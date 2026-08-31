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पंजाब यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में बवाल, छात्रों की पुलिस से धक्का-मुक्की

PUSU चुनाव में वोटिंग को लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट में हंगामा हुआ. गेट बंद होने पर छात्रों ने नारेबाजी की और पुलिस से धक्का-मुक्की हुई.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 31 Aug 2026 01:22 PM (IST)
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पंजाब यूनिवर्सिटी में सोमवार (31 अगस्त) को छात्र संघ चुनाव के दौरान उस समय माहौल गरमा गया, जब लॉ डिपार्टमेंट परिसर में वोटिंग को लेकर छात्रों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई. छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर और बाहर जमकर नारेबाजी की. बढ़ते तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

छात्रों का आरोप है कि वोटिंग का समय सुबह 11 बजे तक था, लेकिन लॉ डिपार्टमेंट का गेट सुबह करीब 10 बजे ही बंद कर दिया गया. इससे कई छात्र मतदान से वंचित होने की आशंका को लेकर नाराज हो गए. छात्रों ने गेट खुलवाने और मतदान शुरू कराने की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी.

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मतपेटी ले जाने से छात्रों ने रोका

हंगामे के बीच पुलिस लॉ डिपार्टमेंट से मतपेटी लेकर जाने लगी. हालांकि, विद्यार्थियों ने पुलिस को मतपेटी ले जाने नहीं दिया. छात्रों का कहना है कि जब तक मतदान को लेकर स्थिति साफ नहीं होती और सभी पात्र छात्रों को वोट डालने का मौका नहीं मिलता, तब तक मतपेटी को यहां से नहीं ले जाने दिया जाएगा.

मतदान शुरू नहीं होने से विद्यार्थियों में लगातार नाराजगी बनी हुई है. मौके पर मौजूद अधिकारियों की ओर से छात्रों को समझाने और अलग-अलग तरह के आश्वासन देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है. मामले को शांत कराने के लिए डीएसडब्ल्यू (डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर) भी मौके पर पहुंचे और छात्रों से बातचीत की.

पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के लिए सोमवार को मतदान कराया जा रहा है. चुनाव को लेकर छात्रों में काफी उत्साह है, लेकिन लॉ डिपार्टमेंट में पैदा हुए विवाद ने माहौल तनावपूर्ण कर दिया है.

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यूनिवर्सिटी में मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शाम को छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे. अब सभी की नजर इस बात पर है कि लॉ डिपार्टमेंट में मतदान को लेकर बने विवाद का समाधान किस तरह निकाला जाता है.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 31 Aug 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
Panjab University PUNJAB NEWS Pusu
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