जारी हुआ केवीएस-एनवीएस भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड, कैसे कर पाएंगे डाउनलोड?

KVS NVS Admit Card 2026: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने आज 8 जनवरी, 2026 को केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) की आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब 10 और 11 जनवरी को होने वाली परीक्षा के लिए अपने रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करके ऑफिशियल वेबसाइट से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवार यहां दिए गए स्टेप्स की मदद से भी एडमिट कार्ड को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं.

कितने पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 15,762 से अधिक पदों पर नियुक्तियां होंगी. इनमें PRT (Primary Teacher), TGT (Trained Graduate Teacher), PGT (Post Graduate Teacher) और नॉन-टीचिंग पद शामिल हैं. यह परीक्षा देशभर में केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. रिपोर्ट्स के अनुसार इस भर्ती के लिए बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है.

हॉल टिकट कैसे डाउनलोड करें

​स्टेप 1: CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in या KVS/NVS रिक्रूटमेंट सेक्शन पर जाएं.

​स्टेप 2: KVS/NVS Recruitment 2025 के लिए "एग्जाम एडमिट कार्ड देखें/डाउनलोड करें" लिंक पर क्लिक करें.

​स्टेप 3: उम्मीदवार अपना एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड डालें.

​स्टेप 4: इसके बाद कैंडिडेट्स 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें और एडमिट कार्ड स्क्रीन पर देखें.

​स्टेप 5: अब उम्मीदवार एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें.

​स्टेप 6: अंत में उम्मीदवार एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें.

ये भी पढ़ें: पकौड़ों की ठेली से IAS तक, पिता के पसीने और बेटी के सपनों ने लिखी सफलता की कहानी

जरूरी बातें

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार को रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन की जरूरत होगी. परीक्षा केंद्र में हॉल टिकट की प्रिंटेड कॉपी लाना अनिवार्य है. इसके बिना उम्मीदवार को परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं मिलेगा. CBSE की ओर से आयोजित इस परीक्षा के लिए हॉल टिकट अक्सर CBSE की रिक्रूटमेंट सब-डोमेन पर भी उपलब्ध रहते हैं.

KVS और NVS भर्ती परीक्षा देशभर में टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों के लिए उम्मीदवारों को एक सुनहरा अवसर देती है. PRT, TGT और PGT पदों पर नियुक्ति मिलने के बाद उम्मीदवार देश के विभिन्न स्कूलों में शिक्षण कार्य करेंगे. परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह करियर की दिशा बदलने वाला अवसर साबित हो सकता है. ​ज्यादा डिटेल्स के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट की मदद ले सकते हैं.

यह भी पढ़ें- UPSC Success Story: पकौड़ों की ठेली से IAS तक, पिता के पसीने और बेटी के सपनों ने लिखी सफलता की कहानी

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI