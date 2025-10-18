हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अपार आईडी से छात्रों की उड़ान होगी आसान, हवाई टिकट पर मिलेगा बड़ा डिस्काउंट! ये छात्र कर सकते हैं अप्लाई

अपार आईडी से छात्रों की उड़ान होगी आसान, हवाई टिकट पर मिलेगा बड़ा डिस्काउंट! ये छात्र कर सकते हैं अप्लाई

अपार आईडी कार्ड वाले छात्रों को हवाई टिकट पर छूट मिलेगी, जिससे यात्रा आसान और सस्ती होगी. इस कार्ड में छात्रों के सभी शैक्षणिक रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सेव रहेंगे.

18 Oct 2025 11:36 AM (IST)
यदि आप स्टूडेंट हैं और आपके पास अपार आईडी कार्ड है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. अपार आईडी होने पर अब आपकी उड़ान आसान होने वाली है. हवाई टिकट का खर्च जो अब तक परिवारों की जेब ढीली कर देता था, उस पर अब भारी छूट मिलेगी. अगर बिहार की बात करें तो यह सुविधा राज्य के एक करोड़ से अधिक छात्रों को मिलेगी. हालांकि केंद्र सरकार ने 'एक राष्ट्र-एक छात्र' पहल के तहत अपार आईडी वाले छात्रों को हवाई टिकटों पर छूट देने की घोषणा की है. इससे अन्य स्टेट के छात्रों को भी सहूलियत मिलेगी.

शिक्षा मंत्रालय ने इसके लिए नई पहल शुरू कर दी है. मंत्रालय अब अपार कार्ड के फायदों का दायरा बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है, ताकि छात्रों को शिक्षा के साथ-साथ अन्य सेवाओं में भी सुविधा मिल सके. यह एक यूनिक आईडी कार्ड है जो छात्र की सारी शैक्षणिक जानकारी को एक जगह जोड़ देता है. इसमें स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई, परीक्षा परिणाम, नामांकन से जुड़ी जानकारी और प्रमाणपत्रों का डिजिटल रिकॉर्ड रहता है. यानी अब बच्चों को मार्कशीट या सर्टिफिकेट खोने का डर नहीं रहेगा बस एक क्लिक पर सबकुछ उपलब्ध होगा.

कौन से छात्र बनवा सकते हैं अपार कार्ड?

सभी छात्र चाहे वह सरकारी संस्थान में पढ़ता हो या निजी अपार कार्ड बनवा सकता है. यह कार्ड शिक्षा विभाग की वेबसाइट या स्कूल के माध्यम से आसानी से बनता है. स्कूल छात्र का आधार नंबर और शैक्षणिक रिकॉर्ड अपलोड करता है, जिसके बाद छात्र को यूनिक अपार आईडी जारी की जाती है. इस आईडी से छात्र अपने सभी अकादमिक रिकॉर्ड कभी भी देख सकता है, डाउनलोड कर सकता है और कॉलेज या किसी संस्था में दाखिले के समय इसे इस्तेमाल कर सकता है.

कैसे बनेगा ये कार्ड?

  1. छात्र सबसे पहले शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट https://www.abc.gov.in पर जाएं.
  2. इसके बाद वेबसाइट के टॉप राइट कॉर्नर में आपको ‘My Account’ सेक्शन दिखेगा. उस पर क्लिक करें.
  3. अब ‘Student’ का विकल्प चुनें.
  4. फिर आपको DigiLocker पर रजिस्टर करना होगा.
  5. इसके बाद रजिस्ट्रेशन के दौरान छात्र को अपना आधार नंबर और कुछ बुनियादी जानकारियां भरनी होंगी.
  6. अब DigiLocker में लॉग-इन करने के बाद KYC वेरिफिकेशन के लिए अपने आधार की जानकारी शेयर करें.
  7. इसके बाद स्कूल या कॉलेज का नाम, क्लास और डिटेल्स भरें.
  8. फिर सबमिट पर क्लिक कर दें.

Published at : 18 Oct 2025 11:36 AM (IST)
