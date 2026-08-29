Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीयूपी में नौकरी की बहार, चुनाव से पहले 1 लाख युवाओं को मिलेगी जॉब 

यूपी में नौकरी की बहार, चुनाव से पहले 1 लाख युवाओं को मिलेगी जॉब 

अगले करीब साढ़े तीन महीने में उत्तरप्रदेश में एक लाख से ज्यादा युवाओं को अलग-अलग सरकारी विभागों में रोजगार देने का टारगेट रखा गया है. इनमें सबसे बड़ी संख्या पुलिस भर्ती से जुड़ी है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 29 Aug 2026 03:31 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी संख्या में युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने की तैयारी है. अगले करीब साढ़े तीन महीने में राज्य में एक लाख से ज्यादा युवाओं को अलग-अलग सरकारी विभागों में रोजगार देने का टारगेट रखा गया है. इनमें सबसे बड़ी संख्या पुलिस भर्ती से जुड़ी है. पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के जरिए 74,103 युवाओं को सेवायोजित किया जाना है. इसके अलावा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और सहकारी संस्थागत सेवा मंडल की भर्तियों के रिजल्ट भी तय समय सीमा में जारी किए जाने की तैयारी है. 

मुख्य सचिव की बैठक के बाद मिली जानकारी 

हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में अलग-अलग भर्ती संस्थाओं की ओर से चल रही परीक्षाओं और उनके रिजल्ट को लेकर जानकारी दी गई है. पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने बताया कि अप्रैल से जून के बीच होमगार्ड और आरक्षी नागरिक पुलिस समेत दूसरे पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जा चुकी है. अब इन भर्तियों के रिजल्ट जारी किए जाने की तैयारी है. 

पुलिस भर्ती में 74,103 युवाओं को मिलेगा मौका 

पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से कुल 74,103 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है. इसमें होमगार्ड के 41,424 पद और आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष के 32,679 पद शामिल है. होमगार्ड भर्ती का रिजल्ट 30 सितंबर तक और कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट 31 अक्टूबर तक जारी किए जाने की संभावना है. परीक्षा पूरी होने के बाद अब बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को रिजल्ट का इंतजार है

ये भी पढ़ें-NEET UG काउंसलिंग राउंड 2 का शेड्यूल जारी, 3 सितंबर से शुरू होगी प्रक्रिया

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 25,194 युवाओं को नौकरी 

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से भी अलग-अलग भर्तियों के रिजल्ट जारी कर युवाओं की नई को नियुक्ति देने की तैयारी है. आयोग के जरिए 15 दिसंबर तक 25,194 युवाओं को नौकरी दिए जाने की संभावना है. आयोग की ओर से जानकारी से अब तक परीक्षाओं के रिजल्ट दिसंबर तक जारी किए जाने की योजना है. कनिष्ठ सहायक के 54 पदों का रिजल्ट 31 अगस्त तक आने की संभावना है. वहीं सम्मिलित कनिष्ठ सहायक और दूसरों पदों के 5,369 पदों पर 10 सितंबर तक रिजल्ट आ सकता है.

इसके अलावा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 5,272 पद, नक्शानवीस एवं मानचित्र के 283 पद और प्रवर्तन कांस्टेबल के 477 पदों के लिए रिजल्ट 30 सितंबर तक की आने की संभावना है. सहायक स्टोर कीपर और सहायक ग्रेड के 200 पदों का रिजल्ट 7 अक्टूबर तक, जबकि वन रक्षक के एवं वन्य जीव रक्षक के 709 पदों का रिजल्ट 15 अक्टूबर तक जारी किया जा सकता है. इसके अलावा लेखपाल के 7,994 पदों का रिजल्ट 10 नवंबर तक आने की संभावना है. आशुलिपिक के 1,557 पदों का रिजल्ट 30 नवंबर तक और कनिष्ठ सहायक के 3,279 पदों का रिजल्ट 15 दिसंबर तक आने की संभावना है. 

सहकारी सेवा मंडल में 2200 पदों पर भर्ती 

उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल भी भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने की तैयारी कर रहा है. सम्मिलित सहकारी बैंकिंग और तकनीकी सेवा के करीब 2,200 पदों के लिए सितंबर-अक्टूबर के दौरान परीक्षा कराई जाने की तैयारी है.  इन भर्तियों का अंतिम चयन रिजल्ट 30 नवंबर तक घोषित किए जाने की संभावना है.

ये भी पढ़ें-CBSE 12वीं सप्लीमेंट्री का शेड्यूल जारी, 31 अगस्त को मिलेगी आंसर कॉपी

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 29 Aug 2026 03:31 PM (IST)
Tags :
Education News UP Govt Jobs 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

नौकरी
यूपी में नौकरी की बहार, चुनाव से पहले 1 लाख युवाओं को मिलेगी जॉब 
यूपी में नौकरी की बहार, चुनाव से पहले 1 लाख युवाओं को मिलेगी जॉब 
नौकरी
यूपी चकबंदी विभाग में MTS भर्ती, 8वीं पास युवा 2 सितंबर तक करें आवेदन
यूपी चकबंदी विभाग में MTS भर्ती, 8वीं पास युवा 2 सितंबर तक करें आवेदन
नौकरी
डाक विभाग में निकली 25 हजार से ज्यादा नौकरियां, 10वीं पास करें आवेदन
डाक विभाग में निकली 25 हजार से ज्यादा नौकरियां, 10वीं पास करें आवेदन
नौकरी
RRB NTPC UG CBT 2 की तारीख जारी, इस दिन होगी परीक्षा
RRB NTPC UG CBT 2 की तारीख जारी, इस दिन होगी परीक्षा
Advertisement

वीडियोज

Nepal Flood Disaster 2.0 | Breaking: नेपाल में जलप्रलय 2.0 का खतरा! | Balen Shah | Death Toll | ABP
Big Breaking | Nepal Flood Latest Update | Death Toll: नेपाल में मौत का आंकड़ा पहुंचा 600 | ABP
Big Breaking | Nepal Flood Latest Update: जहां मची भयानक तबाही...वहां अभी कैसे हालात? | Death Toll
सिंगर अंकित बालियान के कत्ल की LIVE पिक्चर! | Sansani | ABP News
देखिए नेपाल में तबाही की हर एक तस्वीर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सैलाब तो थम गया, पर नहीं थम रहे आंसू! मलबे से उठ रही दुर्गंध और अपनों की तलाश
सैलाब तो थम गया, पर नहीं थम रहे आंसू! मलबे से उठ रही दुर्गंध और अपनों की तलाश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'PDA से घबराए हैं सामंतवादी लोग...', अखिलेश यादव का BJP पर हमला
'PDA से घबराए हैं सामंतवादी लोग...', अखिलेश यादव का BJP पर हमला
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर! कौन हैं अयान अकरम, जिनकी टीम इंडिया में हुई एंट्री?
हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर! कौन हैं अयान अकरम, जिनकी टीम इंडिया में हुई एंट्री?
बॉलीवुड
इमरान हाशमी को हुआ स्वाइन फ्लू, H1N1 टेस्ट आया पॉजिटिव
इमरान हाशमी को हुआ स्वाइन फ्लू, H1N1 टेस्ट आया पॉजिटिव
इंडिया
भागवत के न्यूयॉर्क कार्यक्रम का कौन और क्यों कर रहा विरोध, क्या है वजह
भागवत के न्यूयॉर्क कार्यक्रम का कौन और क्यों कर रहा विरोध, क्या है वजह
इंडिया
सोनिया गांधी की किताब को लेकर सियासी बवाल! कांग्रेस-BJP आमने-सामने
सोनिया गांधी की किताब को लेकर सियासी बवाल! कांग्रेस-BJP आमने-सामने
शिक्षा
NEET UG काउंसलिंग राउंड 2 का शेड्यूल जारी, 3 सितंबर से शुरू होगी प्रक्रिया
NEET UG काउंसलिंग राउंड 2 का शेड्यूल जारी, 3 सितंबर से शुरू होगी प्रक्रिया
Home Tips
Floor Cleaning Tips: झाड़ू लगाने के बाद भी फर्श पर आती है धूल? न करें ये 1 गलती
झाड़ू लगाने के बाद भी फर्श पर आती है धूल? न करें ये 1 गलती
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget