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हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE Class 10 Results 2026: CBSE 10वीं रिजल्ट 2026 पर बड़ा असर, जानें टू-एग्जाम सिस्टम से क्या होगा बदलाव?

CBSE Class 10 Results 2026: CBSE 10वीं रिजल्ट 2026 पर बड़ा असर, जानें टू-एग्जाम सिस्टम से क्या होगा बदलाव?

टू-एग्जाम सिस्टम का सबसे बड़ा असर यह होगा कि छात्र साल में दो बार परीक्षा दे सकेंगे. अगर कोई छात्र पहली बार के रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, तो वह दूसरी बार परीक्षा देकर अपने अंक सुधार सकता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 16 Apr 2026 07:06 AM (IST)
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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 16 Apr 2026 07:06 AM (IST)
Tags :
CBSE Class 10 Result 2026 CBSE Two Exam System CBSE New Exam Pattern NEP 2020 Education Reform
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