ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाBPSC Assistant Professor Recruitment 2026: BPSC ने रद्द की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, 1711 पदों पर होनी थी नियुक्ति

BPSC Assistant Professor Recruitment 2026: BPSC ने रद्द की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, 1711 पदों पर होनी थी नियुक्ति

BPSC ने राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में 1711 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए होने वाली नियमित नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया. BPSC के इा फैसले के बाद हायरिंग प्रोसेस अब रुक गया है.

Written By : शशांक कुमार |  Edited By: कविता गाद्री |  Updated at : 30 Oct 2026 03:11 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) ने राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में 1711 असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशलिटी पदों के लिए होने वाली नियमित नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया है. BPSC के इा फैसले के बाद हायरिंग प्रोसेस अब रुक गया है और जिन कैंडिडेट्स ने पहले के नोटिफिकेशन के तहत अप्लाई किया था, उन्हें अब नए शेड्यूल का इंतजार करना होगा. बीपीएससी की ओर से जारी नोटिस में कहा गया कि बिहार सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट ने 1,711 खाली पोस्ट पर भर्ती के लिए अपने नोटिफिकेशन को वापस ले लिया है.  इसलिए 4 अप्रैल 2025 को पब्लिश हुए एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2025 से 28/2025 तक को कैंसिल कर दिया गया है. 

2025 में शुरू हुई थी आवेदन प्रक्रिया 

रिलेटेड स्टोरी >>

शिक्षा
CBSE Class 9 Scheme: CBSE का बड़ा बदलाव, 9वीं के छात्रों को अब पढ़ने होंगे 9 अनिवार्य विषय
CBSE का बड़ा बदलाव, 9वीं के छात्रों को अब पढ़ने होंगे 9 अनिवार्य विषय
शिक्षा
Sainik School Admission: सैनिक स्कूलों में अब हर क्लास में मिलेगा एडमिशन, नियम बदलने की तैयारी
सैनिक स्कूलों में अब हर क्लास में मिलेगा एडमिशन, नियम बदलने की तैयारी
शिक्षा
JEE Main Registration 2027: जेईई मेन 2027 में कहां दे पाएंगे परीक्षा, NTA ने लागू किया नियम
JEE Main 2027 में कहां दे पाएंगे परीक्षा, शहर चुनने के लिए NTA ने लागू किया नियम
शिक्षा
10 साल की उम्र में गंवाए दोनों हाथ, फिर भी हार नहीं मानी और बने तहसीलदार
10 साल की उम्र में गंवाए दोनों हाथ, फिर भी हार नहीं मानी और बने तहसीलदार

बीपीएससी की इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 2025 में शुरू हुई थी. शुरुआत में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार उम्मीदवारों को 7 मई 2025 तक आवेदन करने का मौका मिला था. इसके बाद कई विभागों में कम आवेदन आने के कारण आवेदन की तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी थी. इसके बाद अब एक बार फिर बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर इस भर्ती को पूरी तरह रद्द करने की घोषणा कर दी है.

किन विषयों में होनी थी भर्ती? 

कैंसिल किए गए विज्ञापन में राज्य के मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के अलग-अलग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर (स्पेशलिटी) के पद शामिल थे. इस रिक्रूटमेंट ड्राइव का मकसद राज्य के हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत 1,711 वैकेंसी को भरना था. इन पोस्ट में क्लीनिकल और नॉन क्लीनिकल डिपार्टमेंट शामिल थे, जिनमें एनेस्थीसिया, जनरल मेडिसिन, ऑब्सटेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स एंड एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी शामिल थे.

ये भी पढ़ें-Sainik School Admission: सैनिक स्कूलों में अब हर क्लास में मिलेगा एडमिशन, नियम बदलने की तैयारी

आखिर क्यों रद्द की गई यह भर्ती?

बीपीएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन सूचना के अनुसार सिर्फ भर्ती रद्द कर किए जाने की जानकारी दी गई है. इसमें विज्ञापन संख्या 04/2025 से 28/2025 तक की भर्तियों को रद्द करने की जानकारी दी है. वहीं बीपीएससी की ओर से इस भर्ती को रद्द के पीछे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं की गई है. 

उम्मीदवारों को करना होगा इंतजार 

बीपीएससी का कहना है कि जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था या इन पदों पर नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे, उन्हें अब आयोग की ओर से नई सूचना का इंतजार करना होगा. आयोग ने कहा है कि इस भर्ती के लिए एक नया एडवर्टाइजमेंट तैयार किया जा रहा है. हालांकि बीपीएससी ने नए नोटिफिकेशन की तारीख नहीं बताई है और न ही यह साफ किया है कि रिवाइज्ड प्रक्रिया में वैकेंसी की संख्या वही रहेगी या नहीं.

ये भी पढ़ें-CBSE Class 9 Scheme: CBSE का बड़ा बदलाव, 9वीं के छात्रों को अब पढ़ने होंगे 9 अनिवार्य विषय

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 30 Oct 2026 02:43 PM (IST)
Tags :
Education News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
CBSE Class 9 Scheme: CBSE का बड़ा बदलाव, 9वीं के छात्रों को अब पढ़ने होंगे 9 अनिवार्य विषय
CBSE का बड़ा बदलाव, 9वीं के छात्रों को अब पढ़ने होंगे 9 अनिवार्य विषय
शिक्षा
Sainik School Admission: सैनिक स्कूलों में अब हर क्लास में मिलेगा एडमिशन, नियम बदलने की तैयारी
सैनिक स्कूलों में अब हर क्लास में मिलेगा एडमिशन, नियम बदलने की तैयारी
शिक्षा
JEE Main Registration 2027: जेईई मेन 2027 में कहां दे पाएंगे परीक्षा, NTA ने लागू किया नियम
JEE Main 2027 में कहां दे पाएंगे परीक्षा, शहर चुनने के लिए NTA ने लागू किया नियम
शिक्षा
10 साल की उम्र में गंवाए दोनों हाथ, फिर भी हार नहीं मानी और बने तहसीलदार
10 साल की उम्र में गंवाए दोनों हाथ, फिर भी हार नहीं मानी और बने तहसीलदार
Advertisement

वीडियोज

रिश्तों का धोखा, साजिश और खौफ! 4 शहरों में जुर्म की 4 सनसनीखेज कहानियां...
MLC रिजल्ट, चौतरफा खटपट!
किसके वोट चोरी, किसकी सीनाजोरी?
Azam Khan बाहर आएंगे... किसका गेम बिगाड़ेंगे?
Gyanesh Kumar पर 'जन-महाभियोग' विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
MLC चुनाव रिजल्ट का साइड इफेक्ट, BJP-शिंदे गठबंधन में तकरार, UP में बढ़ी टेंशन
MLC चुनाव रिजल्ट का साइड इफेक्ट, BJP-शिंदे गठबंधन में तकरार, UP में बढ़ी टेंशन
पंजाब
AAP सबसे तेज! पंजाब चुनाव के लिए कल जारी होगी कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट
AAP सबसे तेज! पंजाब चुनाव के लिए कल जारी होगी कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट
स्पोर्ट्स
मुंबई इंडियंस का साथ नहीं छोड़ेंगे हार्दिक पांड्या! IPL 2027 ऑक्शन से पहले चौंकाने वाला अपडेट
मुंबई इंडियंस का साथ नहीं छोड़ेंगे हार्दिक पांड्या! IPL 2027 ऑक्शन से पहले चौंकाने वाला अपडेट
ओटीटी
अब OTT पर भौकाल मचाने आ गई 'मिर्जापुर द मूवी', जानें- कहां देखें ये फिल्म?
अब ओटीटी पर भौकाल मचाएगी 'मिर्जापुर द मूवी', जानें- कहां देखें ये फिल्म?
विश्व
अब किसके हाथ में इजरायली सत्ता की चाबी? नेतन्याहू-आइजेनकोट के बीच टक्कर, कैसे होगा फैसला?
अब किसके हाथ में इजरायली सत्ता की चाबी? नेतन्याहू-आइजेनकोट के बीच टक्कर, कैसे होगा फैसला?
इंडिया
'UPA में खराब हुई IDBI की हालत', सीतारमण का पलटवार, कांग्रेस के 5 कामों पर सवाल
'UPA में खराब हुई IDBI की हालत', सीतारमण का पलटवार, कांग्रेस के 5 कामों पर सवाल
Home Tips
Water Tank Cleaning Tips: पानी की टंकी कितने दिनों में साफ करनी चाहिए, 1, 2 या 6 महीना?
पानी की टंकी कितने दिनों में साफ करनी चाहिए, 1, 2 या 6 महीना?
शिक्षा
Sainik School Admission: सैनिक स्कूलों में अब हर क्लास में मिलेगा एडमिशन, नियम बदलने की तैयारी
सैनिक स्कूलों में अब हर क्लास में मिलेगा एडमिशन, नियम बदलने की तैयारी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget