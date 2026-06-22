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हिंदी न्यूज़शिक्षाCUET UG 2026 परीक्षा की फाइनल आंसर-की जारी, cuet.nta.nic.in पर करें डाउनलोड

CUET UG 2026 परीक्षा की फाइनल आंसर-की जारी, cuet.nta.nic.in पर करें डाउनलोड

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने CUET UG 2026 की फाइनल आंसर की जारी कर दी है. छात्र अब अपना स्कोर आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 22 Jun 2026 11:03 AM (IST)
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कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG) 2026 में शामिल हुए लाखों छात्रों के लिए बड़ी अपडेट आई है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी कर दी है. इस आंसर की के आधार पर छात्र अपने आंसर चेक कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैंडिडेट्स कैसे आंसर की आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं. 

NTA ने आधिकारिक वेबसाइट पर CUET UG 2026 की फाइनल आंसर की उपलब्ध करा दी है. इस आंसर की आधार पर ही फाइनल रिजल्ट तैयार किया जायेगा. NTA में कहा कि अब इसमें आगे किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा. जिन छात्रों ने परीक्षा दी थी, वे ऑनलाइन जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं. इस साल एग्जाम में 15 लाख से ज्यादा छात्र और छात्राएं शामिल हुए थे. 

छात्र इस आंसर की की मदद से अपने अंक का अनुमान लगा सकते हैं. हर सही आंसर  पर 1 अंक मिलेगा जबकि गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे. जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है, उन पर कोई अंक नहीं जोड़ा या घटाया जाएगा.

जानें कब हुई थी CUET UG 2026 परीक्षा

इस वर्ष CUET UG परीक्षा कई चरणों में आयोजित की गई थी.परीक्षा मई और जून के दौरान ऑफलाइन मोड में कराई गई थी. बीते दिनों  प्रोविजनल आंसर की जारी हुई और आपत्तियों के बाद अब फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है. इस साल CUET UG एग्जाम 37 सब्जेक्ट, 13 लैंग्वेज और 23 डोमेन-स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड सामान्य योग्यता परीक्षा हुई थी. परीक्षा का आयोजन CBT मोड में किया गया था.

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आगे की प्रक्रिया

फाइनल आंसर की जारी होने के बाद फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने आवेदन नंबर और पासवर्ड की मदद से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. इसके बाद छात्र अपने स्कोर के आधार पर अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं.

ऐसे डाउनलोड करें CUET Final Answer Key

कैंडिडेट्स फाइनल आंसर की देखने के लिए सबसे पहले CUET की आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाएं. इसके बाद उम्मीदवार होम पेज पर दिखाई देने वाले फाइनल आंसर की लिंक पर क्लिक करें. स्क्रीन पर PDF खुल जाएगी जिसे डाउनलोड करके अपने अंसार का मिलान किया जा सकता है. ज्यादा डिटेल्स के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट की मदद ले सकते हैं.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 22 Jun 2026 11:03 AM (IST)
Tags :
Education CUET UG 2026
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