Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाJEE-NEET में मदद करेगा 'विद्या साथी', 24×7 डाउट क्लियर कराएंगे 75000 टीचर्स

JEE-NEET में मदद करेगा 'विद्या साथी', 24×7 डाउट क्लियर कराएंगे 75000 टीचर्स

बिहार सरकार के अनुसार विद्या साथी प्लेटफाॅर्म का उद्देश्य छात्रों को ऐसी सुविधा देना है, जहां वे अपनी पढ़ाई के दौरान आने वाली शंकाओं का समाधान कभी भी प्राप्त कर सके.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 26 Aug 2026 06:59 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार के स्कूली छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा की दिशा में एक नई पहल शुरू की गई है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार विद्या साथी ऐप लॉन्च किया. जिसके माध्यम से कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों को पढ़ाई से जुड़ी मदद, लाइव शिक्षक और डिजिटल स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा. इस पहल की शुरुआत राज्य के 28 जिलों में स्थित 700 सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूलों में की गई है. जिससे पहले चरण में करीब 3 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. 

विद्या साथी पर मिलेगा 24 घंटे लाइव टीचर सपोर्ट 

सरकार के अनुसार इस प्लेटफाॅर्म का उद्देश्य छात्रों को ऐसी सुविधा देना है, जहां वे अपनी पढ़ाई के दौरान आने वाली शंकाओं का समाधान कभी भी प्राप्त कर सके. इसके लिए ऐप पर 24 घंटे लाइव टीचर सपोर्ट रहेगा और विद्यार्थी अपने जरूरत के अनुसार टीचर का चयन कर वन टू वन इंटरेक्शन सेशन के जरिए सवाल पूछ सकेंगे. 

9वीं से 12वीं तक के छात्रों को मिलेगी मदद 

बिहार विद्या साथी खास तौर पर स्कूल शिक्षाको डिजिटल माध्यम से मजबूत बनाने के लिए तैयार किया गया है. मुख्यमंत्री ने बताया कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को सभी विषयों की डिजिटल अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी. वहीं कक्षा 11वीं और 12वीं के विज्ञान वर्ग के छात्रों को लाइव ट्यूटर सपोर्ट के साथ अतिरिक्त शैक्षणिक सामग्री भी मिलेगी. ऐप के जरिए छात्रों को नियमित पढ़ाई के अलावा बोर्ड परीक्षा की तैयारी में भी सहायता दी जाएगी. इसके साथ ही बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए जेईई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़ी डिजिटल स्टडी सामग्री भी प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराई जाएगी. 

ये भी पढ़ें-बिहार बोर्ड 10वीं-12वीं के परीक्षा फॉर्म आज से शुरू, 16 सितंबर तक मौका

कुल 75 हजार शिक्षक देखेंगे व्यक्तिगत मार्गदर्शन 

इसे डिजिटल शिक्षा व्यवस्था के लिए लगभग 75,000 शिक्षकों का नेटवर्क तैयार किया गया है. यह शिक्षक छात्रों को व्यक्तिगत रूप से पढ़ाई में सहयोग देंगे और उनकी शंकाओं का समाधान करेंगे. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे लेकर कहा है कि विद्यार्थी अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार टीचर चुन सकते हैं, जिससे उन्हें सब्जेक्ट समझने और कठिन टॉपिक पर बेहतर मार्गदर्शन मिल सकेगा. सरकार की कोशिश है कि छात्रों को पढ़ाई के लिए अतिरिक्त सहयोग किसी भी समय मिले. 

एआई टूल से आसान होगी कॉन्सेप्ट की पढ़ाई 

बिहार विद्या साथी ऐप में आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स भी शामिल किए गए हैं. उनके माध्यम से छात्रों को कॉन्सेप्ट समझना, प्रैक्टिस करने और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने की सुविधा मिलेगी. सरकार का मानना है कि डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से विद्यार्थी अपनी सीखने की क्षमता को मजबूत कर सकेंगे और जरूरत के अनुसार बार-बार प्रैक्टिस भी कर पाएंगे.

ये भी पढ़ें-लद्दाख में 2000 इंटर्नशिप का मौका, हर महीने ही मिलेगा 5000 स्टाइपेंड

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 26 Aug 2026 06:59 AM (IST)
Tags :
Education News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
JEE-NEET में मदद करेगा 'विद्या साथी', 24×7 डाउट क्लियर कराएंगे 75000 टीचर्स
JEE-NEET में मदद करेगा 'विद्या साथी', 24×7 डाउट क्लियर कराएंगे 75000 टीचर्स
शिक्षा
अब आप कंट्रोल कर पाएंगे दिल्ली का प्रदूषण, 2 लाख रुपये सैलरी भी देगी सरकार
अब आप कंट्रोल कर पाएंगे दिल्ली का प्रदूषण, 2 लाख रुपये सैलरी भी देगी सरकार
शिक्षा
BU के रिजल्ट में गड़बड़ी, पास छात्रों को फेल और गलत विषय जोड़कर दिए 0 नंबर
BU के रिजल्ट में गड़बड़ी, पास छात्रों को फेल और गलत विषय जोड़कर दिए 0 नंबर
शिक्षा
लद्दाख में 2000 इंटर्नशिप का मौका, हर महीने ही मिलेगा 5000 स्टाइपेंड
लद्दाख में 2000 इंटर्नशिप का मौका, हर महीने ही मिलेगा 5000 स्टाइपेंड
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड की मोहब्बत पर मौत की स्क्रिप्ट !
कचरे में फेंकी एक्सपायर्ड चॉकलेट, लूटने उमड़ी भीड़!
'ऑल इंडिया पॉलिसी'..रोजगार मांगोगे,मिलेगी लाठी !
Kriti Sanon के रक्षाबंधन ऐड पर भड़कीं Kangana Ranaut
युवाओं की आवाज क्यों नहीं सुन रही सम्राट सरकार? पटना में बवाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान के साथ आया चीन, ट्रंप के बैन पर खूब सुनाया
ईरान के साथ आया चीन, ट्रंप के बैन पर खूब सुनाया
दिल्ली NCR
हिजाब पर इलाहाबाद HC के फैसले पर खुर्शीद बोले, 'ये बहुत...'
हिजाब पर इलाहाबाद HC के फैसले पर खुर्शीद बोले, 'ये बहुत...'
क्रिकेट
'बुखार हो जाएगा...' कोलंबो की बारिश में नहाए चोटिल ऋषभ पंत; वीडियो वायरल
'बुखार हो जाएगा...' कोलंबो की बारिश में नहाए चोटिल ऋषभ पंत; वीडियो वायरल
तमिल सिनेमा
बॉक्स ऑफिस पर 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
रिलीज से पहले ही 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
'ये देश धर्मशाला नहीं...', अमित शाह का घुसपैठियों के मुद्दे पर बड़ा बयान
'ये देश धर्मशाला नहीं...', अमित शाह का घुसपैठियों के मुद्दे पर बड़ा बयान
विश्व
US मिलिट्री एयरक्राफ्ट अचानक पहुंचा रूस, रहस्यमयी लैंडिंग की क्या वजह?
US मिलिट्री एयरक्राफ्ट अचानक पहुंचा रूस, रहस्यमयी लैंडिंग की क्या वजह?
इंडिया
कृति सेनन के समर्थन में उतरे राहुल गांधी, कहा- 'ट्रोलिंग बंद करें, एक महिला...'
कृति सेनन के समर्थन में उतरे राहुल गांधी, कहा- ट्रोलिंग बंद करें
शिक्षा
अब आप कंट्रोल कर पाएंगे दिल्ली का प्रदूषण, 2 लाख रुपये सैलरी भी देगी सरकार
अब आप कंट्रोल कर पाएंगे दिल्ली का प्रदूषण, 2 लाख रुपये सैलरी भी देगी सरकार
ENT LIVE
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
ENT LIVE
The Traitors 2: Parul Gulati पर CHEATING के आरोप, Shahneel Gill ने कहा- ‘ये Unfair है
The Traitors 2: Parul Gulati पर CHEATING के आरोप, Shahneel Gill ने कहा- ‘ये Unfair है
ABP NEWS
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
ABP NEWS
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
ABP NEWS
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Embed widget