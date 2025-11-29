बिहार विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम की डेटशीट जारी कर दी गई है. जिसे स्टूडेंट्स आधिकारिक साइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं. इस साल 12वीं क्लास की परीक्षा 2 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक आयोजित होगी. वहीं, 10वीं क्लास की परीक्षा 17 से लेकर 25 फरवरी के बीच कराई जाएगी.

बिहार विद्यालय पंचायत समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कैलेंडर जारी करते हुए बताया कि पहले इंटरमीडिएट की परीक्षा 2 फरवरी से शुरू होगी उसके लिए एडमिट कार्ड 16 जनवरी से 31 जनवरी तक स्कूलों में वितरण किया जाएगा तथा वेबसाइट पर भी परीक्षार्थी डाउनलोड कर सकते हैं. मैट्रिक परीक्षा 8 दिनों तक चलेगी बीच में 22 फरवरी रविवार है. यह परीक्षा भी दोनों पालियां में 9:30 बजे से और दूसरी पाली दो बजे से होगी.

मैट्रिक परीक्षा के लिए 8 जनवरी से 15 जनवरी तक एडमिट कार्ड का वितरण होगा. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कैलेंडर में दावा किया है कि मार्च से लेकर अप्रैल के बीच मैट्रिक परीक्षा का भी रिजल्ट जारी हो जाएगा. पहले इंटरमीडिएट का रिजल्ट होगा और उसके तुंरत बाद मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया जाएगा.

बिहार इंटर परीक्षा 2026 का टाइमटेबल



2 फरवरी को पहली पाली में बायोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स और म्यूजिक, जबकि दूसरी पाली में फिज़िक्स, फिलॉसफी, बिजनेस स्टडीज और फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा होगी. 5 फरवरी को पहली पाली में फिज़िक्स और दूसरी में जियोग्राफी, बिजनेस स्टडीज व म्यूजिक की परीक्षा होगी. 6 फरवरी की पहली पाली अंग्रेजी के लिए जबकि दूसरी पाली IA हिंदी और वोकेशनल अरबी के लिए निर्धारित है. 7 फरवरी को पहली पाली में केमिस्ट्री और दूसरी में इंग्लिश व एग्रीकल्चर की परीक्षा होगी. 9 फरवरी को पहली पाली हिंदी और दूसरी में वोकेशनल इलेक्टिव पेपर-1 होगा.

10 फरवरी को पहली पाली में उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृत, मगही, भोजपुरी, अरबी, फारसी, पाली और बांग्ला सहित भाषाओं की परीक्षा, जबकि दूसरी पाली में साइकोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप की परीक्षा होगी. 11 फरवरी को पहली पाली में म्यूजिक व वोकेशनल इलेक्टिव पेपर-2 और दूसरी पाली में सुरक्षा शिक्षा, पर्यटन, रिटेल, होम साइंस (ISC), तथा IA के गणित, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र की परीक्षा होगी. 12 फरवरी को पहली पाली में समाजशास्त्र और दूसरी पाली में अकाउंटेंसी, रिटेल मैनेजमेंट, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT की परीक्षाएं होंगी. 13 फरवरी को पहली पाली में तीनों संकायों की भाषाएं और दूसरी पाली में कंप्यूटर साइंस, मल्टीमीडिया एवं वेब टेक, योगा और अन्य वोकेशनल ट्रेड्स की परीक्षा होगी.

बिहार 10वीं परीक्षा 2026 का टाइमटेबल

पहले ही दिन 17 फरवरी मंगलवार को पहली और दूसरी दोनों पालियों में मातृभाषा की परीक्षा आयोजित होगी. इसके अगले दिन 18 फरवरी बुधवार को छात्रों की गणित की परीक्षा दोनों पालियों में होगी. 19 फरवरी गुरुवार को द्वितीय भारतीय भाषा, 20 फरवरी शुक्रवार को सामाजिक विज्ञान और 21 फरवरी शनिवार को विज्ञान की परीक्षा दोनों पालियों में होगी. इसके बाद 23 फरवरी सोमवार को अंग्रेजी की परीक्षा निर्धारित है.

24 फरवरी मंगलवार को वैकल्पिक विषय जैसे अरबी, फारसी, संस्कृत, मैथिली आदि की परीक्षा आयोजित की जाएगी. परीक्षा कार्यक्रम का अंतिम दिन 25 फरवरी बुधवार होगा, जिसमें पहली पाली में व्यावसायिक विषय की परीक्षा ली जाएगी, जबकि दूसरी पाली में कोई परीक्षा नहीं रखी गई है.

