गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाCSIR यूजीसी नेट जून 2026 का ई-सर्टिफिकेट जारी, ऐसे करें डाउनलोड 

CSIR यूजीसी नेट जून 2026 का ई-सर्टिफिकेट जारी, ऐसे करें डाउनलोड 

एनटीए ने जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के ई-सर्टिफिकेट जारी कर दिया है. आपको बता दें कि सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा 17 और 18 जुलाई को सीबीटी मोड में आयोजित की गई थी.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 26 Sep 2026 06:24 PM (IST)
Preferred Sources

NTA ने  जॉइंट CSIR यूजीसी नेट जून 2026 के ई-सर्टिफिकेट और JRF अवॉर्ड लेटर जारी कर दिए हैं. परीक्षा में क्वालीफाई करने वाले उम्मीदवार अब अपना ई-सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करना होगा. जॉइंट CSIR यूजीसी नेट जून 2026 की परीक्षा 17 और 18 जुलाई को CBT मोड में आयोजित की गई थी. यह परीक्षा 5 विषयों के लिए हुई थी, जिसमें 1,87,739 उम्मीदवार शामिल हुए थे. अब योग्य उम्मीदवार अपने क्वालीफाइंग स्टेटस के अनुसार सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं. 

NTA की ओर से जून 2026 परीक्षा के लिए तीन तरह की क्वालीफाइंग कैटेगरी के लिए उम्मीदवारों को ई-सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया गया है. इनमें जुनियर रिसर्च फैलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल उम्मीदवार, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल उम्मीदवार और केवल पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल उम्मीदवार शामिल है. कैटेगरी में क्वालीफाई करने वाले उम्मीदवारों के लिए जेआरएफ अवॉर्ड लेटर के साथ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराया गया है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

शिक्षा
अग्निवीर वायु की आंसर की जारी, 28 सितंबर तक दर्ज कराएं आपत्ति 
अग्निवीर वायु की आंसर की जारी, 28 सितंबर तक दर्ज कराएं आपत्ति 
शिक्षा
IBPS RRB 2026 में वैकेंसी बढ़ी, अब 13,757 पदों पर होगी भर्ती
IBPS RRB 2026 में वैकेंसी बढ़ी, अब 13,757 पदों पर होगी भर्ती
शिक्षा
UPSSSC PET 2026 की नई तारीखों का ऐलान, जारी हुआ रिवाइज्ड शेड्यूल
UPSSSC PET 2026 की नई तारीखों का ऐलान, जारी हुआ रिवाइज्ड शेड्यूल
शिक्षा
CBSE के नए बॉस IAS मंदीप के भंडारी कौन हैं, जानें कैसा रहा सफर? 
CBSE के नए बॉस IAS मंदीप के भंडारी कौन हैं, जानें कैसा रहा सफर? 

ऐसे डाउनलोड करें CSIR यूजीसी नेट सर्टिफिकेट 

  • CSIR यूजीसी नेट सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.nic.in. पर जाएं. 
  • इसके बाद होम पेज पर कैंडिडेट एक्टिविटी सेक्शन में जाएं. 
  • अब यहां ई-सर्टिफिकेट फॉर जॉइंट CSIR यूजीसी नेट जून 2026 लिंक पर क्लिक करें. 
  • उसके बाद अब लॉगिन विंडो खोलें. 
  • इसमें अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें. 
  • अब कैप्चा भरकर सबमिट पर क्लिक कर दें. 
  • इसके बाद स्क्रीन पर अपना ई-सर्टिफिकेट दिखाई देगा, उसे डाउनलोड करके रख लें. 

ये भी पढ़ें-UPSSSC PET 2026 की नई तारीखों का ऐलान, जारी हुआ रिवाइज्ड शेड्यूल

ई-सर्टिफिकेट में चेक करें यह डिटेल 

ई- सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद उसमें उम्मीदवारों को दर्ज जानकारी ध्यान से देखनी होगी. इसमें नाम, रोल नंबर, माता-पिता का नाम, विषय, कैटेगरी और क्वालीफाइंग स्टेटस जैसी जानकारी सही है या नहीं इसे चेक करनी होगी. सर्टिफिकेट में किसी तरह की गलती होने या इसे डाउनलोड करने में दिक्कत होने पर NTA से csirnet@nta.ac.in या csircertificate@nta.ac.in. पर कांटेक्ट किया जा सकता है. 

किस लिए काम आएगा ई-सर्टिफिकेट?

CSIR यूजीसी नेट का ई-सर्टिफिकेट उम्मीदवार की क्वालिफिकेशन का आधिकारिक रिकॉर्ड है. क्वालीफाइंग कैटेगरी के आधार पर इसका इस्तेमाल जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता और पीएचडी एडमिशन से जुड़े कामों में किया जा सकता है. जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी में जारी ई-सर्टिफिकेट के साथ जेआरएफ सपोर्ट लेटर भी उपलब्ध कराया गया है. जेआरएफ की वैलिडिटी सर्टिफिकेट जारी होने की आखिरी तारीख से 3 साल है, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जारी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की वैधता जीवन भर रहेगी. वहीं केवल पीएचडी एडमिशन वाली कैटेगरी में वैधता संबंधित यूनिवर्सिटी के नियमों के अनुसार रहेगी.

ये भी पढ़ें-IBPS RRB 2026 में वैकेंसी बढ़ी, अब 13,757 पदों पर होगी भर्ती

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 26 Sep 2026 06:24 PM (IST)
Tags :
CSIR UGC NET June 2026 CSIR UGC NET E Certificate
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
अग्निवीर वायु की आंसर की जारी, 28 सितंबर तक दर्ज कराएं आपत्ति 
अग्निवीर वायु की आंसर की जारी, 28 सितंबर तक दर्ज कराएं आपत्ति 
शिक्षा
IBPS RRB 2026 में वैकेंसी बढ़ी, अब 13,757 पदों पर होगी भर्ती
IBPS RRB 2026 में वैकेंसी बढ़ी, अब 13,757 पदों पर होगी भर्ती
शिक्षा
UPSSSC PET 2026 की नई तारीखों का ऐलान, जारी हुआ रिवाइज्ड शेड्यूल
UPSSSC PET 2026 की नई तारीखों का ऐलान, जारी हुआ रिवाइज्ड शेड्यूल
शिक्षा
CBSE के नए बॉस IAS मंदीप के भंडारी कौन हैं, जानें कैसा रहा सफर? 
CBSE के नए बॉस IAS मंदीप के भंडारी कौन हैं, जानें कैसा रहा सफर? 
Advertisement

वीडियोज

YRKKH: Maira के फरार होते ही Poddar House में मचा कोहराम, टूटे Armaan-Abhira!
Bollywood News: गोविंदा-कोमल की मंदिर यात्रा के बाद सुनीता का बयान, विवाद में आया नया मोड़ (26.09.26)
पिता की अय्याशी पर मौत का खेल
Ram Mandir Donation Scam | Breaking: 'चढ़ावा चोरी' पर चार्जशीट! | Nripendra Mishra | Champat Rai
Chitra Tripathi | Samastipur-Jamui Case: बिहार पुलिस...मनचलों के साथ या खिलाफ? | Bihar News | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चुनाव आयोग और अन्य मुद्दों पर इंडिया गठबंधन की घेराबंदी, 30 सितंबर को बड़ी बैठक
चुनाव आयोग और अन्य मुद्दों पर इंडिया गठबंधन की घेराबंदी, 30 सितंबर को बड़ी बैठक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हम किसी की चमचागिरी...', सपा-कांग्रेस अलायंस पर इमरान मसूद का बड़ा बयान
'हम किसी की चमचागिरी...', सपा-कांग्रेस अलायंस पर इमरान मसूद का बड़ा बयान
क्रिकेट
'मैं रो रहा था...', IPL में 20 लाख में बिकने पर बोले ध्रुव जुरेल
'मैं रो रहा था...', IPL में 20 लाख में बिकने पर बोले ध्रुव जुरेल
साउथ सिनेमा
नागार्जुन इंडिया के दूसरे अमीर एक्टर, 5000 करोड़ है नेटवर्थ, टॉप 10 में साउथ के कितने स्टार्स?
नागार्जुन इंडिया के दूसरे अमीर एक्टर, 5000 करोड़ है नेटवर्थ, टॉप 10 में साउथ के कितने स्टार्स?
विश्व
एक हफ्ते के अंदर खोलें होर्मुज..., वॉर खत्म करने के लिए US को ईरान ने भेजे ये नए प्रस्ताव
एक हफ्ते के अंदर खोलें होर्मुज..., वॉर खत्म करने के लिए US को ईरान ने भेजे ये नए प्रस्ताव
इंडिया
'मुझे नजरबंद कर दिया गया', रैली में जाने से पहले भड़कीं ममता बनर्जी, कहा- 'बीजेपी के गुंडों...'
'मुझे नजरबंद कर दिया गया', रैली में जाने से पहले भड़कीं ममता बनर्जी, कहा- 'बीजेपी के गुंडों...'
दिल्ली NCR
छठ पर बिहार जाने वालों को मिलेगी राहत, दिल्ली सरकार चलाएगी बसें
छठ पर बिहार जाने वालों को मिलेगी राहत, दिल्ली सरकार चलाएगी बसें
इंडिया
'BJP सभी सीटें जीत जाएगी', अभिजीत दीपके की अपील पर क्या बोली TMC
'BJP सभी सीटें जीत जाएगी', अभिजीत दीपके की अपील पर क्या बोली TMC
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget