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हिंदी न्यूज़शिक्षाआयुष मंत्रालय में 179 पदों पर भर्ती, 1 जुलाई से शुरू होंगे आवेदन; 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक को मौका

आयुष मंत्रालय में 179 पदों पर भर्ती, 1 जुलाई से शुरू होंगे आवेदन; 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक को मौका

CCRUM ने 179 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू होगी और उम्मीदवार 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

Reported By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 17 Jun 2026 07:39 PM (IST)
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  • आयुष मंत्रालय के CCRUM ने 179 पदों पर भर्ती निकाली.
  • इसमें रिसर्च, नर्सिंग, लिपिक सहित अनेक पद हैं.
  • चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा, साक्षात्कार, सत्यापन से होगा.
  • आवेदन 1 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन.

आयुष मंत्रालय के तहत आने वाले यूनानी चिकित्सा अनुसंधान केंद्रीय परिषद ने ग्रुप-ए, ग्रुप-बी और ग्रुप-सी के कुल 179 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के तहत रिसर्च ऑफिसर, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, क्लर्क, ड्राइवर, एमटीएस समेत कई पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.

ग्रुप-ए पदों पर भर्ती

CCRUM ने ग्रुप-ए श्रेणी में कुल 19 पदों पर भर्ती निकाली है. इनमें सबसे अधिक 16 पद रिसर्च ऑफिसर (यूनानी) के हैं. इसके अलावा रिसर्च ऑफिसर (पैथोलॉजी) के 2 पद और रिसर्च ऑफिसर (फिजियोलॉजी) का 1 पद शामिल है.

ग्रुप-बी के पद

ग्रुप-बी श्रेणी में कई तकनीकी और प्रशासनिक पदों पर भर्ती की जाएगी. इनमें असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर (फार्माकोलॉजी) का 1 पद, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर (फार्माकोग्नॉसी/बॉटनी) के 2 पद, स्टाफ नर्स के 7 पद, अकाउंट्स ऑफिसर का 1 पद और रिसर्च असिस्टेंट के विभिन्न पद शामिल हैं.इसके अलावा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट (एमएलटी) के 12 पद, लाइब्रेरी एवं इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के 3 पद, इन्वेस्टिगेटर (सांख्यिकी) के 3 पद तथा प्रूफ रीडर का 1 पद भी भरा जाएगा.

ग्रुप-सी में सबसे ज्यादा अवसर

ग्रुप-सी श्रेणी में सबसे अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी. इसमें हिंदी असिस्टेंट के 2 पद, फार्मासिस्ट के 6 पद, सोशल वर्कर के 2 पद, रेडियोग्राफर का 1 पद और कंपाउंडर के 3 पद शामिल हैं. इसके अलावा स्टेनोग्राफर ग्रेड-III के 7 पद, अपर डिवीजन क्लर्क (UDC) के 31 पद, लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) के 26 पद, स्टाफ कार ड्राइवर के 4 पद तथा मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) के 43 पदों पर भर्ती की जाएगी. एमटीएस और क्लर्क के पदों की संख्या सबसे अधिक होने के कारण बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को अवसर मिलने की संभावना है.

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क्या होगी चयन प्रक्रिया?

भर्ती प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT), इंटरव्यू और दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के आधार पर किया जाएगा. सभी चरणों में सफल रहने वाले उम्मीदवारों को अंतिम रूप से नियुक्ति प्रदान की जाएगी. हालांकि कुछ पदों के लिए चयन प्रक्रिया में पदानुसार बदलाव भी हो सकता है, जिसकी विस्तृत जानकारी आधिकारिक अधिसूचना में उपलब्ध होगी.

कब तक करें आवेदन?

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार CCRUM की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई 2026 से शुरू होगी, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है. उम्मीदवार केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन कर सकेंगे. उम्मीदवार आधिकारिक साइट पर जाकर ज्यादा डिटेल्स चेक कर सकते हैं.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 17 Jun 2026 07:39 PM (IST)
Tags :
Education JObs CCRUM Recruitment 2026
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