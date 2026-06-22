CUET UG 2026 परीक्षा की फाइनल आंसर-की जारी, cuet.nta.nic.in पर करें डाउनलोड

कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG) 2026 में शामिल हुए लाखों छात्रों के लिए बड़ी अपडेट आई है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी कर दी है. इस आंसर की के आधार पर छात्र अपने आंसर चेक कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैंडिडेट्स कैसे आंसर की आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं.

NTA ने आधिकारिक वेबसाइट पर CUET UG 2026 की फाइनल आंसर की उपलब्ध करा दी है. इस आंसर की आधार पर ही फाइनल रिजल्ट तैयार किया जायेगा. NTA में कहा कि अब इसमें आगे किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा. जिन छात्रों ने परीक्षा दी थी, वे ऑनलाइन जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं. इस साल एग्जाम में 15 लाख से ज्यादा छात्र और छात्राएं शामिल हुए थे.

छात्र इस आंसर की की मदद से अपने अंक का अनुमान लगा सकते हैं. हर सही आंसर पर 1 अंक मिलेगा जबकि गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे. जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है, उन पर कोई अंक नहीं जोड़ा या घटाया जाएगा.

जानें कब हुई थी CUET UG 2026 परीक्षा

इस वर्ष CUET UG परीक्षा कई चरणों में आयोजित की गई थी.परीक्षा मई और जून के दौरान ऑफलाइन मोड में कराई गई थी. बीते दिनों प्रोविजनल आंसर की जारी हुई और आपत्तियों के बाद अब फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है. इस साल CUET UG एग्जाम 37 सब्जेक्ट, 13 लैंग्वेज और 23 डोमेन-स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड सामान्य योग्यता परीक्षा हुई थी. परीक्षा का आयोजन CBT मोड में किया गया था.

यह भी पढ़ें - Haryana Government Yoga Policy: हरियाणा में सरकारी नौकरी के लिए योग जरूरी! HSSC-HPSC परीक्षा में होगा बड़ा बदलाव

आगे की प्रक्रिया

फाइनल आंसर की जारी होने के बाद फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने आवेदन नंबर और पासवर्ड की मदद से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. इसके बाद छात्र अपने स्कोर के आधार पर अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं.

ऐसे डाउनलोड करें CUET Final Answer Key

कैंडिडेट्स फाइनल आंसर की देखने के लिए सबसे पहले CUET की आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाएं. इसके बाद उम्मीदवार होम पेज पर दिखाई देने वाले फाइनल आंसर की लिंक पर क्लिक करें. स्क्रीन पर PDF खुल जाएगी जिसे डाउनलोड करके अपने अंसार का मिलान किया जा सकता है. ज्यादा डिटेल्स के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट की मदद ले सकते हैं.

यह भी पढ़ें - राजस्थान की नौकरियों की रीढ़ है RPSC, जानिए इसकी स्थापना की कहानी

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI