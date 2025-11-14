हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाअल-फलाह यूनिवर्सिटी की रद्द को गई मान्यता तो वहां पढ़ रहे स्टूडेंट्स का क्या होगा? जान लीजिए जवाब

अल-फलाह यूनिवर्सिटी की रद्द को गई मान्यता तो वहां पढ़ रहे स्टूडेंट्स का क्या होगा? जान लीजिए जवाब

अल-फलाह यूनिवर्सिटी की AIU सदस्यता रद्द होने के बाद छात्रों और अभिभावकों में भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है. आइए जानते हैं ऐसे मामलों में UGC आमतौर पर क्या करता है...

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 14 Nov 2025 11:44 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार ब्लास्ट के बाद से ही अल-फलाह यूनिवर्सिटी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. अब यूनिवर्सिटी की मान्यता AIU की ओर से रद्द कर दी गई है. ऐसे में अब स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के मन में ये सवाल है कि अब वहां पढ़ रहे छात्र-छात्राओं का क्या होगा? आइए जानते हैं...

बताते चलें कि AIU से पहले NAAC की तरफ से भी विश्वविद्यालय को शो कॉज नोटिस थमाया गया था, जिसमें उस पर गलत जानकारी देने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया गया था. इसके बाद गुरुवार शाम को AIU ने भी संस्थान की सदस्यता रद्द कर दी. AIU की ओर से कहा गया कि बीते दिनों में हुए घटनाक्रम और यूनिवर्सिटी का आचरण, एआईयू के मानकों और नियमों से मेल नहीं खाता.

रिपोर्ट्स के अनुसार किसी यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द होने की स्थिति में सबसे पहला समाधान यही होता है कि वर्तमान छात्रों को दूसरी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी में एडजस्ट किया जाए. UGC आमतौर पर छात्रों को उसी राज्य या आसपास के राज्यों की मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर करने की व्यवस्था करती है. छात्रों के अब तक पूरे किए गए एकेडमिक क्रेडिट्स को नई यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि उनकी पढ़ाई बीच में न टूटे और उन्हें कोर्स की शुरुआत से दोबारा न पढ़ना पड़े.

डिग्री की वैधता पर क्या असर पड़ता है?

मान्यता रद्द होने के बाद जिन छात्रों को पहले ही डिग्री मिल चुकी है, उनकी डिग्री आम तौर पर वैध रहती है. नियामक निकाय इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि पुरानी डिग्रियों पर किसी तरह का असर न पड़े, ताकि छात्रों का करियर प्रभावित न हो. वहीं, जो छात्र अंतिम वर्ष में होते हैं, उन्हें भी आमतौर पर परीक्षा देने और डिग्री पूरी करने का मौका दिया जाता है. यह अनुमति UGC या संबंधित बोर्ड की तरफ से विशेष निर्देश के तहत दी जाती है, ताकि छात्रों की सालों की मेहनत बेकार न जाए.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 14 Nov 2025 11:44 AM (IST)
