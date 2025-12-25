​पढ़ाई का प्रेशर न बने परेशानी, एक्सपर्ट्स ने बताया स्ट्रेस-फ्री बोर्ड एग्जाम का मंत्र

बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आते ही छात्रों पर पढ़ाई का दबाव बढ़ने लगता है. लंबा सिलेबस, समय की कमी और अच्छे नंबर लाने की चिंता अक्सर बच्चों को तनाव में डाल देती है. कई छात्र घंटों तक बिना रुके पढ़ाई करते रहते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा याद कर सकें. लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते हैं कि यह तरीका सही नहीं है. जरूरत से ज्यादा और लगातार पढ़ाई करने से दिमाग थक जाता है और पढ़ा हुआ याद रखने में परेशानी होने लगती है.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि पढ़ाई के दौरान दिमाग भी शरीर की तरह आराम चाहता है. अगर उसे समय-समय पर आराम न मिले तो उसकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है. यही वजह है कि विशेषज्ञ छात्रों को सलाह देते हैं कि वे एक घंटे की पढ़ाई के बाद कम से कम दस मिनट का ब्रेक जरूर लें. यह छोटा सा ब्रेक दिमाग को फिर से तरोताजा कर देता है और अगली पढ़ाई में ध्यान लगाने में मदद करता है.

सोशल मीडिया से रखें दूरी

ब्रेक के समय छात्रों को मोबाइल फोन या सोशल मीडिया से दूर रहने की सलाह दी जाती है. इस दौरान आंखों और दिमाग को सही आराम नहीं मिल पाता. बेहतर होगा कि छात्र थोड़ी देर टहल लें, आंखें बंद करके गहरी सांस लें या हल्की स्ट्रेचिंग करें. इससे शरीर में ताजगी आती है और मन भी शांत रहता है. कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि ब्रेक के समय मनपसंद संगीत सुनना या पानी पीना भी फायदेमंद हो सकता है.

पढ़ाई के साथ-साथ खानपान पर ध्यान देना भी बेहद जरूरी है. अक्सर बोर्ड एग्जाम के समय छात्र या तो खाना छोड़ देते हैं या फिर जंक फूड पर ज्यादा निर्भर हो जाते हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि सही और संतुलित आहार दिमाग की सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है. फल, हरी सब्जियां, दाल, दूध और सूखे मेवे दिमाग को ऊर्जा देते हैं और याददाश्त को बेहतर बनाते हैं. वहीं ज्यादा तला-भुना और बाहर का खाना सुस्ती और थकान बढ़ा सकता है.

क्या बोले एक्सपर्ट

एक्सपर्ट्स का कहना है कि लगातार और लंबे समय तक पढ़ाई करने से दिमाग जल्दी थक जाता है, जिससे याद रखने की क्षमता पर असर पड़ता है. मेदांता हॉस्पिटल में चिकित्सक डॉ. अर्पिता कुलश्रेष्ठ छात्रों को सलाह देती हैं कि वे हर एक घंटे की पढ़ाई के बाद कम से कम 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें, ताकि दिमाग को आराम मिल सके. इसके साथ ही हेल्दी और संतुलित आहार लेना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि सही पोषण से शरीर और मन दोनों मजबूत रहते हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि सही समय पर आराम, अच्छी नींद और पौष्टिक भोजन अपनाकर छात्र परीक्षा के तनाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं.

