RSSB CET 12th Level Admit Card 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की समान पात्रता परीक्षा (CET) का इंतजार कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए जरूरी अपडेट है. बोर्ड ने आज यानी 26 नवंबर 2026 को राजस्थान सीईटी 12वीं लेवल एडमिट कार्ड 2026 आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है. इससे पहले बोर्ड ने 21 नवंबर 2026 को परीक्षा शहर की जानकारी जारी की थी. राजस्थान सरकार की अलग-अलग सीनियर सेकेंडरी स्तर की भर्तियों के लिए होने वाली इस पात्रता परीक्षा के लिए कुल 23.56 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं. जिसके बाद आवेदन संख्या के लिहाज से इसे सबसे बड़ी परीक्षाओं में गिना जा रहा है. वहीं जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया वह आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in या recruitment.rajasthan.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड?

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल रिक्रूटमेंट rssb.rajasthan.gov.in पोर्टल पर जाएं.



अब होम पेज पर आपको एडमिट कार्ड पर क्लिक करना होगा



अब राजस्थान सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2026 टाइटल वाले लिंक पर क्लिक करें.



इसके बाद स्क्रीन पर दिख रही लॉगिन डिटेल्स डालें और सबमिट करें.



अब आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा.



इसका पीडीएफ डाउनलोड करके परीक्षा के लिए प्रिंट आउट निकाल लें

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड CET (सीनियर सेकेंडरी स्तर)-2026... परीक्षा कार्यक्रम एवं ई-प्रवेश पत्र संबंधी महत्वपूर्ण सूचना... परीक्षा तिथि: 1,2 एवं 3 दिसंबर 2026... परीक्षा केंद्र आवंटित जिले की जानकारी SSO ID पर उपलब्ध 26 नवंबर 2026 से अभ्यर्थी कर सकेंगे प्रोविजनल ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड. राजस्थान की हर नई पहल, हर नवाचार और हर जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के लिए फॉलो करें @DIPRRajasthan @BhajanlalBjp @KumariDiya @DrPremBairwa @RajCMO @RajGovOfficial #RajasthanCET2026 #CETExam2026 #RSSB #RajasthanStaffSelectionBoard #CETSeniorSecondary #CETAdmitCard #Rajasthan #RajasthanNews #DIPRRajasthan #आपणो_अग्रणी_राजस्थान — सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार (@DIPRRajasthan) November 25, 2026

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एडमिट कार्ड पर मिलेगी यह जानकारी

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार उस पर अपना नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन नंबर, फोटो, सिग्नेचर, परीक्षा तारीख, रिपोर्टिंग समय परीक्षा केंद्र का नाम व पूरा पता और परीक्षा के जरूरी दिशा निर्देश ध्यान से जांच लें. किसी भी तरह की गलती होने पर परीक्षा से संबंधित प्राधिकारियों से तुरंत कांटेक्ट करें या फिर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की हेल्पलाइन नंबर 0141-2722520 पद संपर्क करें. साथ ही आखिरी समय की परेशानी से बचने के लिए परीक्षा केंद्र का रास्ता पहले से देख लें.

कब आयोजित होगी परीक्षा?

आरएसएसबी सीईटी 12वीं लेवल परीक्षा 1, 2 और 3 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा दो पारियों में होगी. पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी, जबकि दूसरी शिफ्ट का एग्जाम 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा. इसके लिए एग्जाम सिटी स्लिप 21 नवंबर 2026 को जारी की जा चुकी है. इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 24 जून 2026 से शुरू हुई थी. उम्मीदवारों को आवेदन करने का मौका 23 जुलाई 2026 तक दिया गया था.

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