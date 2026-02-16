हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE Board Exams 2026: फर्जी खबरों से सावधान रहने की अपील, 17 फरवरी से शुरू होंगी 10वीं-12वीं की परीक्षाएं

CBSE Board Exams 2026: फर्जी खबरों से सावधान रहने की अपील, 17 फरवरी से शुरू होंगी 10वीं-12वीं की परीक्षाएं

बोर्ड ने छात्रों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय अपनी तैयारी पर फोकस करें और सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें. परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण चरण में संयम और सतर्कता ही सफलता की कुंजी है.

By : अजातिका सिंह | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 16 Feb 2026 06:25 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं से पहले छात्रों, अभिभावकों और स्कूलों के लिए अहम परामर्श जारी किया है. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होंगी. परीक्षा से ठीक पहले सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और फर्जी खबरों को लेकर बोर्ड ने विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है.

Cbse ने जारी किया प्रेस नोट

सीबीएसई द्वारा जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि हर साल परीक्षा अवधि के दौरान कुछ असामाजिक तत्व विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रश्नपत्र लीक होने जैसी भ्रामक और झूठी सूचनाएं फैलाने का प्रयास करते हैं. ऐसी अफवाहों का उद्देश्य छात्रों और अभिभावकों को गुमराह करना तथा अनावश्यक तनाव पैदा करना होता है. बोर्ड ने कहा है कि इन निराधार दावों पर विश्वास करने या उन्हें साझा करने से छात्रों की तैयारी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.

CBSE Board Exams 2026: फर्जी खबरों से सावधान रहने की अपील, 17 फरवरी से शुरू होंगी 10वीं-12वीं की परीक्षाएं

अभिभावकों और छात्रों को दी सतर्क रहने की सलाह

बोर्ड ने सभी हितधारकों से अपील की है कि वे किसी भी अप्रमाणित सूचना, स्क्रीनशॉट या वायरल संदेश पर भरोसा न करें. केवल सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट (www.cbse.gov.in) और बोर्ड के सत्यापित संचार माध्यमों पर जारी सूचनाओं को ही प्रामाणिक माना जाए. किसी भी तरह की शंका की स्थिति में छात्र और अभिभावक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय या सीबीएसई मुख्यालय, नई दिल्ली से संपर्क कर सकते हैं.

परीक्षाओं को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए किए गए हैं उपाय

सीबीएसई ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा प्रक्रिया के सुचारू, सुरक्षित और निष्पक्ष संचालन के लिए व्यापक और सुदृढ़ व्यवस्थाएं की गई हैं. प्रश्नपत्रों की गोपनीयता और परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े प्रावधान लागू हैं. यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर फर्जी खबर फैलाने या परीक्षा प्रक्रिया में बाधा डालने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ बोर्ड द्वारा लागू नियमों और कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: JEE Mains Result 2026 Live Update: कभी भी आ सकता है जेईई मेंस का रिजल्ट, NTA ने जारी की फाइनल आंसर की

छात्रों के लिए कर दी एक और घोषणा

बोर्ड ने छात्रों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय अपनी तैयारी पर फोकस करें और सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें. परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण चरण में संयम और सतर्कता ही सफलता की कुंजी है. CBSE ने यह घोषणा भी की है कि सभी स्टूडेंट्स के लिए पहली क्लास 10 बोर्ड परीक्षा में शामिल होना जरूरी है और पहली परीक्षा में तीन या उससे ज्यादा सब्जेक्ट मिस करने पर वे दूसरी परीक्षा के लिए अयोग्य हो जाएंगे.

यह भी पढ़ें: 12वीं के छात्र सप्लीमेंट्री में सिर्फ एक विषय में दे सकेंगे इम्प्रूवमेंट, CBSE ने जारी की नई गाइडलाइन

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 16 Feb 2026 06:25 PM (IST)
Tags :
Education News CBSE Exam 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
CBSE Board Exams 2026: फर्जी खबरों से सावधान रहने की अपील, 17 फरवरी से शुरू होंगी 10वीं-12वीं की परीक्षाएं
CBSE Board Exams 2026: फर्जी खबरों से सावधान रहने की अपील, 17 फरवरी से शुरू होंगी 10वीं-12वीं की परीक्षाएं
शिक्षा
12वीं के छात्र सप्लीमेंट्री में सिर्फ एक विषय में दे सकेंगे इम्प्रूवमेंट, CBSE ने जारी की नई गाइडलाइन
12वीं के छात्र सप्लीमेंट्री में सिर्फ एक विषय में दे सकेंगे इम्प्रूवमेंट, CBSE ने जारी की नई गाइडलाइन
शिक्षा
JEE Mains Result 2026 Live Update: कभी भी आ सकता है जेईई मेंस का रिजल्ट, NTA ने जारी की फाइनल आंसर की
कभी भी आ सकता है जेईई मेंस का रिजल्ट, NTA ने जारी की फाइनल आंसर की
शिक्षा
पंजाब नेशनल बैंक में निकली बंपर भर्ती, जानें कब से शुरू हो रहे आवेदन
पंजाब नेशनल बैंक में निकली बंपर भर्ती, जानें कब से शुरू हो रहे आवेदन
Advertisement

वीडियोज

Copper Boom: Gravita India की Mega Entry से Recycling Sector में बड़ा Gamechanger | Paisa Live
Supreme Court का सख्त संदेश: RERA खत्म होगा, या बनेगा और ज्यादा मजबूत? | Paisa Live
Vasudha: 😮Chandrika Devi के सामने फूटा सच, Vasudha ने Divorce papers पर किए साइन #sbs (16.02.2026)
Bollywood News: एकता कपूर–इम्तियाज़ अली साथ ला रहे हैं ‘हीर रांझा’
CM Yogi का SP पर बड़ा बयान- 'UP में अराजकता से अब कानून का राज' | Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी में एंट्री से अखिलेश, मायावती, राहुल ही नहीं योगी की भी टेंशन बढ़ाएंगे ओवैसी! इस वजह से लग रहीं अटकलें
यूपी में एंट्री से अखिलेश, मायावती, राहुल ही नहीं योगी की भी टेंशन बढ़ाएंगे ओवैसी! इस वजह से लग रहीं अटकलें
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा इस दिन रचाएंगे शादी, वायरल हुआ शादी का कार्ड
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा इस दिन रचाएंगे शादी, वायरल हुआ शादी का कार्ड
क्रिकेट
AFG vs UAE: यूएई से जीत के बाद भी अफगानिस्तान का सुपर-8 में पहुंचना मुश्किल, इस बड़े उलटफेर पर टिकी उम्मीद
यूएई से जीत के बाद भी अफगानिस्तान का सुपर-8 में पहुंचना मुश्किल, इस बड़े उलटफेर पर टिकी उम्मीद
विश्व
Global Christian Population: दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
विश्व
'अगर अमेरिका ने हमला किया तो...' ईरान के सपोर्ट में आया तालिबान, ट्रंप की दे दी बड़ी चेतावनी
'अगर अमेरिका ने हमला किया तो...' ईरान के सपोर्ट में आया तालिबान, ट्रंप की दे दी बड़ी चेतावनी
ट्रेंडिंग
India vs pakistan: पाकिस्तानियों ने गाया भारत का राष्ट्रगान, खड़े होकर दी सलामी, वीडियो देख चौड़ा हो जाएगा सीना
पाकिस्तानियों ने गाया भारत का राष्ट्रगान, खड़े होकर दी सलामी, वीडियो देख चौड़ा हो जाएगा सीना
हेल्थ
Poor Posture In Children: छोटी उम्र में बच्चों को हो रहा 'बुढ़ापे वाला दर्द', डॉक्टर ने बताई झुकी कमर और गर्दन दर्द की वजह
छोटी उम्र में बच्चों को हो रहा 'बुढ़ापे वाला दर्द', डॉक्टर ने बताई झुकी कमर और गर्दन दर्द की वजह
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget