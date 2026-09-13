ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाMBBS की पढ़ाई हुई महंगी, महाराष्ट्र की मेडिकल यूनिवर्सिटी में 56% बढ़ी फीस

MBBS की पढ़ाई हुई महंगी, महाराष्ट्र की मेडिकल यूनिवर्सिटी में 56% बढ़ी फीस

नागपुर के एनकेपी साल्वे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में बदलने के कुछ ही हफ्तों बाद एमबीबीएस की फीस में 56 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 13 Sep 2026 08:50 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने की तैयारी कर रहे छात्रों और उनके पैरेंट्स के लिए फीस से जुड़ी बड़ी खबर आई है. नागपुर के एनकेपी साल्वे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में बदलने के कुछ ही हफ्तों बाद एमबीबीएस की फीस में 56 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है. जहां शैक्षणिक सत्र 2025-26 में सालाना फीस 13.95 लाख रुपये थी. उसे अब बढ़ाकर  21.75 लाख रुपये प्रतिवर्ष कर दिया गया है.

नई फीस के साथ हर साल 7.5 फीसदी की बढ़ोतरी का प्रावधान भी रखा गया है. ऐसे में एमबीबीएस की पूरी 5 साल की पढ़ाई का कुल खर्च करीब 1.1 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा. यह आंकड़े सामने आने के बाद एमबीबीएस की महंगी फीस को लेकर भी चर्चा और तेज हो गई है.

स्टेट और ऑल इंडिया कोटा की फीस कितनी?

नई फीस संरचना के अनुसार स्टेट कोटे की 40 फीसदी और ऑल इंडिया कोटे की 45 फीसदी सीटों के लिए ट्यूशन और डेवलपमेंट फीस 20.75 लाख रुपये सालाना होगी. इसके अलावा छात्रों को हर साल 1 लाख रुपये यूनिवर्सिटी फीस देनी होगी. वहीं 5 लाख रुपये का रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लिया जाएगा. वहीं एनआरआई और ओसीआई छात्रों के लिए सालाना फीस 46,650 रुपये डॉलर तय की गई है. इंस्टीट्यूशनल कोटे में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए फीस 43 लाख रुपये प्रतिवर्ष होगी.

250 एमबीबीएस सीटों पर भी नजर

एनकेपी साल्वे इंस्टीट्यूट में मेडिकल एमबीबीएस की कुल 250 सीटें हैं. प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बदलने की प्रक्रिया चलने के कारण इन सीटों को अब तक केंद्रीयकृत मेडिकल एडमिशन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया था. महाराष्ट्र सीईटी सेल के एक अधिकारी के अनुसार मेडिकल एडमिशन के दूसरे राउंड का प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स जारी हो चुका है. कॉलेज को अंतिम सीट मैट्रिक्स में शामिल किया जाएगा.

ये भी पढ़ें-किस राज्य में कितनी बढ़ीं MBBS की सीटें? जानें टॉप-5 राज्यों के नाम

डेंटल कॉलेज की भी बढ़ी फीस

इसी नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी का हिस्सा बने रणजीत देशमुख डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, नागपुर की फीस में भी बढ़ोतरी हुई है. यहां सालाना फीस 4.75 लाख रुपये से बढ़कर 5.85 लाख रुपये कर दी गई है. दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने अगस्त के आखिरी सप्ताह में तीन शिक्षण संस्थानों को प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बदलने की मंजूरी थी. इसमें अहिल्यानगर का डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल फाउंडेशन मेडिकल कॉलेज, नागपुर का एनकेपी साल्वे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और रणजीत देशमुख डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च शामिल है.

फीस बढ़ोतरी पर क्या बोले एक्सपर्ट?

मेडिकल एजुकेशन ऑब्जर्वर बृजेश सुटरिया ने कहा कि इतनी फीस मिडिल क्लास परिवारों के लिए बड़ा आर्थिक बोझ है. उन्होंने पेरेंट्स को सलाह दी है कि नीट यूजी काउंसलिंग में कॉलेज का ऑप्शन भरने से पहले पूरी 5.5 पढ़ाई की फीस और दूसरे खर्चों का हिसाब जरूर कर लें.

ये भी पढ़ें-UPSC में 212 पदों पर सीधी भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 13 Sep 2026 08:50 AM (IST)
Tags :
Education News MBBS Fees 2026 Maharashtra Medical Fees
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
DUSU छात्रसंघ अध्यक्ष को क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या सैलरी भी मिलती है?
DUSU छात्रसंघ अध्यक्ष को क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या सैलरी भी मिलती है?
शिक्षा
किस राज्य में कितनी बढ़ीं MBBS की सीटें? जानें टॉप-5 राज्यों के नाम
किस राज्य में कितनी बढ़ीं MBBS की सीटें? जानें टॉप-5 राज्यों के नाम
शिक्षा
UPSC में 212 पदों पर सीधी भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन?
UPSC में 212 पदों पर सीधी भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन?
शिक्षा
IAF अग्निवीर वायु सिटी स्लिप 2026 जारी,  22-23 सितंबर को होगी परीक्षा
IAF अग्निवीर वायु सिटी स्लिप 2026 जारी,  22-23 सितंबर को होगी परीक्षा
Advertisement

वीडियोज

SANSANI: प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल की 'बैड वार्डन' !। Crime News।UP। Gorakhpur
BRICS Summit 2026: PM Modi के 10 प्रस्तावों को मंजूरी.. पाक- अमेरिका के होश उड़ने वाले है !
Janhit : मोदी-जिनपिंग की मुलाकात का 'जनहित संदेश'| Brics Summit 2026 | PM Modi | Jinping | Delhi
Iran-America War News: एक पहाड़.. ईरान की बनेगा ढाल! | Pickaxe Mountain | Bunker-Buster Bombs
BRICS Summit 2026 : BRICS की 'त्रिशक्ति'..मोदी-पुतिन-शी | XI Jinping | Putin | PM Modi | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'जिंदा हैं, तो जवाब देना होगा', होर्मुज को लेकर US पर भड़का ईरान
'जिंदा हैं, तो जवाब देना होगा', होर्मुज को लेकर US पर भड़का ईरान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BRICS में पहलगाम हमले की निंदा, शुभम की पत्नी बोलीं- PM मोदी का दिल से आभार
BRICS में पहलगाम हमले की निंदा, शुभम की पत्नी बोलीं- PM मोदी का दिल से आभार
बॉलीवुड
वो खूंखार विलेन, जो 150 फिल्मों में बना रेपिस्ट, कभी था फुटबॉलर
वो खूंखार विलेन, जो 150 फिल्मों में बना रेपिस्ट, कभी था फुटबॉलर
इंडिया
BRICS Summit 2026 LIVE: PM मोदी करेंगे 4 वर्ल्ड लीडर्स के साथ बैठक, समिट में आज क्या-क्या होगा
LIVE: PM मोदी की 4 वर्ल्ड लीडर्स के साथ बैठक, BRICS में आज क्या-क्या होगा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BRICS समिट के बीच अलकायदा से जुड़ा आतंकी गिरफ्तार, UP ATS के हत्थे चढ़ा
BRICS समिट के बीच अलकायदा से जुड़ा आतंकी गिरफ्तार, UP ATS के हत्थे चढ़ा
इंडिया
'सरेंडर नहीं करेगा ईरान', US पर भड़के पेजेशकियान, ब्रिक्स से दी चेतावनी
'सरेंडर नहीं करेगा ईरान', US पर भड़के पेजेशकियान, ब्रिक्स से दी चेतावनी
शिक्षा
DUSU छात्रसंघ अध्यक्ष को क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या सैलरी भी मिलती है?
DUSU छात्रसंघ अध्यक्ष को क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या सैलरी भी मिलती है?
ट्रेंडिंग
पिंजरा तोड़ रेस्क्यू टीम पर झपट पड़ा तेंदुआ- दिल दहला देगा वीडियो
पिंजरा तोड़ रेस्क्यू टीम पर झपट पड़ा तेंदुआ- दिल दहला देगा वीडियो
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Yung DSA बने Captain, Qazi Touqeer के ड्रामे ने मचाया बवाल!
Bigg Boss 20: Yung DSA बने Captain, Qazi Touqeer के ड्रामे ने मचाया बवाल!
ENT LIVE
Tara Sutaria का पारा चढ़ा, पैपराजी के फोन को किया दूर; वीडियो हुआ वायरल!
Tara Sutaria का पारा चढ़ा, पैपराजी के फोन को किया दूर; वीडियो हुआ वायरल!
ENT LIVE
Deepika Padukone ने Pregnancy Trolls को दिया जवाब, एक Like ने खींचा सबका ध्यान!
Deepika Padukone ने Pregnancy Trolls को दिया जवाब, एक Like ने खींचा सबका ध्यान!
ENT LIVE
Bhuvan Bam ने The Revolutionaries में इतिहास और फ्रीडम फाइटर्स पर खुलकर बात की
Bhuvan Bam ने The Revolutionaries में इतिहास और फ्रीडम फाइटर्स पर खुलकर बात की
ENT LIVE
Rohit Chandel को POCSO केस में मिली बेल, कोर्ट के फैसले से परिवार और फैंस को राहत!
Rohit Chandel को POCSO केस में मिली बेल, कोर्ट के फैसले से परिवार और फैंस को राहत!
Embed widget