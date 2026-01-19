हर साल लाखों युवा CTET परीक्षा देकर टीचर बनने का सपना देखते हैं. इस बार भी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने CTET 2026 के लिए आवेदन किया है. अब सभी की नजर एडमिट कार्ड और एग्जाम सिटी स्लिप पर टिकी हुई है. आइए जानते हैं कि एडमिट कार्ड कब आएगा और कैसे डाउनलोड करना होगा.



अगर पिछले कुछ सालों के CTET एडमिट कार्ड के ट्रेंड को देखें, तो साफ होता है कि CBSE हमेशा एडमिट कार्ड परीक्षा से 2 से 3 दिन पहले ही जारी करता है. कभी भी एडमिट कार्ड बहुत पहले नहीं दिया गया है. इसी वजह से उम्मीदवारों को आखिरी समय तक इंतजार करना पड़ता है.

CTET 2026 परीक्षा कब होगी

सीबीएसई ने CTET 2026 की परीक्षा तारीख पहले ही घोषित कर दी है. यह परीक्षा 8 फरवरी 2026, रविवार को आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा ऑफलाइन मोड में OMR शीट पर होगी. CTET पास करने के बाद उम्मीदवारों को सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में टीचर बनने का मौका मिलता है.

CTET परीक्षा की शिफ्ट और टाइमिंग

CTET परीक्षा दो शिफ्ट में कराई जाएगी. पेपर-II, यानी कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने वालों के लिए परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक होगी. वहीं पेपर-I, यानी कक्षा 1 से 5 तक के लिए परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगी. उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले सेंटर पर पहुंचना जरूरी होगा.

एडमिट कार्ड क्यों है सबसे जरूरी

CTET एडमिट कार्ड के बिना किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं मिलेगी.एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का रोल नंबर, एग्जाम सेंटर का पता, रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी दी होती है.इसलिए सभी उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड का इंतजार रहता है.

एग्जाम सिटी स्लिप कब आएगी

एग्जाम सिटी स्लिप एडमिट कार्ड से पहले जारी की जाती है, ताकि उम्मीदवार समय रहते अपने एग्जाम शहर की जानकारी ले सकें. उम्मीद है कि CTET 2026 की एग्जाम सिटी स्लिप जनवरी के आखिरी हफ्ते या फरवरी की शुरुआत में जारी की जा सकती है.



उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड को लेकर घबराएं नहीं. पिछले सालों के ट्रेंड के मुताबिक CBSE आखिरी वक्त में ही एडमिट कार्ड जारी करता है. इसलिए नियमित रूप से ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें, एग्जाम सिटी स्लिप आते ही यात्रा की तैयारी कर लें और परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड व वैध ID जरूर साथ रखें.

कैसे डाउनलोड करें?

