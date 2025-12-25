हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षा​पढ़ाई का प्रेशर न बने परेशानी, एक्सपर्ट्स ने बताया स्ट्रेस-फ्री बोर्ड एग्जाम का मंत्र

​पढ़ाई का प्रेशर न बने परेशानी, एक्सपर्ट्स ने बताया स्ट्रेस-फ्री बोर्ड एग्जाम का मंत्र

बोर्ड परीक्षाओं के दौरान लगातार पढ़ाई करने से दिमाग थक जाता है और तनाव बढ़ता है, इसलिए एक्सपर्ट्स ब्रेक लेने की सलाह देते हैं. हर एक घंटे की पढ़ाई के बाद 10 मिनट का आराम जरूरी है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 25 Dec 2025 02:22 PM (IST)
Preferred Sources

बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आते ही छात्रों पर पढ़ाई का दबाव बढ़ने लगता है. लंबा सिलेबस, समय की कमी और अच्छे नंबर लाने की चिंता अक्सर बच्चों को तनाव में डाल देती है. कई छात्र घंटों तक बिना रुके पढ़ाई करते रहते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा याद कर सकें. लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते हैं कि यह तरीका सही नहीं है. जरूरत से ज्यादा और लगातार पढ़ाई करने से दिमाग थक जाता है और पढ़ा हुआ याद रखने में परेशानी होने लगती है.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि पढ़ाई के दौरान दिमाग भी शरीर की तरह आराम चाहता है. अगर उसे समय-समय पर आराम न मिले तो उसकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है. यही वजह है कि विशेषज्ञ छात्रों को सलाह देते हैं कि वे एक घंटे की पढ़ाई के बाद कम से कम दस मिनट का ब्रेक जरूर लें. यह छोटा सा ब्रेक दिमाग को फिर से तरोताजा कर देता है और अगली पढ़ाई में ध्यान लगाने में मदद करता है.

सोशल मीडिया से रखें दूरी

ब्रेक के समय छात्रों को मोबाइल फोन या सोशल मीडिया से दूर रहने की सलाह दी जाती है. इस दौरान आंखों और दिमाग को सही आराम नहीं मिल पाता. बेहतर होगा कि छात्र थोड़ी देर टहल लें, आंखें बंद करके गहरी सांस लें या हल्की स्ट्रेचिंग करें. इससे शरीर में ताजगी आती है और मन भी शांत रहता है. कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि ब्रेक के समय मनपसंद संगीत सुनना या पानी पीना भी फायदेमंद हो सकता है.

पढ़ाई के साथ-साथ खानपान पर ध्यान देना भी बेहद जरूरी है. अक्सर बोर्ड एग्जाम के समय छात्र या तो खाना छोड़ देते हैं या फिर जंक फूड पर ज्यादा निर्भर हो जाते हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि सही और संतुलित आहार दिमाग की सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है. फल, हरी सब्जियां, दाल, दूध और सूखे मेवे दिमाग को ऊर्जा देते हैं और याददाश्त को बेहतर बनाते हैं. वहीं ज्यादा तला-भुना और बाहर का खाना सुस्ती और थकान बढ़ा सकता है.

क्या बोले एक्सपर्ट

एक्सपर्ट्स का कहना है कि लगातार और लंबे समय तक पढ़ाई करने से दिमाग जल्दी थक जाता है, जिससे याद रखने की क्षमता पर असर पड़ता है. मेदांता हॉस्पिटल में चिकित्सक डॉ. अर्पिता कुलश्रेष्ठ छात्रों को सलाह देती हैं कि वे हर एक घंटे की पढ़ाई के बाद कम से कम 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें, ताकि दिमाग को आराम मिल सके. इसके साथ ही हेल्दी और संतुलित आहार लेना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि सही पोषण से शरीर और मन दोनों मजबूत रहते हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि सही समय पर आराम, अच्छी नींद और पौष्टिक भोजन अपनाकर छात्र परीक्षा के तनाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें - बैंक ऑफ इंडिया में 400 पदों पर भर्ती, हर महीने मिलेंगे इतने हजार रुपये; पढ़ें डिटेल्स

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 25 Dec 2025 02:22 PM (IST)
Tags :
Education Board Exam
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
1.1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली गणेश का एनकाउंटर, मुठभेड़ में दो महिला माओइस्ट की भी मौत
1.1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली गणेश का एनकाउंटर, मुठभेड़ में दो महिला माओइस्ट की भी मौत
बिहार
खरमास के बाद 'मैदान' में उतरेंगे निशांत कुमार? RJD के दावे के बीच JDU ने दिया बड़ा संकेत
खरमास के बाद 'मैदान' में उतरेंगे निशांत कुमार? RJD के दावे के बीच JDU ने दिया बड़ा संकेत
इंडिया
भारत की K-4 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर, मुकाबले में पाकिस्तान के पास कौन सी?
भारत की K-4 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर, मुकाबले में पाकिस्तान के पास कौन सी?
साउथ सिनेमा
रजनीकांत स्टारर 'जेलर 2' में हुई अब बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की एंट्री ? मिथुन चक्रवर्ती ने कर दिया कंफर्म!
रजनीकांत की 'जेलर 2' में शाहरुख खान भी मचाएंगे धमाल? मिथुन चक्रवर्ती ने कर दिया कंफर्म!
Advertisement

वीडियोज

Rupee और Bonds पर RBI का Rs. 3 Lakh Crore का Game-Changer Step| Paisa Live
Bangladesh पहुंचा Khaleda Zia का बेटा Tariq Rehman, बदलने वाला है पीएम ! । Yunus Khan
Bhay Interview: Gaurav Tiwari की mysterious stories, Real Horror Locations और Spooky BTS experience Ft. Danish Sood
BSP के स्मारक, SAPA के पार्क मॉडल को अब BJP का प्रेरणा स्थल देगा कड़ी टक्कर । Ataj Jayanti
BMC Election से Raj Thackeray के नेता के इस नेता के पोस्ट ने मचा दिया चुनावी मैदान में तहलका
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
1.1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली गणेश का एनकाउंटर, मुठभेड़ में दो महिला माओइस्ट की भी मौत
1.1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली गणेश का एनकाउंटर, मुठभेड़ में दो महिला माओइस्ट की भी मौत
बिहार
खरमास के बाद 'मैदान' में उतरेंगे निशांत कुमार? RJD के दावे के बीच JDU ने दिया बड़ा संकेत
खरमास के बाद 'मैदान' में उतरेंगे निशांत कुमार? RJD के दावे के बीच JDU ने दिया बड़ा संकेत
इंडिया
भारत की K-4 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर, मुकाबले में पाकिस्तान के पास कौन सी?
भारत की K-4 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर, मुकाबले में पाकिस्तान के पास कौन सी?
साउथ सिनेमा
रजनीकांत स्टारर 'जेलर 2' में हुई अब बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की एंट्री ? मिथुन चक्रवर्ती ने कर दिया कंफर्म!
रजनीकांत की 'जेलर 2' में शाहरुख खान भी मचाएंगे धमाल? मिथुन चक्रवर्ती ने कर दिया कंफर्म!
टेलीविजन
'भटकने की जरूरत..' टीवी की इस 'नागिन' को दोस्त से था प्यार, ब्रेकअप से टूटी एक्ट्रेस का छलका दर्द
टीवी की इस 'नागिन' को दोस्त से था प्यार, ब्रेकअप से टूटी एक्ट्रेस का छलका दर्द
क्रिकेट
CSK ने जिस खिलाड़ी पर 14.2 करोड़ में खरीदा, अब उसी ने डेब्यू पर किया कमाल, झटके इतने विकेट
CSK ने जिस खिलाड़ी पर 14.2 करोड़ में खरीदा, अब उसी ने डेब्यू पर किया कमाल, झटके इतने विकेट
यूटिलिटी
ट्रेन में कब अपग्रेड होता है टिकट, कैसे कराएं बुकिंग कि हर बार मिले इसका फायदा?
ट्रेन में कब अपग्रेड होता है टिकट, कैसे कराएं बुकिंग कि हर बार मिले इसका फायदा?
हेल्थ
Atal Canteen: 1 रुपये या 5 रुपये की कैंटीन का खाना कितना होता है हेल्दी, कैसे कर सकते हैं इसकी जांच?
1 रुपये या 5 रुपये की कैंटीन का खाना कितना होता है हेल्दी, कैसे कर सकते हैं इसकी जांच?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Embed widget