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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsCBSE 10th Result 2026: सीबीएसई ने जारी किया 10वीं क्लास का रिजल्ट, इन तरीकों से आसानी से देख सकते हैं नतीजे

CBSE 10th Result 2026: सीबीएसई ने जारी किया 10वीं क्लास का रिजल्ट, इन तरीकों से आसानी से देख सकते हैं नतीजे

CBSE Board 10th Result 2026 OUT: सीबीएसई ने 10वीं क्लास का रिजल्ट जारी कर दिया है. जिसे छात्र-छात्राएं आधिकारिक साइट cbse.gov.in पर देख सकते हैं. UMANG ऐप और DigiLocker पर भी उपलब्ध है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 15 Apr 2026 04:56 PM (IST)
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देश भर के लाखों छात्रों का इंतज़ार आखिरकार खत्म हो गया है. CBSE ने कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2026 (सेशन 1) का परिणाम घोषित कर दिया है. अब छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं. छात्र अपना परिणाम cbse.gov.in और results.cbse.nic.in पर जाकर देख सकते हैं. इसके अलावा रिजल्ट UMANG ऐप और DigiLocker पर भी उपलब्ध है.

इस वर्ष क्लास दसवीं की परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च के बीच आयोजित की गई थीं. देश भर से करीब 25 लाख छात्रों ने इन परीक्षाओं में हिस्सा लिया था. परीक्षा के बाद बोर्ड ने तेजी से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया, जिसके बाद परिणाम जारी किया गया.

वेबसाइट से ऐसे देखें रिजल्ट

  • सबसे पहले छात्र results.cbse.nic.in वेबसाइट पर जाएं.
  • होमपेज पर “Secondary School Examination (Class X) 2026” लिंक पर क्लिक करें.
  • अब स्क्रीन पर मांगी गई जानकारी भरें- रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी, जन्म तिथि और सिक्योरिटी पिन.
  • इसके बाद “Submit” बटन दबाएं.
  • कुछ ही सेकंड में आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी, जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं.

SMS से भी मिलेगा रिजल्ट

जिन छात्रों को वेबसाइट खोलने में परेशानी हो रही है या इंटरनेट उपलब्ध नहीं है, वे SMS के जरिए भी अपना परिणाम जान सकते हैं. इसके लिए अपने मोबाइल में नया मैसेज बनाएं और इसे cbse10 [roll number] [school number] फॉर्मेट में 7738299899 नंबर पर भेज दें.

DigiLocker से मार्कशीट पाने का तरीका

  1. सबसे पहले DigiLocker ऐप डाउनलोड करें या digilocker.gov.in वेबसाइट खोलें.
  2. अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार के माध्यम से लॉगिन करें.
  3. होमपेज पर “CBSE Results” या “Education” सेक्शन में जाएं.
  4. अब अपना रोल नंबर, कक्षा, स्कूल कोड और 6 अंकों का PIN दर्ज करें.
  5. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए OTP को भरें.
  6. “Submit” पर क्लिक करते ही आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी.
  7. इसे डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें.

UMANG पर ऐसे चेक करें नतीजे रिजल्ट

  • छात्र सबसे पहले UMANG ऐप डाउनलोड कर खोलें.
  • फिर मोबाइल नंबर या आधार से लॉगिन करें.
  • इसके बाद छात्र CBSE service चुनें और अपना रिजल्ट देखें.

 

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Published at : 15 Apr 2026 04:19 PM (IST)
Tags :
Cbse 10th Result CBSE Breaking News Abp News
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