अमित शाह ने लगाया CM फडणवीस को फोन
अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र से दिल्ली तक शोक, पीएम मोदी-अमित शाह ने लगाया CM फडणवीस को फोन
स्पोर्ट्स
भारत के खिलाफ मैच बॉयकॉट किया तो पाकिस्तान हो जाएगा 'भिखारी', भरने पड़ सकते हैं 348 करोड़ रुपये
भारत के खिलाफ मैच बॉयकॉट किया तो पाकिस्तान हो जाएगा 'भिखारी', भरने पड़ सकते हैं 348 करोड़ रुपये
बॉलीवुड
Border 2 Worldwide BO Collection Day 5: पांच दिन में ही सनी देओल की फिल्म ने 'सितारे जमीन पर' को दी धोबी पछाड़, कर लिया है इतना कलेक्शन
पांच दिन में ही सनी देओल की फिल्म ने 'सितारे जमीन पर' को दी धोबी पछाड़, कर लिया है इतना कलेक्शन
स्टॉक मार्केट
63 परसेंट तक उछल सकते हैं ये शेयर, पैसों में खेलेंगे दांव लगाने वाले! ब्रोकरेज ने जताया भरोसा
63 परसेंट तक उछल सकते हैं ये शेयर, पैसों में खेलेंगे दांव लगाने वाले! ब्रोकरेज ने जताया भरोसा
शिक्षा
Maharashtra Plane Crash: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहां तक की थी पढ़ाई? जानें स्कूलिंग से लेकर पूरा रिपोर्ट
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहां तक की थी पढ़ाई? जानें स्कूलिंग से लेकर पूरा रिपोर्ट
यूटिलिटी
गलती से बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गए? तो घबराने की जरूरत नहीं, जान लें अपने अधिकार
गलती से बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गए? तो घबराने की जरूरत नहीं, जान लें अपने अधिकार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget