सीबीएसई 2026: कक्षा 10 और 12 की परीक्षा में कम करने और सफलता पाने के लिए जरूरी टिप्स, जानें पूरी गाइड

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 15 Feb 2026 09:00 PM (IST)
Preferred Sources

बोर्ड परीक्षा किसी भी छात्र के जीवन में बहुत जरूरी होती है. यह न सिर्फ आपकी मेहनत और तैयारी का मूल्यांकन करती है, बल्कि भविष्य की पढ़ाई और करियर के लिए भी दिशा तय करती है. इसलिए सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना ही काफी नहीं है. आपको अपने समय, स्वास्थ्य, मानसिक तैयारी और परीक्षा के नियमों का भी ख्याल रखना जरूरी है. तो आइए जानते हैं कि कैसे आप सीबीएसई 2026 की कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, बिना तनाव के तैयारी पूरी कर सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत बना सकते हैं.

परीक्षा में कम करने और सफलता पाने के लिए जरूरी टिप्स

1. समय का प्रबंधन और परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुंचे - आपकी परीक्षा सुबह 10:30 बजे शुरू होती है, लेकिन आपको 10:00 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना चाहिए.  समय से पहले पहुंचने का मतलब है कि आप अपने स्थान पर व्यवस्थित हो सकते हैं, अपनी स्टेशनरी तैयार कर सकते हैं और मानसिक रूप से परीक्षा के लिए तैयार हो सकते हैं. ट्रैफिक, रोड ब्लॉकेज या अन्य परिस्थितियों के कारण देर होने का जोखिम हमेशा रहता है. इसलिए पहले से मार्ग निर्धारित करें और जल्दी निकलें. अगर संभव हो तो परीक्षा से पहले एक बार केंद्र का दौरा कर लें. याद रखें, CBSE देर से आने वालों को प्रवेश नहीं देगा. परीक्षा से पहले जल्दी पहुंचना आपको तनाव कम करने और परीक्षा में शांति बनाए रखने में मदद करेगा. 

2. सही और आरामदायक कपड़े पहनें - सीबीएसई ने परीक्षा के लिए स्पष्ट निर्देश दिए हैं. यह सिर्फ नियम नहीं हैं, बल्कि आपकी सुविधा और ध्यान केंद्रित रहने के लिए हैं, लड़कों के लिए नियमित छात्रों को स्कूल की ड्रेस पहननी होगी. निजी छात्रों के लिए सादी शर्ट/टी-शर्ट और सादी पतलून पहनना ठीक है. लड़कियों के लिए नियमित छात्राओं को स्कूल की ड्रेस पहननी होगी. निजी छात्राओं को हल्के और आरामदायक कपड़े पहनने की अनुमति है. अन्य जरूरी नियम गहने, भारी जूते, धातु के सामान, और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच आदि प्रतिबंधित हैं. 

3. डेट और टाइम टेबल की जांच करें - 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 11 मार्च 2026 को समाप्त होंगी. 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 10 अप्रैल 2026 को समाप्त होंगी. हमेशा आधिकारिक CBSE टाइम टेबल का पालन करें. अनुमान या अटकलें लगाना सिर्फ जरूरी तनाव बढ़ाता है. सही समय पर तैयारी करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अंतिम समय में उलझन नहीं होती है. 

4. परीक्षा से पहले की तैयारी - एडमिट कार्ड, जरूरी स्टेशनरी और एकाग्र मन के साथ परीक्षा केंद्र जाएं. परीक्षा से एक रात पहले अच्छी नींद लें और पौष्टिक नाश्ता करें. पढ़ाई का समय समझदारी से यूज करें. अंतिम समय में रटना कम और सोच-समझ कर पढ़ाई करना ज्यादा उपयोगी है. पहले उन प्रश्नों से शुरुआत करें जिनके उत्तर आपको अच्छे से आते हैं. कठिन प्रश्नों के लिए बाद में समय निकालें. हॉल में दूसरों से तुलना या जवाब पूछने से बचें. 

5.  मानसिक तैयारी और कॉन्फिडेंस - परीक्षा को एक अवसर के रूप में देखें, न की लड़ाई. शांत और व्यवस्थित रहें. घबराने से आपका प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है. अनुशासन, तैयारी और सोच-समझकर उत्तर देना रटने से कहीं ज्यादा प्रभावी होता है. 

6. लास्ट टिप्स - समय पर पहुंचे. सरल और आरामदायक कपड़े पहनें. स्टेशनरी और एडमिट कार्ड तैयार रखें. आधिकारिक टाइम टेबल और नियमों का पालन करें. अपने आप पर भरोसा रखें और शांत रहें. याद रखें, आपने जो मेहनत की है, वही आपके परिणाम तय करेगी. बोर्ड परीक्षा एक मौका है. 

Published at : 15 Feb 2026 09:00 PM (IST)
Study Tips Time Management CBSE 2026 Board 2026 Exam Preparation CBSE 2026 Exam Strategy
