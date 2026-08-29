बिहार में फेल नहीं होंगे बच्चे, कम नंबर पर भी मिलेगा स्किल ट्रेनिंग का मौका

बिहार में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में फेल रहने वाले छात्रों के लिए सरकार ने एक नई पहल की है. अब ऐसे छात्रों की मार्कशीट पर सीधे फेल नहीं लिखा जाएगा, इसकी जगह एलिजिबल फॉर स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास के लिए योग्य लिखा जाएगा. राज्य सरकार का कहना है कि परीक्षा में पास होने जितने अंक हासिल नहीं कर पाने से किसी छात्र की प्रतिभा खत्म नहीं हो जाती. इसी सोच के साथ असफल छात्रों को आगे बढ़ने के लिए दूसरा रास्ता देने की तैयारी की गई है. सरकार के अनुसार, यह बदलाव मौजूद शैक्षणिक सत्र से कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं में लागू किया जाएगा.

फेल की जगह क्या लिखा जाएगा?

बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि बोर्ड प्रमाणपत्रों पर फेल शब्द की जगह एलिजिबल फॉर स्किल डेवलपमेंट लिखा जाएगा. इस बदलाव का मकसद उन छात्रों को आगे की पढ़ाई और कौशल प्रशिक्षण से जोड़ना है, जो बोर्ड परीक्षा में पास नहीं हो पाते हैं. ऐसे छात्रों को बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन की ओर से संचालित ट्रेनिंग प्रोग्राम में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकेगा. यानी परीक्षा में फेल होना छात्रों के लिए स्किल सीखने का रास्ता बंद नहीं करेगा.

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1 महीने तक मिलेंगे विशेष सत्र

सरकार ने सिर्फ मार्कशीट में शब्द बदलने तक ही पहल को सीमित नहीं रखा है. कक्षा 10वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए एक महीने के विशेष सत्र भी आयोजित किए जाएंगे. इन सत्रों का उद्देश्य छात्रों को परीक्षा की तैयारी में मदद करना और उनके दोबारा सफल होने की संभावना बढ़ाना है. शिक्षा मंत्री के अनुसार परीक्षा में उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन नहीं करने का मतलब यह नहीं है कि छात्रों में प्रतिभा नहीं है. इस वजह से असफल प्रयास के बाद छात्रों को सुधार का मौका देने और उन्हें पीछे छूटने से रोकने पर जोर दिया जा रहा है.

पढ़ाई के अलावा एक्टिविटी पर भी जोर

बिहार सरकार स्कूलों में छात्रों को केवल किताबों तक सीमित रखने के बजाय दूसरी एक्टिविटी से जोड़ने की दिशा में भी कदम उठा रही है. इसी कड़ी में शनिवार को सरकारी स्कूलों में नो बैग डे की व्यवस्था शुरू करने की घोषणा की गई है. 6 अगस्त को घोषित व्यवस्था के अनुसार शनिवार को सरकारी स्कूल सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेंगे. वहीं सोमवार से शुक्रवार तक स्कूल का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा.

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