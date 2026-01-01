परीक्षाओं का समय करीब आते ही स्कूल-कॉलेज के बच्चों के लिए तनाव भी बढ़ने लगता है. बोर्ड परीक्षाओं के साथ-साथ अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे विद्यार्थी अक्सर खुद को दबाव में महसूस करते हैं. परीक्षा का डर, रिजल्ट की चिंता और पूरा सिलेबस समय पर न खत्म होने का डर कई छात्रों को मानसिक रूप से थका देता है. खासकर कमजोर विद्यार्थी और परिवार की उम्मीदों के बोझ के कारण तनाव और बढ़ जाता है. लेकिन कुछ आसान तरीकों और सही दिनचर्या से आप इस तनाव को कंट्रोल कर सकते हैं और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं.

परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले टाइम टेबल बनाना सबसे पहला कदम है. बहुत बार छात्र यह नहीं समझ पाते कि पढ़ाई की शुरुआत कहां से करें. ऐसे में समय बीतता जाता है और तनाव बढ़ता है. इसलिए अपनी पढ़ाई को सेक्शन में बांटकर टाइम टेबल बनाएं. सुबह और दोपहर के लिए अलग-अलग विषय तय करें. समय का पालन करने से आप बिना घबराहट के पूरे सिलेबस को कवर कर पाएंगे और आत्मविश्वास भी बना रहेगा.

बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्कूल समय से पहले ही सिलेबस पूरा कर देता है. इस समय का सही इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है. नियमित रिवीजन करने से आप कमजोर टॉपिक्स पर पकड़ बना सकते हैं और परीक्षा के दिन घबराहट नहीं होगी. हर दिन कम-से-कम दो घंटे रिवीजन के लिए तय करें और पिछले टॉपिक्स को दोबारा पढ़ें.

पढ़ाई के बीच ब्रेक लेना न भूलें

लगातार पढ़ाई करने से दिमाग थक जाता है और एकाग्रता कम हो जाती है. इसलिए अपने टाइम टेबल में ब्रेक भी शामिल करें. छोटे-छोटे ब्रेक लेने से आपका मन और शरीर तरोताजा रहेगा. हर दो-तीन घंटे पढ़ाई के बाद 10-15 मिनट का ब्रेक लें, पानी पिएं या हल्का वॉक करें.

परीक्षा के समय अक्सर छात्र रात भर जागकर पढ़ाई करते हैं. यह आदत सेहत के लिए हानिकारक है और मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करती है. 7-8 घंटे की नींद लेना बेहद जरूरी है. नींद पूरी होने पर आपका दिमाग फोकस्ड और फ्रेश रहेगा, जिससे पढ़ाई का असर भी बढ़ेगा.

शारीरिक गतिविधि और एक्सरसाइज करें

पढ़ाई में व्यस्त होने के कारण छात्र अक्सर फिजिकल एक्टिविटी को नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन मानसिक तनाव कम करने और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यह जरूरी है कि आप रोजाना थोड़ा समय शारीरिक गतिविधि के लिए निकालें. वॉकिंग, योग, एक्सरसाइज या खेलकूद करें. इससे शरीर स्वस्थ रहेगा और दिमाग भी तरोताजा रहेगा.





यह भी पढ़ें - यूपी नीट पीजी राउंड 3 काउंसलिंग का शेड्यूल जारी, एमडी-एमएस में दाखिले का आखिरी बड़ा मौका

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI