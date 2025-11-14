हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फैशन टेक्नोलॉजी में युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाखों कमाने का मौका, जानें कौन-सा कोर्स सबसे बेस्ट?

फैशन सिर्फ सुंदर कपड़े बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें टेक्नोलॉजी का यूज करके डिजाइन को और भी स्मार्ट, क्रिएटिव और मार्केट फ्रेंडली बनाया जा रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 14 Nov 2025 10:01 AM (IST)
आज के समय में फैशन सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं रह गया है. अब यह एक बड़ा उद्योग बन चुका है जिसमें डिजाइन और टेक्नोलॉजी का अनोखा संगम देखने को मिलता है. फैशन सिर्फ सुंदर कपड़े बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें टेक्नोलॉजी का यूज करके डिजाइन को और भी स्मार्ट, क्रिएटिव और मार्केट फ्रेंडली बनाया जा रहा है. यही कारण है कि फैशन टेक्नोलॉजी तेजी से उभरता हुआ करियर ऑप्शन बन गया है.

आज के डिजिटल युग में फैशन इंडस्ट्री भी पूरी तरह ऑनलाइन और ग्लोबल हो गई है. चाहे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हों या अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स, सभी को ऐसे प्रोफेशनल्स की जरूरत है जो डिजाइन और टेक्नोलॉजी दोनों में माहिर हों. ऐसे युवा जो फैशन के साथ तकनीकी नॉलेज रखते हैं, उनके लिए करियर में लाखों की कमाई के अवसर खुल गए हैं. तो चलिए जानते हैं कि फैशन टेक्नोलॉजी में करियर बनाने के लिए कौन सा कोर्स सबसे बेस्ट है. 

फैशन टेक्नोलॉजी क्या है?

फैशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कपड़े, फैब्रिक, डिजाइन और प्रोडक्शन के काम में टेक्नोलॉजी का यूज होता है. इस फील्ड में डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, ऑटोमेटेड मशीन, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और CAD (Computer-Aided Design) जैसी तकनीकें शामिल होती हैं. इसका मुख्य उद्देश्य फैशन इंडस्ट्री को ज्यादा आधुनिक, क्रिएटिव और यूजर-फ्रेंडली बनाना है. 

फैशन टेक्नोलॉजी की डिमांड क्यों बढ़ रही है?

फैशन इंडस्ट्री अब पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है. ऑनलाइन शॉपिंग, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स और ग्लोबल मार्केट में डिजाइनर्स और टेक्नोलॉजिस्ट्स की मांग लगातार बढ़ रही है. जो युवा डिजाइनिंग के साथ टेक्निकल स्किल्स रखते हैं, उनकी वैल्यू कंपनियों में बहुत ज्यादा है.इसके अलावा, फैशन टेक्नोलॉजी में आने वाले नए-नए टूल्स और मशीनें इंडस्ट्री को और भी ज्यादा स्मार्ट बनाती हैं. इसलिए हर साल इस फील्ड में प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ती ही जा रही है. 

फैशन टेक्नोलॉजी में करियर बनाने के लिए कौन-सा कोर्स बेस्ट?

अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो कई तरह के कोर्स अवेलेबल हैं. जैसे - 

1.  BSc in Fashion Technology – फैशन टेक्नोलॉजी का बेसिक और एडवांस्ड नॉलेज. 

2. BDes in Fashion Design – डिजाइनिंग और क्रिएटिव स्किल्स पर फोकस. 

3. Diploma in Fashion Technology – कम समय में टेक्निकल स्किल्स सीखने के लिए. 

4. Post Graduate Diploma in Fashion Management – फैशन इंडस्ट्री में मैनेजमेंट और टेक्निकल स्किल्स का कॉम्बिनेशन. इन कोर्सेस में आपको डिजाइनिंग, टेक्सटाइल साइंस, पैटर्न मेकिंग और CAD सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण दिया जाता है. 

फैशन टेक्नोलॉजी में करियर ऑप्शन और सैलरी

भारत में कई बड़े कॉलेज और संस्थान हैं जो फैशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करवाते हैं. जिसमें NIFT (National Institute of Fashion Technology), Pearl Academy, JD Institute of Fashion Technology, Symbiosis Institute of Design शामिल हैं इन कॉलेजों से पढ़ाई करने के बाद आपको अच्छे प्लेसमेंट, इंटरनेशनल ब्रांड्स में काम करने के अवसर और हाई सैलरी मिलने की संभावना रहती है. 

फैशन टेक्नोलॉजी में करियर के कई ऑप्शन हैं. जिसमें फैशन डिजाइनर, टेक्सटाइल एनालिस्ट, मर्चेंडाइजर, CAD डिजाइनर, प्रोडक्शन मैनेजर और फैशन कंसल्टेंट शामिल हैं. इसकी शुरुआती सैलरी 30,000 से 50,000 रुपये प्रतिमाह हो सकती है. लेकिन कुछ सालों के एक्सपिरियंस के बाद यह सैलरी लाखों रुपये तक बढ़ सकती है. 

Published at : 14 Nov 2025 10:01 AM (IST)
Tags :
Fashion Career Options Fashion Design Fashion Technology
