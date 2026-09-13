ऑस्ट्रेलिया ने 40% से ज्यादा भारतीय स्टूडेंट वीजा रिजेक्ट किए, जानें रिपोर्ट
ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीजा रिजेक्शन रेट पिछले एक दशक के सबसे ऊंचे मकाम पर 24.2 % तक पहुंच गया है, जो 2016 में 7.9 प्रतिशत था. 2025-26 में भारत के 40 प्रतिशत से ज्यादा वीजा आवेदन रिजेक्ट हुए.
ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई का सपना देख रहे भारतीय छात्रों के लिए एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. ऑस्ट्रेलिया ने इंटरनेशनल स्टूडेंट वीजा प्रोसेस की जांच काफी सख्त कर दी है, जिससे वीजा रिजेक्शन रेट पिछले एक दशक के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया है. ऑस्ट्रेलिया के गृह मामलों के विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जून 2026 में करीब 24.2 प्रतिशत स्टूडेंट वीजा आवेदन रिजेक्ट किए गए, जबकि जून 2016 में यह आंकड़ा सिर्फ 7.9 प्रतिशत था. आइए जानते हैं भारतीय छात्रों पर इसका कितना असर पड़ा है, और आखिर इतनी सख्ती क्यों बरती जा रही है.
भारतीय छात्रों पर पड़ा असर
आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारत से आए 40 प्रतिशत से ज्यादा वीजा आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए, जो बाकी देशों के मुकाबले काफी ज्यादा है. यह दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया की नई और सख्त वीजा जांच नीति का सबसे बड़ा असर भारतीय छात्रों पर ही पड़ा है.
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नेपाल पर पड़ा असर
भारत से भी ज्यादा बुरा हाल नेपाल के आवेदकों का रहा, जहां इसी अवधि में आधे से ज्यादा वीजा आवेदन रिजेक्ट किए गए. वहीं इसकी तुलना में चीन का रिजेक्शन रेट सिर्फ 5.8 प्रतिशत रहा, जो साफ दिखाता है कि अलग अलग देशों के आवेदकों के साथ बर्ताव में बड़ा फर्क है.
आखिर क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं वीजा
यह बढ़ोतरी ऑस्ट्रेलिया की उस बड़ी कोशिश का हिस्सा है, जिसके तहत देश अपने इंटरनेशनल एजुकेशन और माइग्रेशन सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी को मजबूत करना चाहता है. इसके लिए जेन्युइन स्टूडें यानी असली छात्र होने की शर्त लागू की गई है, जिसके तहत आवेदकों को यह साबित करना होता है कि वे सच में पढ़ाई के मकसद से ही ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं.
किन बातों पर होता है फैसला
शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ी चिंता
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