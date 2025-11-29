हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाBihar Board Date Sheet 2026: बिहार बोर्ड ने जारी की 10वीं-12वीं क्लास की डेटशीट, फरवरी में शुरू होंगी परीक्षा

Bihar Board Date Sheet 2026: बिहार बोर्ड ने जारी की 10वीं-12वीं क्लास की डेटशीट, फरवरी में शुरू होंगी परीक्षा

Bihar Board Date Sheet 2026: हार विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं क्लास और 12वीं क्लास की परीक्षा के लिए डेटशीट जारी कर दी है. इस साल एग्जाम फरवरी में आयोजित होंगे.

By : परमानंद सिंह | Updated at : 29 Nov 2025 03:12 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम की डेटशीट जारी कर दी गई है. जिसे स्टूडेंट्स आधिकारिक साइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं. इस साल 12वीं क्लास की परीक्षा 2 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक आयोजित होगी. वहीं, 10वीं क्लास की परीक्षा 17 से लेकर 25 फरवरी के बीच कराई जाएगी.

बिहार विद्यालय पंचायत समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कैलेंडर जारी करते हुए बताया कि पहले इंटरमीडिएट की परीक्षा 2 फरवरी से शुरू होगी उसके लिए एडमिट कार्ड 16 जनवरी से 31 जनवरी तक स्कूलों में वितरण किया जाएगा तथा वेबसाइट पर भी परीक्षार्थी डाउनलोड कर सकते हैं. मैट्रिक परीक्षा 8 दिनों तक चलेगी बीच में 22 फरवरी रविवार है. यह परीक्षा भी दोनों पालियां में  9:30 बजे से और दूसरी पाली दो बजे से  होगी.

मैट्रिक परीक्षा के लिए 8 जनवरी से 15 जनवरी तक एडमिट कार्ड का वितरण होगा. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कैलेंडर में दावा किया है कि मार्च से लेकर अप्रैल के बीच मैट्रिक परीक्षा का भी रिजल्ट जारी हो जाएगा. पहले इंटरमीडिएट का रिजल्ट होगा और उसके तुंरत बाद मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया जाएगा. 

बिहार इंटर परीक्षा 2026 का टाइमटेबल
 
2 फरवरी को पहली पाली में बायोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स और म्यूजिक, जबकि दूसरी पाली में फिज़िक्स, फिलॉसफी, बिजनेस स्टडीज और फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा होगी. 5 फरवरी को पहली पाली में फिज़िक्स और दूसरी में जियोग्राफी, बिजनेस स्टडीज व म्यूजिक की परीक्षा होगी. 6 फरवरी की पहली पाली अंग्रेजी के लिए जबकि दूसरी पाली IA हिंदी और वोकेशनल अरबी के लिए निर्धारित है. 7 फरवरी को पहली पाली में केमिस्ट्री और दूसरी में इंग्लिश व एग्रीकल्चर की परीक्षा होगी. 9 फरवरी को पहली पाली हिंदी और दूसरी में वोकेशनल इलेक्टिव पेपर-1 होगा. 

10 फरवरी को पहली पाली में उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृत, मगही, भोजपुरी, अरबी, फारसी, पाली और बांग्ला सहित भाषाओं की परीक्षा, जबकि दूसरी पाली में साइकोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप की परीक्षा होगी. 11 फरवरी को पहली पाली में म्यूजिक व वोकेशनल इलेक्टिव पेपर-2 और दूसरी पाली में सुरक्षा शिक्षा, पर्यटन, रिटेल, होम साइंस (ISC), तथा IA के गणित, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र की परीक्षा होगी. 12 फरवरी को पहली पाली में समाजशास्त्र और दूसरी पाली में अकाउंटेंसी, रिटेल मैनेजमेंट, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT की परीक्षाएं होंगी. 13 फरवरी को पहली पाली में तीनों संकायों की भाषाएं और दूसरी पाली में कंप्यूटर साइंस, मल्टीमीडिया एवं वेब टेक, योगा और अन्य वोकेशनल ट्रेड्स की परीक्षा होगी.

बिहार 10वीं परीक्षा 2026 का टाइमटेबल

पहले ही दिन 17 फरवरी मंगलवार को पहली और दूसरी दोनों पालियों में मातृभाषा की परीक्षा आयोजित होगी. इसके अगले दिन 18 फरवरी बुधवार को छात्रों की गणित की परीक्षा दोनों पालियों में होगी. 19 फरवरी गुरुवार को द्वितीय भारतीय भाषा, 20 फरवरी शुक्रवार को सामाजिक विज्ञान और 21 फरवरी शनिवार को विज्ञान की परीक्षा दोनों पालियों में होगी. इसके बाद 23 फरवरी सोमवार को अंग्रेजी की परीक्षा निर्धारित है.

24 फरवरी मंगलवार को वैकल्पिक विषय जैसे अरबी, फारसी, संस्कृत, मैथिली आदि की परीक्षा आयोजित की जाएगी. परीक्षा कार्यक्रम का अंतिम दिन 25 फरवरी बुधवार होगा, जिसमें पहली पाली में व्यावसायिक विषय की परीक्षा ली जाएगी, जबकि दूसरी पाली में कोई परीक्षा नहीं रखी गई है.

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 29 Nov 2025 03:12 PM (IST)
Tags :
Education  Bihar Board Date Sheet 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
छोटी कोठरी में बेड, कुर्सी, टीवी और..., पाकिस्तान की जेल में यूं कट रही इमरान खान की जिंदगी, सच आया सामने!
छोटी कोठरी में बेड, कुर्सी, टीवी और..., पाकिस्तान की जेल में यूं कट रही इमरान खान की जिंदगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'समाजवादी पार्टी अस्त होता हुआ सूरज है', SIR पर अखिलेश यादव को केशव प्रसाद मौर्य का दो टूक जवाब
'समाजवादी पार्टी अस्त होता हुआ सूरज है', SIR पर अखिलेश यादव को केशव प्रसाद मौर्य का दो टूक जवाब
बॉलीवुड
शाहरुख खान ने क्यों नहीं कभी किया राम गोपाल वर्मा संग काम? फिल्म मेकर बोले- 'उन्हें सीन के बारे में बताओ तो वो...'
शाहरुख खान ने क्यों नहीं कभी किया राम गोपाल वर्मा संग काम? फिल्म मेकर ने बताई वजह
राजस्थान
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
Advertisement

वीडियोज

IPO अलर्ट: पर्पल वेव इंफोकॉम लिमिटेड IPO में निवेश करने से पहले GMP, प्राइस बैंड के बारे में जानें | पैसा लाइव
IPO अलर्ट: एक्साटो टेक्नोलॉजीज IPO में निवेश करने से पहले GMP, प्राइस बैंड के बारे में जानें | पैसा लाइव
Income Tax Notice Alert! Foreign Assets छुपाए तो बन जाएगा case | 31 December Final Chance!
Credit Card Bill को EMI में कैसे बदलें? पूरा Step-by-Step Process | Interest, Charges, Eligibility|
Cyclone Ditwa News: श्रीलंका में डिटवा की तबाही, 80 से ज्यादा मौतें, हालात बेकाबू | SriLankaWeather
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
छोटी कोठरी में बेड, कुर्सी, टीवी और..., पाकिस्तान की जेल में यूं कट रही इमरान खान की जिंदगी, सच आया सामने!
छोटी कोठरी में बेड, कुर्सी, टीवी और..., पाकिस्तान की जेल में यूं कट रही इमरान खान की जिंदगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'समाजवादी पार्टी अस्त होता हुआ सूरज है', SIR पर अखिलेश यादव को केशव प्रसाद मौर्य का दो टूक जवाब
'समाजवादी पार्टी अस्त होता हुआ सूरज है', SIR पर अखिलेश यादव को केशव प्रसाद मौर्य का दो टूक जवाब
बॉलीवुड
शाहरुख खान ने क्यों नहीं कभी किया राम गोपाल वर्मा संग काम? फिल्म मेकर बोले- 'उन्हें सीन के बारे में बताओ तो वो...'
शाहरुख खान ने क्यों नहीं कभी किया राम गोपाल वर्मा संग काम? फिल्म मेकर ने बताई वजह
राजस्थान
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
क्रिकेट
पहले वनडे में ऐसी हो सकती है भारत और दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन, जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
पहले वनडे में ऐसी हो सकती है IND vs SA की प्लेइंग इलेवन, जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
जनरल नॉलेज
उड़ान भरेगा भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट, जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक... क्या होता है पूरा प्रॉसेस?
उड़ान भरेगा भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट, जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक... क्या होता है पूरा प्रॉसेस?
ट्रेंडिंग
लहंगा पहन हसीना ने भोजपुरी गानों पर लगाए झन्नाटेदार ठुमके! वीडियो देख पिघल जाएंगे आप
लहंगा पहन हसीना ने भोजपुरी गानों पर लगाए झन्नाटेदार ठुमके! वीडियो देख पिघल जाएंगे आप
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget