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हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE ने छात्रों को दी राहत, 12वीं के वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन आवेदन की अंतिम डेट बढ़ाई

CBSE ने छात्रों को दी राहत, 12वीं के वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन आवेदन की अंतिम डेट बढ़ाई

CBSE Extends Date: CBSE बोर्ड की तरफ से छात्रों को राहत दी गई है. अब 12वीं के वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन आवेदन की अंतिम डेट बोर्ड ने बढ़ाकर 7 जून 2026 कर दी है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 06 Jun 2026 12:00 AM (IST)
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केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए उत्तर पुस्तिकाओं के वेरिफिकेशन और सवालों के री-इवैल्यूएशन (पुनर्मूल्यांकन) के लिए आवेदन करने की अंतिम डेट बढ़ा दी है. अब छात्र 7 जून तक आवेदन कर सकते हैं.

बोर्ड ने छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए आवेदन प्रक्रिया की समयसीमा एक दिन के लिए बढ़ाने का फैसला किया है. इससे उन छात्रों को ज्यादा समय मिल सकेगा जो किसी कारणवश निर्धारित समय के भीतर आवेदन नहीं कर पाए थे.

7 जून तक करें अप्लाई

CBSE की तरफ से जारी सूचना के अनुसार पहले आवेदन जमा करने की अंतिम डेट 6 जून 2026 की मध्यरात्रि तक निर्धारित थी. अब इसे बढ़ाकर 7 जून 2026 की मध्यरात्रि कर दिया गया है.

बोर्ड ने कहा है कि इस अतिरिक्त समय का उद्देश्य छात्रों को आवेदन प्रक्रिया पूरी करने में सहायता प्रदान करना और उन्हें किसी भी प्रकार की तकनीकी या अन्य परेशानी से बचाना है.

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CBSE बोर्ड ने की अपील

CBSE ने सभी पात्र छात्रों से संशोधित कार्यक्रम का ध्यान रखने और निर्धारित नई समयसीमा के भीतर अपने आवेदन जमा करने की अपील की है. जो छात्र अपने प्राप्त अंकों के सत्यापन या किसी प्रश्न के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.

दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट में दर्ज कराई शिकायत

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने अपने पोस्ट-रिजल्ट सर्विसेज पोर्टल पर हुए साइबर हमलों को लेकर दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है.

बोर्ड के अनुसार, हाल के दिनों में उसके पोस्ट-रिजल्ट सर्विसेज पोर्टल को निशाना बनाते हुए कई समन्वित  और अत्याधुनिक साइबर हमले किए गए. इन हमलों का उद्देश्य पोर्टल की सेवाओं को प्रभावित करना और ऑनलाइन प्रक्रियाओं में बाधा लाना था.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 05 Jun 2026 11:31 PM (IST)
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