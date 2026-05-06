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हिंदी न्यूज़शिक्षासीबीएसई 10वीं दूसरी चरण परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, स्कूलों में बंटने लगे हॉल टिकट; ऐसे करें डाउनलोड

सीबीएसई 10वीं दूसरी चरण परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, स्कूलों में बंटने लगे हॉल टिकट; ऐसे करें डाउनलोड

सीबीएसई ने कक्षा 10 की दूसरी चरण परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. जिन्हें स्कूल आधिकारिक पोर्टल से डाउनलोड कर छात्रों में बांट रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 06 May 2026 04:07 PM (IST)
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  • एडमिट कार्ड पर नाम, रोल नंबर, केंद्र की जानकारी जांचें.

बोर्ड परीक्षा का नाम सुनते ही छात्रों के दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है. तैयारी पूरी हो या अधूरी, लेकिन एडमिट कार्ड हाथ में आते ही परीक्षा की तारीख जैसे सामने खड़ी दिखने लगती है. सीबीएसई ने अब कक्षा 10 की दूसरी चरण की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. देशभर के स्कूल आधिकारिक पोर्टल से हॉल टिकट डाउनलोड कर रहे हैं और छात्रों तक पहुंचा रहे हैं. वहीं निजी अभ्यर्थी भी अपने आवेदन नंबर या पुराने रोल नंबर की मदद से ऑनलाइन अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं.

सीबीएसई की यह दूसरी चरण की परीक्षा 15 मई से 21 मई 2026 तक आयोजित होगी. सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा एक ही शिफ्ट में होगी. ऐसे में छात्रों के लिए जरूरी है कि वे अपना एडमिट कार्ड समय पर प्राप्त करें और उसमें दर्ज सभी जानकारी को ध्यान से जांच लें.

स्कूलों में शुरू हुआ एडमिट कार्ड वितरण

एडमिट कार्ड जारी होते ही कई स्कूलों ने छात्रों को बुलाकर हॉल टिकट देना शुरू कर दिया है. कक्षा में बैठकर पढ़ाई कर रहे बच्चों के चेहरों पर अब परीक्षा की गंभीरता साफ दिखाई दे रही है. शिक्षक भी छात्रों को एडमिट कार्ड के साथ जरूरी निर्देश समझा रहे हैं - कब पहुंचना है, क्या लेकर जाना है और क्या नहीं. निजी उम्मीदवारों के लिए यह सुविधा ऑनलाइन रखी गई है. वे अपने आवेदन नंबर या पिछले रोल नंबर की मदद से घर बैठे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

छात्रों के लिए जरूरी

एडमिट कार्ड मिलने के बाद छात्र सबसे पहले अपना नाम, रोल नंबर, विषय, परीक्षा केंद्र और फोटो जरूर जांच लें. किसी भी प्रकार की गलती मिलने पर तुरंत स्कूल प्रशासन को सूचित करें, ताकि समय रहते सुधार हो सके. अक्सर देखा जाता है कि छोटी सी गलती भी परीक्षा के दिन परेशानी बन जाती है. इसलिए सीबीएसई ने साफ कहा है कि एडमिट कार्ड की जानकारी ध्यान से मिलान करें.

परीक्षा की तारीख और शिफ्ट

सीबीएसई कक्षा 10 की दूसरी चरण परीक्षा 15 मई से 21 मई 2026 के बीच होगी. परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. छात्रों को परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचने की सलाह दी गई है, ताकि प्रवेश प्रक्रिया आराम से पूरी हो सके.

यह भी पढ़ें - Bharat Innovates 2026: पेरिस में दिखा भारतीय स्टार्टअप्स का दम, दुनिया भर के निवेशकों को लुभाने की शानदार पहल

क्या लेकर जाएं, क्या नहीं

एडमिट कार्ड के साथ छात्रों को एक वैध पहचान पत्र भी साथ रखना होगा. परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना मना है. केवल पेन, पेंसिल, एडमिट कार्ड और जरूरी स्टेशनरी ही साथ ले जाएं.

इन वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हैं स्कूल

सीबीएसई ने स्कूलों के लिए साफ निर्देश जारी किए हैं कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करें. इसके लिए स्कूल प्रशासन को cbse.gov.in या parikshasangam.cbse.gov.in पर जाना होगा.

वेबसाइट पर “Pariksha Sangam” लिंक पर क्लिक कर “Schools (Ganga)” विकल्प चुनना है. इसके बाद “Pre-Examination Activities” सेक्शन में जाकर “CBSE 2026 Admit Card” पर क्लिक करना होगा. लॉगिन डिटेल भरते ही सभी छात्रों के एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकते हैं.|

यह भी पढ़ें - फेल छात्रों को मिलेगा दूसरा मौका, NIOS के जरिए दोबारा दाखिले की प्रक्रिया शुरू

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Published at : 06 May 2026 04:07 PM (IST)
Tags :
Education CBSE  CBSE Class 10 Admit Card 2026 Phase 2 CBSE 10th Hall Ticket Download
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