हिंदी न्यूज़शिक्षाएप्पल के टॉप अधिकारियों की सैलरी खुलासा, टिम कुक ने कमाए इतने करोड़; सबीह खान और केविन पारेख भी कम नहीं

एप्पल के टॉप अधिकारियों की सैलरी खुलासा, टिम कुक ने कमाए इतने करोड़; सबीह खान और केविन पारेख भी कम नहीं

एप्पल की सालाना रिपोर्ट में सामने आया कि सीईओ टिम कुक ने 2025 में करीब 668 करोड़ रुपये कमाए, जिसमें स्टॉक अवॉर्ड और बोनस का बड़ा हिस्सा शामिल है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 09 Jan 2026 07:47 PM (IST)
Preferred Sources

एप्पल की स्थापना साल 1976 में स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनिएक और रोनाल्ड वेन ने की थी. शुरुआत एक छोटे कंप्यूटर ब्रांड के रूप में हुई, लेकिन समय के साथ एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान टेक कंपनियों में शामिल हो गया. आईफोन, आईपैड, मैक और सर्विस बिजनेस ने कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. टिम कुक के नेतृत्व में एप्पल ने फाइनेंशियल ग्रोथ, शेयरहोल्डर वैल्यू और कॉरपोरेट गवर्नेंस पर खास फोकस बनाए रखा है.

दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक एप्पल ने अपनी सालाना फाइनेंशियल रिपोर्ट में 2025 के लिए अपने टॉप अधिकारियों की सैलरी का पूरा ब्यौरा सामने रखा है. रिपोर्ट के मुताबिक, एप्पल के सीईओ टिम कुक ने साल 2025 में कुल लगभग 74.3 मिलियन डॉलर कमाए, जो भारतीय रुपये में करीब 668 करोड़ रुपये के बराबर है.

टिम कुक की आमदनी में सबसे बड़ा हिस्सा उनके स्टॉक अवॉर्ड और प्रदर्शन पर आधारित बोनस का रहा. उन्हें करीब 3 मिलियन डॉलर बेस सैलरी के तौर पर मिले, जबकि स्टॉक अवॉर्ड के रूप में 57.5 मिलियन डॉलर और प्रदर्शन आधारित बोनस और अन्य लाभों के तौर पर लगभग 12 मिलियन डॉलर मिले. इसके अलावा यात्रा, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं पर भी कंपनी ने बड़े पैमाने पर खर्च किया.

हालांकि, पिछले साल की तुलना में टिम कुक की कुल सैलरी में हल्की गिरावट देखी गई है. 2024 में उनकी कुल कमाई करीब 74.6 मिलियन डॉलर थी. यह मामूली बदलाव दिखाता है कि एप्पल में टॉप लेवल की सैलरी सीधे कंपनी के प्रदर्शन और शेयरहोल्डर वैल्यू से जुड़ी होती है.

सबीह खान की सैलरी कितनी?

सिर्फ टिम कुक ही नहीं, एप्पल के दूसरे वरिष्ठ अधिकारी भी कम नहीं कमा रहे. कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सबीह खान ने 2025 में करीब 27 मिलियन डॉलर की कमाई की. सबीह खान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से हैं और जुलाई 2025 में उन्हें यह पद मिला था. उनकी सैलरी में सबसे बड़ा हिस्सा स्टॉक अवॉर्ड का रहा, जबकि बेस सैलरी करीब 1 मिलियन डॉलर थी.

केविन ने भी कमाए करोड़ों

इसी तरह, एप्पल के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर केविन पारेख ने भी 2025 में करोड़ों डॉलर कमाए. जनवरी 2025 से इस पद पर कार्यरत केविन पारेख अमेरिकी अधिकारी हैं, लेकिन उनका भारतीय मूल है. उनकी कुल कमाई लगभग 22.4 मिलियन डॉलर रही, जिसमें बेस सैलरी के साथ स्टॉक अवॉर्ड और अन्य लाभ शामिल हैं.

नजदीक है शेयर होल्डर मीटिंग

एप्पल की यह सैलरी रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब कंपनी की सालाना शेयर होल्डर मीटिंग नजदीक है. इस बैठक में आमतौर पर कंपनी के प्रदर्शन, भविष्य की रणनीति और टॉप अधिकारियों के वेतन पर चर्चा होती है.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 09 Jan 2026 07:47 PM (IST)
