हिंदी न्यूज़शिक्षाआर्ट्स और कॉमर्स वाले भी बन सकते हैं पायलट? जानिए क्या कहते हैं DGCA के नियम

आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी बन सकते हैं पायलट? जानिए क्या कहते हैं DGCA के नियम

अब सिर्फ साइंस वाले ही नहीं, आर्ट्स और कॉमर्स के छात्र भी कमर्शियल पायलट बनने का सपना देख सकेंगे. DGCA ने नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है. आइए जानें क्या बदल सकता है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 25 Feb 2026 11:23 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आप 12वीं आर्ट्स या कॉमर्स से पास हैं और हमेशा से पायलट बनने का सपना देखते रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है. भारत में पायलट लाइसेंस के नियमों में बदलाव की तैयारी चल रही है. DGCA ने एक नया प्रस्ताव रखा है, जिसमें 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स की अनिवार्यता खत्म करने की बात कही गई है.अगर इसे मंजूरी मिलती है, तो गैर-साइंस स्टूडेंट्स भी कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग ले सकेंगे.

अब तक भारत में कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेने के लिए 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स पढ़ना जरूरी था. यानी साइंस स्ट्रीम के छात्र ही सीधे इस फील्ड में जा सकते थे. आर्ट्स और कॉमर्स के छात्रों को पहले ओपन स्कूल या अलग से फिजिक्स-मैथ्स पास करना पड़ता था.

अब क्या बदल सकता है?

DGCA  के प्रस्ताव के अनुसार पायलट लाइसेंस से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया जा सकता है. ड्राफ्ट के मुताबिक स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी होगा. वहीं प्राइवेट पायलट लाइसेंस (PPL) के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य रहेगा. 

सबसे बड़ा बदलाव कमर्शियल पायलट लाइसेंस (CPL) और एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस (ATPL) को लेकर है. इन लाइसेंसों के लिए अब 12वीं पास होना पर्याप्त माना जाएगा और स्ट्रीम कोई भी हो सकती है. यानी आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस. अगर यह नियम लागू होता है, तो आर्ट्स और कॉमर्स के छात्र भी कमर्शियल फ्लाइट उड़ाने का सपना पूरा कर सकेंगे.

यह बदलाव ज्यादा छात्रों को एविएशन सेक्टर में मौका देने के लिए किया जा रहा है. यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति  की सोच से भी जुड़ा है. इस नीति का मकसद पढ़ाई को लचीला बनाना है, ताकि छात्र अपनी रुचि के हिसाब से करियर चुन सकें, न कि सिर्फ स्ट्रीम के आधार पर सीमित रहें.

क्या फिजिक्स-मैथ्स की जरूरत नहीं पड़ेगी?

नियम भले बदल जाएं, लेकिन पायलट की पढ़ाई में फिजिक्स, मैथ्स, मौसम विज्ञान, नेविगेशन जैसे विषय आते ही हैं. विमान उड़ाना सिर्फ बटन दबाने का काम नहीं है, इसमें तकनीकी समझ बहुत जरूरी होती है.इसलिए संभव है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आर्ट्स और कॉमर्स छात्रों के लिए अलग से बेसिक फाउंडेशन क्लास शुरू करें. इससे ट्रेनिंग थोड़ा लंबा और महंगा भी हो सकता है.

एविएशन इंडस्ट्री में सबसे अहम चीज है सुरक्षा. पायलट को हर परिस्थिति में तुरंत और सही फैसला लेना होता है. इसलिए DGCA यह सुनिश्चित करेगा कि चाहे छात्र किसी भी स्ट्रीम से हो, उसकी ट्रेनिंग और टेस्टिंग का स्तर एक जैसा और सख्त रहे.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 25 Feb 2026 11:23 AM (IST)
Tags :
Education Aviation Career DGCA Update
और पढ़ें
