स्कूली किताबों की छपाई और क्वालिटी को लेकर सामने आई शिकायतों पर एनसीईआरटी ने संज्ञान लिया है. एनसीईआरटी ने साफ किया है कि वह छपाई की क्वालिटी से जुड़े मुद्दे को गंभीरता से देख रही है. प्राथमिकता के आधार पर इसकी जांच कर रही है और छपाई की खामी के लिए जो भी प्रिंटर जिम्मेदार पाया गया, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. एनसीईआरटी ने बयान जारी कर कहा है कि वह प्रत्येक बच्चे को स्पष्ट, पढ़ने में आसान और स्टूडेंट फ्रेंडली किताबें उपलब्ध कराएगा.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल एनसीईआरटी की किताबों से जुड़ा यह मामला तब सुर्खियों में आया जब सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विनीत जिंदल सहित कुछ पेरेंट्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कक्षा 10 की एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों की छपाई को लेकर चिंता जताई. विनीत जिंदल ने अपनी पोस्ट में लिखा कि उनका बेटा कक्षा 10वीं की में पढ़ता है और उसकी एनसीईआरटी किताब में अक्षर बहुत छोटे व धुंधले और खराब तरीके से छपे हैं, जिससे बच्चों को आराम से पढ़ने में परेशानी होती है. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी खराब छपाई से स्कूली बच्चों की आंखों पर अनावश्यक दबाव, सिर दर्द और स्वास्थ्य संबंधी दूसरी समस्याएं हो सकती है, इसलिए छपाई के मानकों की दोबारा समीक्षा की जानी चाहिए.

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My son is in Class X, and after going through his NCERT textbook, I am deeply concerned about the quality of printing. The text is extremely small, blurred and poorly printed, making it difficult for students to read comfortably. NCERT must understand that such poor-quality textbooks can cause unnecessary eye strain, headaches and other health concerns among schoolchildren. Education should empower young minds, not compromise their health. I urge @JoshiPralhad @EduMinOfIndia and @ncert to take immediate cognisance of this issue, review the printing standards and ensure that students receive clear, readable and student-friendly textbooks. — Adv.Vineet Jindal Office (@VineetJindal_) November 22, 2026

पेरेंट्स की चिंता के साथ महंगी किताबों का दबाव

पेरेंट्स और सोशल मीडिया पर सामने आई शिकायतों में छपाई व किताबों से जुड़े कई मुद्दे उठाए गए. पेरेंट्स का कहना है कि किताबों में छोटे, धुंधले अक्षरों, हल्के या कटे-फटे शब्दों और अस्पष्ट चित्रों व तालिकाओं के बीच बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और लंबे समय तक पढ़ने से आंखों में थकान व सिर दर्द जैसे दिक्कत हो सकती है. खासकर छोटी कक्षाओं और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए. वहीं कई पेरेंट्स की यह भी शिकायत रही है कि प्राइवेट स्कूलों की किताबों की कीमत एनसीईआरटी की तुलना में कई गुना ज्यादा होती है. लेकिन प्रिंटिंग और विजुलाइजेशन के अंतर के चलते कई बार पेरेंट्स को महंगी किताबें खरीदनी पड़ती है या स्कूलों की ओर से अपनी किताबें लेने का दबाव बनाया जाता है.

कैलकुलेटर से जुड़ी याचिकाएं भी लंबित

किताबों से जुड़े इस मामले के संदर्भ में यह भी जिक्र किया गया है कि एनसीईआरटी, सीबीएसई, केंद्र सरकार और नेशनल असेसमेंट सेंटर के खिलाफ 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में कैलकुलेटर के इस्तेमाल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी चल रही है. कई पेरेंट्स ने अधिवक्ता नितिन मंगला के माध्यम से दायर इस याचिका में कक्षा 12वीं की अकाउंटेंसी परीक्षा में बेसिक नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति देने तथा मैथमेटिक्स में कैलकुलेटर की अनुमति पर विशेषज्ञ समिति से विचार करने की मांग की गई.

याचिका में कहा गया है कि लंबी मैन्युअल घटनाओं में काफी समय लगने से छात्रों के पास अवधारणाओं की समझ और उनके अनुप्रयोग को दिखाने का समय कम रह जाता है. साथी यह भी बताया गया है कि सीबीएसई की करिकुलम कमेटी ने 25-26 नवंबर 2024 को हुई अपनी 70 वीं बैठक में 12वीं अकाउंटेंसी में बेसिक नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. इस मामले में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांबरे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की खंडपीठ ने 4 नवंबर को नोटिस जारी कर संबंधित पक्षों से 6 सप्ताह में जवाब मांगा है.

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