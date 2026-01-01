हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
यहां हैं परीक्षा का तनाव कम करने के आसान उपाय, जानें कौन​सी ​आदतों से बनेंगे सफल

यहां हैं परीक्षा का तनाव कम करने के आसान उपाय, जानें कौन​सी ​आदतों से बनेंगे सफल

परीक्षा का तनाव हर विद्यार्थी के लिए चुनौतीपूर्ण होता है. लेकिन सही टाइम टेबल, नियमित रिवीजन और स्वस्थ दिनचर्या अपनाकर इसे आसानी से कम किया जा सकता है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 01 Jan 2026 05:48 PM (IST)
परीक्षाओं का समय करीब आते ही स्कूल-कॉलेज के बच्चों के लिए तनाव भी बढ़ने लगता है. बोर्ड परीक्षाओं के साथ-साथ अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे विद्यार्थी अक्सर खुद को दबाव में महसूस करते हैं. परीक्षा का डर, रिजल्ट की चिंता और पूरा सिलेबस समय पर न खत्म होने का डर कई छात्रों को मानसिक रूप से थका देता है. खासकर कमजोर विद्यार्थी और परिवार की उम्मीदों के बोझ के कारण तनाव और बढ़ जाता है. लेकिन कुछ आसान तरीकों और सही दिनचर्या से आप इस तनाव को कंट्रोल कर सकते हैं और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं.

परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले टाइम टेबल बनाना सबसे पहला कदम है. बहुत बार छात्र यह नहीं समझ पाते कि पढ़ाई की शुरुआत कहां से करें. ऐसे में समय बीतता जाता है और तनाव बढ़ता है. इसलिए अपनी पढ़ाई को सेक्शन में बांटकर टाइम टेबल बनाएं. सुबह और दोपहर के लिए अलग-अलग विषय तय करें. समय का पालन करने से आप बिना घबराहट के पूरे सिलेबस को कवर कर पाएंगे और आत्मविश्वास भी बना रहेगा.

बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्कूल समय से पहले ही सिलेबस पूरा कर देता है. इस समय का सही इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है. नियमित रिवीजन करने से आप कमजोर टॉपिक्स पर पकड़ बना सकते हैं और परीक्षा के दिन घबराहट नहीं होगी. हर दिन कम-से-कम दो घंटे रिवीजन के लिए तय करें और पिछले टॉपिक्स को दोबारा पढ़ें.

पढ़ाई के बीच ब्रेक लेना न भूलें

लगातार पढ़ाई करने से दिमाग थक जाता है और एकाग्रता कम हो जाती है. इसलिए अपने टाइम टेबल में ब्रेक भी शामिल करें. छोटे-छोटे ब्रेक लेने से आपका मन और शरीर तरोताजा रहेगा. हर दो-तीन घंटे पढ़ाई के बाद 10-15 मिनट का ब्रेक लें, पानी पिएं या हल्का वॉक करें.

परीक्षा के समय अक्सर छात्र रात भर जागकर पढ़ाई करते हैं. यह आदत सेहत के लिए हानिकारक है और मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करती है. 7-8 घंटे की नींद लेना बेहद जरूरी है. नींद पूरी होने पर आपका दिमाग फोकस्ड और फ्रेश रहेगा, जिससे पढ़ाई का असर भी बढ़ेगा.

शारीरिक गतिविधि और एक्सरसाइज करें
पढ़ाई में व्यस्त होने के कारण छात्र अक्सर फिजिकल एक्टिविटी को नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन मानसिक तनाव कम करने और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यह जरूरी है कि आप रोजाना थोड़ा समय शारीरिक गतिविधि के लिए निकालें. वॉकिंग, योग, एक्सरसाइज या खेलकूद करें. इससे शरीर स्वस्थ रहेगा और दिमाग भी तरोताजा रहेगा.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 01 Jan 2026 05:48 PM (IST)
