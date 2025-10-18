हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शिक्षा CTET दिसंबर 2025 नोटिफिकेशन बेहद जल्द होगा जारी, जानें कैसे कर सकेंगे आवेदन

CTET दिसंबर 2025 नोटिफिकेशन बेहद जल्द होगा जारी, जानें कैसे कर सकेंगे आवेदन

CTET Notification: CBSE जल्द ही CTET दिसंबर 2025 का नोटिफिकेशन जारी करने वाला है, जिससे केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में शिक्षक बनने का मौका मिलेगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Rajni Upadhyay | Updated at : 18 Oct 2025 01:23 PM (IST)
Preferred Sources

CTET Notification Soon: सीटीईटी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही दिसंबर 2025 सत्र के लिए सीटीईटी नोटिफिकेशन जारी कर सकता है. इस नोटिफिकेशन के माध्यम से शिक्षक बनने की राह आसान होगी, खासकर उन उम्मीदवारों के लिए, जो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और अन्य सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाना चाहते हैं. नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आवेदन प्रक्रिया सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर शुरू होगी.

सीटीईटी दिसंबर 2025 की परीक्षा ऑफलाइन मोड यानी पेन और पेपर-बेस्ड मोड में आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए एक जरूरी क्वालिफाइंग स्टेप है. परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार केंद्र सरकार के स्कूलों में शिक्षक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं.

नोटिफिकेशन की संभावना

विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सीटीईटी दिसंबर 2025 का नोटिफिकेशन अक्टूबर के अंतिम सप्ताह या नवंबर की शुरुआत में जारी होने की संभावना है. हालांकि, अभी तक सीबीएसई की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. सीटीईटी परीक्षा में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन (MCQs) पूछे जाते हैं. इसमें अभ्यर्थियों की पढ़ाई, शिक्षा के सिद्धांत और विषय विशेषज्ञता का परीक्षण किया जाता है.

कौन कर सकता है आवेदन?

पेपर I – यह परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए है, जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाना चाहते हैं. इसके लिए उम्मीदवार के पास दो वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (DElEd) होना आवश्यक है.

पेपर II – यह परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए है, जो कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाना चाहते हैं. इसके लिए उम्मीदवार के पास बैचलर डिग्री के साथ B.Ed डिग्री होना जरूरी है.

आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं.
  • होमपेज पर दिख रहे दिसंबर 2025 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें.
  • व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करें.
  • आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक विवरण सही-सही भरें.
  • संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करें.
  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें.
  • फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट लेकर रखें.

Published at : 18 Oct 2025 01:23 PM (IST)
