CMAT 2027: मैनेजमेंट प्रोग्राम में एडमिशन लेने के इच्छुक छात्रों के लिए एनटीए ने कॉमन मैनेजमेंट टेस्ट (CMAT) 2027 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है. सत्र 2027-28 के लिए AICTE से संबंध और दूसरे सहभागी संस्थाओं के मैनेजमेंट कोर्स में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 23 नवंबर 2026 से शुरू हो गई है.

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 20 दिसंबर 2026 रात 11:30 बजे तक बिना किसी लेट फीस के अपना फाॅर्म जमा कर सकते हैं, जबकि नियमित आवेदन फीस जमा करने की अंतिम तारीख 21 दिसंबर 2026 तय की गई है. वहीं तय तारीख निकलने के बाद उम्मीदवारों को 500 रुपये लेट फीस के साथ आवेदन फॉर्म भरने का मौका भी दिया जाएगा.

CMAT 2027 का पूरा शेड्यूल यहां देखें

परीक्षा चरण निर्धारित डेट और समय

ऑनलाइन आवेदन की डेट 23 नवंबर से 20 दिसंबर 2026

आवेदन फीस जमा करने की लास्ट डेट 21 दिसंबर 2026 (रात 11:50 बजे तक)

लेट फीस के साथ आवेदन 22 दिसंबर से 25 दिसंबर 2026

आवेदन फाॅर्म में सुधार 26 से 28 दिसंबर 2026

एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लीप 21 जनवरी 2027

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तारीख 4 फरवरी 2027

CMAT 2027 परीक्षा तारीख 11 फरवरी 2027

प्रोविजनल आंसर व आपत्ति विंडो 19 से 21 फरवरी 2027

रिजल्ट जारी होने की तारीख 25 फरवरी 2027

Ready to take the next big leap in your management journey? The online application window for CMAT (Common Management Admission Test) -2027 is now open! Application Window is live between: 23 November 2026 to 20 December 2026 (up to 11:50 PM) Examination Date: 11 February 2027 Apply Now: https://t.co/9sasyyexZs CMAT (कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट) के लिए ऑनलाइन आवेदन विंडो अब खुल चुकी है! आवेदन की तिथि: 23 नवंबर 2026 से 20 दिसंबर 2026 (रात 11:50 बजे तक) परीक्षा की तिथि: 11 फरवरी 2027 आवेदन करें: https://t.co/9sasyyexZs #CMAT2027 #NTA #ManagementEntrance #MBA #FutureLeaders — National Testing Agency (@NTA_Exams) November 23, 2026

जरूरी शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का किसी भी विषय में बैचलर डिग्री रखने वाले उम्मीदवार इसके लिए एलिजिबल हैं. वहीं ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष की परीक्षा दे रहे छात्र भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जिनका रिजल्ट 2027 के प्रवेश शुरू होने से पहले घोषित हो जाएगा. वहीं इस परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं रखी गई है. इसके अलावा जनरल कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों को 2500 रुपये, जनरल कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों को 1250 रुपये और जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एनसीएल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूबीडी, महिला और पुरुष और थर्ड जेंडर उम्मीदवारों को भी 1250 रुपये जमा करने होंगे.

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पैटर्न और मार्किंग स्कीम

CMAT 2027 की परीक्षा 3 घंटे की होगी और प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध होंगे. परीक्षा की टाइमिंग, शिफ्ट और केंद्र की जानकारी एडमिट कार्ड में दी जाएगी. वहीं पेपर में कुल 100 बहुविकल्पीय सवाल पूछे जाएंगे जो 400 अंकों के होंगे. प्रश्न पत्र में पांच सेक्शन क्वानटेटिव टेक्निक्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, जनरल अवेयरनेस और इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप शामिल होंगे. प्रत्येक सेक्शन में 80 अंकों के 20 सवाल होंगे. वहीं प्रत्येक सही उत्तर के लिए चार अंक मिलेंगे, जबकि गलत उत्तर के लिए एक अंक की कटौती की जाएगी.

CMAT 2027 के लिए आवेदन प्रक्रिया

इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले NTA CMAT की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

अब होम पेज पर CMAT 2027 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें.

नाम और कांटेक्ट डिटेल जैसे बेसिक जानकारी डालकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें.

सफल रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करें और एप्लीकेशन फॉर्म भरें.

अब अपना फोटो, सिग्नेचर और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट बताए गए फॉर्मेट में अपलोड करें.

अपनी कैटेगरी के अनुसार एप्लीकेशन फीस पे करें.

अब फॉर्म सबमिट करें और फ्यूचर के लिए प्रिंट आउट ले लें.

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