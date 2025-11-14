कितने पढ़े-लिखे बिहार इलेक्शन में ताल ठोंकने वाले बड़े-बड़े नाम, जाने किसके पास कौन-सी डिग्री?

बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर वोट काउंटिंग चल रही है. बिहार में एनडीए और महागठबंधन आमने सामने हैं. साथ ही प्रशांत किशोर ने भी नई पार्टी की जन सुराज को मैदान में उतारा है, ऐसे में आज हम जानते हैं कि बिहार में इलेक्शन में खड़े हुए बड़े नेता कितने पढ़े-लिखे हैं...

नीतीश कुमार

बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा से शिक्षा और राजनीति में संतुलन बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (अब एनआईटी पटना) से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. इंजीनियरिंग की शिक्षा के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और आज मुख्यमंत्री पद पर हैं.

तेज प्रताप यादव

पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव 12वीं तक पढ़े हैं. तेज प्रताप ने राजनीति में कदम रखा और अब बिहार की राजनीति में युवा और प्रभावशाली नेता के रूप में जाने जाते हैं.

तेजस्वी यादव

लालू परिवार के दूसरे बेटे तेजस्वी यादव 9वीं तक पढ़े हैं. पढ़ाई कम हुई लेकिन राजनीतिक समझ और युवा वर्ग के बीच लोकप्रियता उन्हें बिहार के सबसे चर्चित नेताओं में से एक बनाती है.

प्रशांत किशोर

इस बार बिहार में जनसुराज पार्टी के जरिए अपने राजनीतिक कदम आजमा रहे प्रशांत किशोर ने दिल्ली विश्वविद्यालय, हिंदू कॉलेज से स्टैटिक्स में दाखिला लिया था. पढ़ाई बीच में छोड़कर उन्होंने हैदराबाद में स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की. प्रशांत किशोर ने चुनावी रणनीति के क्षेत्र में नाम कमाया है और बिहार चुनाव में उनकी रणनीति पर सभी की नजर है.

सम्राट चौधरी

बिहार के वर्तमान उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भाजपा के ओबीसी चेहरे के रूप में लंबे समय से सक्रिय हैं. उनके पिता शकुनी चौधरी सात बार विधायक और सांसद रह चुके हैं. मां पार्वती देवी भी तारापुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रह चुकी हैं. सम्राट चौधरी ने कामराज विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ लिट. (मानद) पीएफसी की डिग्री हासिल की है. हालांकि उनकी यह डिग्री विवादों में रही है.

पप्पू यादव

लोक जनशक्ति और जनसुराज जैसे नामों से अलग पहचान रखने वाले पप्पू यादव ने बी. एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा से राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की. इसके अलावा उन्होंने इग्नू से आपदा प्रबंधन और मानवाधिकार में डिप्लोमा भी हासिल किया.



