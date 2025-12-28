CBSE डायरेक्ट भर्ती परीक्षा में आवेदन फॉर्म में सुधार का मौका, कल खुलेगी करेक्शन विंडो

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE डायरेक्ट भर्ती परीक्षा में आवेदन फॉर्म में सुधार का मौका, कल खुलेगी करेक्शन विंडो

CBSE की ओर से उम्मीदवारों को आवेदन पत्र में सुधार (Application Correction) करने का एक बार का अवसर दिया जा रहा है. इसके तहत 29 दिसंबर 2025 से करेक्शन विंडो खोली जाएगी.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 28 Dec 2025 06:19 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के तहत आयोजित डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा (DRQ) परीक्षा 2026 के लिए आवेदन करने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए एक अहम खबर है. अगर आपने ग्रुप A, ग्रुप B या ग्रुप C पदों के लिए आवेदन किया है और फॉर्म भरते समय किसी तरह की छोटी-बड़ी गलती हो गई है, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है.

CBSE की ओर से उम्मीदवारों को आवेदन पत्र में सुधार (Application Correction) करने का एक बार का अवसर दिया जा रहा है. इसके तहत 29 दिसंबर 2025 से करेक्शन विंडो खोली जाएगी, जिसमें उम्मीदवार अपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में कुछ जरूरी जानकारियों को ठीक कर सकेंगे. यह सुविधा उन स्टूडेंट्स के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आवेदन फॉर्म में की गई गलतियां आगे चलकर परीक्षा या भर्ती प्रक्रिया में समस्या पैदा कर सकती हैं.

करेक्शन विंडो की जरूरी  तारीखें

करेक्शन विंडो 29 दिसंबर 2025 शुरू हो रही है और ये करेक्शन विंडो 30 दिसंबर 2025 को बंद हो जाएगी. उम्मीदवार सिर्फ एक बार ही सुधार कर पाएंगे. इसलिए CBSE ने सभी उम्मीदवारों को सलाह दी है कि अंतिम सबमिशन से पहले सभी जानकारियों को बहुत ध्यान से जांच लें. यह सुविधा सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट किया हो, जिन्होंने निर्धारित समय में आवेदन शुल्क का भुगतान किया हो और करेक्शन विंडो एक वन-टाइम सुविधा है. समय सीमा समाप्त होने के बाद दोबारा कोई मौका नहीं दिया जाएगा. 

आवेदन फॉर्म में किन जानकारियों में सुधार किया जा सकता है?

CBSE ने कुछ सीमित क्षेत्रों में ही बदलाव की अनुमति दी है. उम्मीदवार अपना नाम , पिता का नाम, माता का नाम, लिंग (Gender), राष्ट्रीयता, शैक्षणिक योग्यता, फोटो और हस्ताक्षर (अगर फोटो स्पष्ट न हो या गलत अपलोड हो गया हो), पदों के ऑप्शन और प्राथमिकता क्रम (अगर एक से ज्यादा पद चुने गए हों) ठीक कर सकते हैं. अगर आवेदन सुधार या शुल्क भुगतान से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आती है, तो उम्मीदवार CBSE से फोन नंबर 011-24050353, 011-24050354 और ईमेल आईडी drq2026@cbseshishksha.in के माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं. 

 आवेदन फॉर्म में सुधार कैसे करें?

1.  CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. 

2. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा (DRQ) 2026 सेक्शन पर क्लिक करें.

3. Application Correction Window लिंक खोलें.

4. अपने आवेदन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें.

5. स्क्रीन पर आपका आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में सुधार करें जिनकी अनुमति है. 

6. सबमिट करने से पहले सभी विवरण ध्यान से जांच लें. 

7. अगर सुधार के कारण अतिरिक्त शुल्क बनता है, तो ऑनलाइन भुगतान करें. 

8. अब करेक्शन आवेदन फॉर्म सबमिट करें और  कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें. 

यह भी पढ़ें 11 साल से MBBS फर्स्ट ईयर ही क्लियर नहीं कर पाया छात्र, अब कॉलेज ने निकाला

Published at : 28 Dec 2025 06:19 PM (IST)
